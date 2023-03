Cartas al director de HERALDO: Animales en peligro de proliferación

Animales en peligro de proliferación

Hay especies en peligro de extinción y especies en riesgo de proliferación. Entre las primeras figuran las ovejas, los pájaros y las abejas. Entre las mencionadas en segundo lugar tenemos el lobo y la rata.

¿Los podríamos incluir como animales de compañía? Tengo un libro que narra la historia de un chico que vivía con lobos. Un caso curioso y emocionante. Tengo tres libros más de lobos. Ya dije que el lobo es mi animal favorito. Quizás porque cuando de joven fui pastor de ovejas no había lobos. Así la cosa era muy fácil. En cambio la rata que entró en nuestra casa hace un par de veranos, la tuve que cazar. Lo digo más claro. La tuve que matar. Si la hacía salir por la puerta hubiese vuelto a entrar en casa. Pues bien… El bicho recorría por las noches nuestro domicilio, nos despertaba y quitaba el sueño; molestaba sin parar. Además de carreras, daba saltos, subía a los muebles de la cocina, a la mesa del comedor, y se oía revolver y roer en el frutero de las nueces. Te levantabas y al encender luces paraba y desaparecía. No dábamos con su escondite. Y ahora pienso que hoy no la podría matar por riesgo de ir yo a la cárcel. Y la ratita molesta y presumida, suelta por nuestra casa. A ver quién es el guapo que hoy se atrevería a darle el pasaporte. Yo no. Pues lo mismo que al lobo si tuviese ovejas. Tendría que dejar que me las fuese matando. Y es que no mata una para comer. Mata media docena en plan de agresión y disfrute. ¿Las indemnizaciones? Pan para hoy, si llega, y hambre para mañana. Se me ocurre que a esos políticos, aprendices de brujo, que en asuntos de animales únicamente los conocen por las fotos de los libros en el colegio, necesitan que les pongan ratas en casa y lobos en el jardín, como animales de compañía, protegidos, con sonrisas y aplausos, debido al inminente y peligroso riesgo de proliferación

Luis Buisán Villacampa. ZARAGOZA

Feminista o cristiana

¿Cómo siendo feminista eres cristiana?", me pregunta mi cuñada en una cena familiar. Pues sí, además soy católica. "Leer el Evangelio me ha hecho feminista", escuché a alguien. Es verdad, y que hasta en los sitios más hostiles hay que estar para luchar contra el patriarcado. Hace unos días, cientos de mujeres católicas se concentraron en varias ciudades de España; en Zaragoza, el 12 de marzo a las 12 en la plaza de la Seo. ¿Qué pedíamos? Que se nos escuche, que se cuente con nosotras en todos los ámbitos, en igualdad y dignidad, hasta que se haga costumbre. No ser miembros de segunda, denunciar abusos, la discriminación en la Iglesia, y así sumarnos a todas las voces de las mujeres creyentes del mundo. Y el 8 Marzo, con todas y todos, fui a la manifestación, para que nos nos pisoteen más, que por muchas leyes de paridad que nos favorezcan existen otras leyes silenciosas, que no están escritas, que nos siguen aplastando: los techos de cristal, los cuidados no compartidos, la violencia de género, que los trabajos menos remunerados sean los más feminizados y un largo etcétera. Seamos lo que seamos, alcemos nuestras voces para que no nos pisen nuestros derechos.

Rosana Pérez Díez. Delegada de Pastoral obrera. ZARAGOZA

Nuestro sexo

Todas, por el hecho de ser mujeres, somos maravillosas, aunque muchas no lo crean ni lo puedan ver en su semblante. La naturaleza nos ha regalado algo muy especial. Nuestro sexo, mal llamado débil, es el más fuerte, no tanto por su fuerza corporal, que sin duda también las hay, sino por su fortaleza mental. El hombre, a diferencia, es débil en ese aspecto. Lo único y peor de todo es... que se la sigue maltratando, vejando y humillando. ¿Por qué? ¿Por qué en esta sociedad aún hay hombres que no saben que la mujer es un ser humano como ellos y tiene sus mismos derechos y muchos más sentimientos? Hay culturas en las que aún la mujer es un cero a la izquierda. Si estos hombres abrieran su mente, se darían cuenta de que, al lado de su compañera, mujer, hijas o amigas, su vida podría ser más placentera y estar llena de una calidad insospechada. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar todavía para que, en la radio, en la televisión o en la prensa, dejemos de oír y leer noticias de muertes y violaciones a manos de esos hombres tan enfermos? ¿Cómo un padre puede violar a su hija o matar a su mujer? Tú, maltratador que me estás leyendo, di basta a este tormento infligido. Ninguna se merece lo que estás haciendo. Ponte en su piel un instante. ¿Te gustaría estar en su lugar? Contéstate sinceramente y cambia tu comportamiento hacia ella.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Obreros a su mies

Una carta del 8 de marzo hacía alusión a una vida laboral privilegiada de los funcionarios, los políticos y los curas. De esos tres grupos sólo pertenezco al tercero, el cuerpo de la Iglesia. Los sacerdotes han pasado a ser mileuristas recientemente, antes eran inframileuristas. Los seminarios desgraciadamente no tienen listas de espera para beneficiarse de esas prebendas laborales, aun siendo la Iglesia la formación más antigua y trascendental de la humanidad. Aprovecho para agradecer su generosa y vocacional entrega vital a sus hermanos por amor a Dios, tan necesaria hoy y siempre.

Beatriz Martínez. ZARAGOZA

Gracias por la vida

El pasado 24 de septiembre fuimos con nuestro hijo Diego, de 11 años, a urgencias del Hospital Infantil de Zaragoza, con un fuerte dolor de cabeza y pérdida de campo visual. Nos atendieron rápidamente y el diagnóstico era una malformación arterio-venosa en la cabeza. La noticia puso nuestra vida patas arriba. Las primeras expectativas no fueron muy esperanzadoras, la malformación era muy grande, para su extirpación se corrían muchos riesgos, pero había que hacerla. Han sido meses muy duros en los que el mundo sigue girando y tu vida se paraliza, con el solo deseo de que esa pesadilla acabe bien. Diego ha sido intervenido varias veces, con algunos momentos críticos donde su vida ha corrido peligro, pero gracias al trabajo realizado por los médicos y el personal del hospital podemos volver a sonreír y disfrutar con él, dando gracias a la vida. Y, sobre todo, dando las gracias al equipo de Neurocirugía, Neurorradiología Intervencionista, anestesistas, radiólogos, UCI Infantil, enfermeras, auxiliares, celadores, profesoras, voluntarios, personal de limpieza y cocina... Gracias, Moles, Fustero, González, Casado, Esteban, Barrena, Navasa, Oros, Bárbara, Miguel, María José, Nati, Mariví, Bea, Olga, Carmen, Elvira, toda la tercera planta. Perdonad los nombres que se nos olvidan, sabéis quiénes sois y vuestras caras las recordaremos siempre. Gracias por cuidar, mimar y salvar a Diego.

Sergio Rando Terrado. ZARAGOZA

