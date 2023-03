Cartas al director de HERALDO: El efecto Antonieta y la falta de empatía

El efecto Antonieta y la falta de empatía

En la última secuencia del filme ‘María Antonieta’ (Sofía Coppola, 2006) la actriz protagonista, notablemente, dejaba claro su personaje: la princesa archiduquesa de Austria, Francia y Navarra (sí, también) sencillamente no tenía la más mínima idea de lo que sucedía fuera de palacio, lejos de sus fastos.

¿Había pobres por las calles de París? Inevitablemente, vio las barriadas, pero solo fue cuando la guillotinaron. Tengo la sensación de que hoy en día hay ‘antonietas’ a puñados, hombres y mujeres mostrando amplias, pero vacías sonrisas que se desconectan adrede de realidades. Una gran mayoría vive en su mundo, ese ‘reino de taifas’ que evita enterarse del paisaje humano externo. Basta el ejemplo de la palabra ‘aporofobia’, un neologismo acuñado por méritos propios para referirse al «rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre». Volver la mirada a otro lado y luego hacerse ‘la antonieta’ es habitual. Hace no mucho tiempo, en nuestra ciudad maña, vi cómo un trío de chicos jóvenes se mofaban de un anciano pobre pidiendo limosna en pleno paseo de la Independencia, una escena vergonzosa. Un adulto les llamó la atención y no fue a más. ¿En serio la sociedad supuestamente bien instalada no ve lo que hay? Las personas con necesidades y problemas nos afectan en cierta medida a todos. Una frase célebre dice que "el que no vive para servir no sirve para vivir". ¿Vivimos de veras? Este planeta, cada vez menos azul, no gira más despacio por la maldad de los malos, sino por la indiferencia global de los buenos. Más empatía, ayuda y compromiso por mínimo que sea. No ocurra que, con el tiempo, vayamos en un carromato justificándonos de que no sabíamos nada y nos corten eso de encima de los hombros, tan poco conectado al pecho.

Fermín Alonso López. ZARAGOZA

Segregación escolar

Se ha abierto, un año más, el proceso de matriculación en Educación Infantil y Primaria. Los padres buscan los mejores colegios guiándose por criterios de cercanía, calidad, confianza y otros diversos. España, por desgracia, sigue teniendo un grave problema de segregación escolar. Segregar escolarmente significa concentrar a las criaturas de familias en desventaja socioeconómica en centros concretos de grandes ciudades frente a colegios privilegiados con frecuencia escasa de familias de rentas bajas. En el último informe sobre desigualdad en la Educación Primaria en los países de la OCDE España se sitúa, entre 24 países, el antepenúltimo. En la escala de menor a mayor desigualdad figuran en cabeza Finlandia, Dinamarca y Japón. En los últimos puestos, España, Turquía y Lituania. Esta situación tan nefasta es consecuencia de unos procesos de admisión y escolarización en los que la equidad, a pesar del ordenamiento legal, ha sido olvidada en base a un falso principio de libre elección de centro por parte de las familias. Habría que llegar, para evitar los guetos, a un término medio entre la libertad de elección de los padres y la igualdad de oportunidades de las familias para ejercer esa libertad.

José Antonio Santamaría Loriente. ZARAGOZA

La pesca y la digitalización

El Gobierno de Aragón ha publicado las normas para la obtención de los permisos de pesca en los cotos sociales. Atentos: Hay que utilizar una aplicación, se tiene uno que identificar mediante DNI electrónico, certificado digital o ‘cl@ve’ permanente. Luego hay que pagar telemáticamente en una serie de bancos. De un plumazo se han cargado a todos los pescadores mayores que quieran conseguir estos permisos en el mundo urbano; los jóvenes, un día para hacer todos los trámites, y eso con suerte. Para conseguir el certificado digital en una capital hay que hacer una serie de trámites, primero en casa con el ordenador, posteriormente solicitar cita previa en una oficina habilitada para certificar que tú eres tú. Luego hay que pagar telemáticamente. Mundo rural: los mismos procedimientos, suponiendo que tengan internet; no hay oficinas habilitadas para certificar pagos telemáticos. Es una broma de mal gusto. Con esta resolución, todos a pescar en un pozal. El presidente de Aragón estos días está visitando el mundo rural. Habrá visto gente, ríos, masas de agua... Muchos de esos habitantes son pescadores que ahora no podrán acceder a los cotos sociales. Procede retirar esa resolución de forma inmediata y poner un poco de sentido común. No tengo certificado digital para poder firmar este escrito, así que lo haré a la forma tradicional.

Ángel Luis Escalona Estévez. BIELSA (HUESCA)

Las normas, claras

Ante la polémica por el uso o no de la tilde diacrítica en la palabra ‘solo’ y en los pronombres demostrativos, he de confesar que mi posición, cuando en 2010 la RAE determinó que no debían llevar tilde, fue la de seguir acentuándolas. Después de mucho tiempo enseñando a los alumnos cuándo utilizar los acentos diacríticos, continué manteniendo la norma que había usado hasta el momento. Hace poco la RAE manifestó que se puede conservar el acento en casos de ambigüedad, dejando al hablante decidir. Sigo pensando que la misión de la Academia es establecer normas claras, sin someterlas a cambios. Para mí es muy importante el buen uso de esas directrices, hasta el punto de que en un escrito valoro, además de un buen desarrollo y la originalidad, el dominio de la ortografía. No entiendo la razón por la que la RAE exime sólo a estos dos casos, ¿o es que esto sólo es empezar para ir cambiando todas las tildes diacríticas?

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

El futuro del Aranda

¿Qué futuro nos espera en la Comarca del Aranda en los próximos cuatro años? Eso se preguntan la mayoría de sus habitantes. Los últimos cuatro años la situación laboral ha sido muy dañina, miles de puestos de trabajo perdidos y cierre de empresas de calzado. Dos manifestaciones de protesta, pidiendo ayudas de la DGA, recogida de más de 7.000 firmas, se ha solicitado la reindustrialización. Pero nada de nada, se está perdiendo su tejido empresarial y mano de obra cualificada. Las infraestructuras están hechas en los polígonos, naves vacías donde se fabricaba calzado... ¿y por qué no fabricar otro producto? En tiempo de elecciones, en el Aranda quieren promesas de futuro para una zona que tuvo una importante renta per cápita y que luchó contra viento y marea para mantener sus empresas. En dos décadas, este sudor de siglos casi ha quedado en cenizas y faltan las ayudas, bien para la empresas de calzado que quedan o para la llegada de otro tipo. Habrá que observar las posiciones de los políticos para mejorar el Aranda.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN (Zaragoza)

