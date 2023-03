Cartas al director de HERALDO: El dinero que se nos va en asesores

El dinero que se nos va en asesores

El número 1.037 a gran parte de los españoles les trae al pairo. Claro que si supiesen que es el número de asesores y altos cargos que tiene nuestro Gobierno nombrados a dedo la cosa cambiaría.

Desde el comienzo de la legislatura han ido aumentando hasta llegar a esta cifra: será para mejorar y enmendar errores. A estos asesores hay que pagarles su trabajo, y no sale barato. Y digo yo, ¿se preocupan de que las pensiones no se sabe si llegarán en el futuro? Claro, se lo están gastando en darles un cheque a los jóvenes para que vayan al cine y en otras medidas fantasma para facilitar el pago de hipotecas, que ya se encargan de pedir tanta documentación que al final te desesperas y abandonas. Con todos estos sueldos a los asesores, el sueldo tan exagerado de los ministros y tanta ayuda fantasma para engañar al votante, se podría pagar a mucho personal de sanidad, al que las manifestaciones y huelgas no le sirven de nada. Bueno sí, sirven para que las urgencias estén abarrotadas y que la atención al paciente sea paupérrima. Y no por desidia de los médicos, sino por agotamiento, ya que la edad de los médicos de urgencias cada vez es más avanzada y no se prevé relevo generacional. Pero de esto no se percatan nuestros gobernantes. O el gobernante tan bien asesorado, ese que se vanagloria de que será recordado por haber exhumado el cadáver del dictador. Lamentablemente, yo lo recordaré porque gracias a su excesivo gasto en tonterías y a no preocuparse del tema sanitario perdí a mi cuñado después de dos visitas a urgencias. A la tercera fue la vencida, entró un martes, el jueves, fallo multiorgánico y el viernes, falleció con 64 años. Mi gratitud al personal de la UCI por su excelente trabajo y amabilidad con la familia. Y por un sueldo que no es para tirar cohetes.

Jesús Cantín Marta. ZARAGOZA

Inteligencia artificial

La saturación del concepto me hastía, tiene sus fundamentos plausibles, pero se está utilizando mal y de una manera excesiva por parte de los medios de comunicación. Deberíamos formularnos tres preguntas: ¿pueden pensar las máquinas?, ¿podremos crear seres artificiales conscientes?, ¿qué criterio tendría que satisfacer una máquina para concluir que piensa? Las respuestas se nos presentan de forma afirmativa, como planteó el padre de la computación mecánica Alan Touring en su test: una persona pudiera evaluar basándose en conversaciones las respuestas en una máquina, y de este modo considerarlas una función análoga a la inteligencia del ser humano, ergo, una ‘inteligencia artificial’ (IA). Pero también hay argumentos contrarios, que muestran una operacionalización de esta prueba en la que el humano es juez y parte; aspecto que desproveería de autonomía consciente –conciencia– a la máquina, algo indisociable del pensamiento y por tanto de la inteligencia. Cuanto escucho que una IA ha hecho tal cosa, no es así, quien la ha hecho es un sistema informático, a través de algoritmos y programación realizados por seres humanos. ¡La inteligencia es mucho más que una capacidad de procesar datos!

Fernando Belenguer Aina. ZARAGOZA

De ‘topar’ a ‘tocar’, palabras y expresiones

Cansa oír el mal uso que se hace del verbo ‘topar’ refiriéndose a poner límite a los precios de los alimentos, de la luz o del gas. Topar no significa limitar, basta con una somera consulta al diccionario de la RAE para enterarse; significa chocar una cosa con otra, hallar algo o a alguien casualmente, encontrar lo que se andaba buscando, tropezar en un obstáculo. Cansa oír que al corazón se le llame ‘patata’ o ‘pata’ a un acuerdo o a un artículo de una negociación. Cansa que se le llame a todo ‘tema’, en lugar de caso, suceso, asunto, problema. Tema es el contenido de un discurso, el argumento de una obra literaria, el contenido de un programa de estudios, una pieza musical moderna. Cansa también el uso excesivo de ‘como’: como esto, como lo otro, como que, como muy. Siento algo parecido a una patada en el oído cuando oigo algo así: "Estoy como cansado". Será que está cansado, sobra el ‘como’. Me parecen ridículas algunas expresiones: ‘aviso a navegantes’. ¿Es que nos desplazamos todos en barco? Cuando se dice que se ‘rompe una lanza por algo o por alguien’ no se ve la lanza por sitio alguno. Nadie usa lanza en nuestra sociedad, a no ser en una representación teatral o de época. Es curioso que alguien que no lleva sombrero afirme que ‘se quita el sombrero’ o ‘chapó’, del francés ‘chapeau’, por otro al que admira. Muchos utilizan el verbo ‘tocar’ de comodín, como si no hubiese otro en el idioma castellano. Toca esto, toca lo otro, toca frío, toca calor, toca lluvia, toca consejo de ministros, etc. Tocar no es que suceda o toque hacer algo. Tocar es ejercitar el sentido del tacto, llegar a algo con la mano sin asirlo, hacer sonar un instrumento, interpretar una pieza musical, caer en suerte.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Inyecciones intravítreas

A finales del siglo pasado tuve una trombosis en el ojo derecho. Me cosieron con laser. Ahora han sacado unas inyecciones intravítreas que las ponen en el ojo cada mes, en el quirófano de Oftalmología, en las consultas externas del Servet. No estamos en lista de espera para operar, pero sí para que nos atienda un médico oftalmólogo; generalmente somos gente mayor. Es lamentable que los políticos hagan recortes a la sanidad y luego nos pidan los votos. Llevo dos años poniéndome las inyecciones, porque casi no veo, las últimas fueron en noviembre, diciembre y enero y todavía no tengo cita para la consulta en Oftalmología.

José Luis Andrés. ZARAGOZA

La educación superior

Los resultados en los campus universitarios son alarmantes. Cada año la Fundación Conocimiento y Desarrollo realiza una radiografía de la universidad española. De este estudio se desprende que son muy pocos los universitarios que terminan sus carreras en tiempo y forma. En concreto, solo el 40%, siendo las chicas quienes salvan la estadística general; el 47% se gradúa sin retraso ni pérdidas de curso. Los tropiezos se producen en las carreras de ingeniería, arquitectura e informática. Los responsables políticos de la educación deberían analizar estos datos, porque son ellos quienes con la política educativa establecida tanto en la ESO como en el Bachillerato, marcan el nivel de exigencia que van a tener en la educación superior. Tal vez engañemos a PISA con más aprobados al rebajar la exigencia, pero la realidad viene determinada por unos estudiantes a los que les cuesta mucho esfuerzo finalizar su carrera porque no vienen con la formación adecuada. Con ello, perdemos todos: universitarios y contribuyentes.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

