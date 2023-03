La resiliencia de España

No caemos en la cuenta de ella. Porque los españoles somos poco aficionados a tener un buen concepto de nosotros mismos, como cualquier país del mundo.

¿Se acuerdan de aquel libro de Boadella y Sánchez-Dragó titulado: ‘Si habla bien de España, no es español’? Pues no nos atrevemos a hablar bien de nosotros mismos como colectividad. Para hablar con conocimiento hay que conocer bien el punto de partida. Y el de España hay buscarlo bien entrados los siglos.

Como somos totalmente analfabetos de nuestra propia historia, no nos enteramos de que cuando en el Imperio Español no se ponía el sol, el pueblo llano no tenía mejores condiciones de vida que otros países europeos. Tampoco nos hemos enterado de que la Revolución Industrial consiguió mejorar la economía europea, y quizás algo, el nivel de vida. Con matices, pues las condiciones de, por ejemplo, el pueblo británico eran tal como lo contaba Dickens, bien penosas. En España había un atraso evidente. Una de las causas de nuestra guerra civil.

La desolación inundó la economía española durante la posguerra, a lo que no ayudó nada el entorno de la Segunda Guerra Mundial y el boicot posterior al régimen de Franco. Sólo en los años cincuenta, con los ministros tecnócratas, empezó a mejorar el nivel de vida de la población. Vino luego el despegue de la España del ‘seiscientos’. Es evidente que en 1975, a la muerte de Franco, España no era ya lo que había sido durante siglos, la pariente pobre de Europa.

Pero nada de eso hubiese sido posible sin la increíble solidaridad y capacidad del sufrimiento de un pueblo español, que supo continuar en esa línea con la democracia, la cual acabó trayendo un espíritu emprendedor que probablemente anidaba ya en los aventureros colonizadores de América.

Con todas las dificultades que hemos tenido en el siglo XX –aquí ni Plan Marshall tuvimos– los españoles nunca nos dimos por vencidos, como tampoco ahora con la pandemia y la pospandemia. Si hay dificultades de encontrar un empleo digno, los jóvenes (universitarios sobre todo) emigran hoy como hace décadas. En el presente, hay españoles trabajando, de jefes o no, en todo el mundo. El españolito de hoy no se arredra ante nada, se adapta a todo. Somos los que mejor nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías. Y es que al partir desde muy abajo no se tiene que soportar el lastre de tener que derribar lo anterior, porque no merecía la pena. España es hoy un país de mentalidad joven y dinámica. Como sus pobladores. Somos resilientes al máximo.