Una moción preelectoral

La primera jornada de la sexta moción de censura de la democracia española ha servido para confirmar, como ya estaba previsto, que Vox solo pretendía utilizar torticeramente un mecanismo constitucional (la moción de censura) y una de las instituciones más importantes del Estado (el Congreso de los Diputados) para intentar recuperar protagonismo cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones locales y unos cuantos más para las generales.

Solo el tiempo y las urnas dirán si lo ha conseguido. Por ahora, lo que está claro es que la fría utilización de la figura de Ramón Tamames sí ha servido para revitalizar al Gobierno, para que Pedro Sánchez haya dispuesto de un sonoro altavoz con el que alardear de los logros de su gabinete y para que el viejo profesor haya disfrutado del que acaso puede ser su último ‘minuto de gloria’.

El candidato imposible presentado por Vox tuvo que esperar ayer dos horas y media para poder pronunciar su ya desfasado discurso. Antes de él, Santiago Abascal y Pedro Sánchez, los verdaderos púgiles de este combate parlamentario, intercambiaron ásperas acusaciones. La intervención de Tamames no se separó del ideario del partido que le ha propuesto, aunque siempre es de agradecer su tono moderado y pedagógico.

Cuando hoy termine esta moción de censura de corto recorrido, la precampaña electoral volverá a sus cauces. Hay mucho en juego. Los partidos coaligados en el Gobierno intentarán sostener una recuperada imagen de unidad y eficacia, el PP se movilizará para evidenciar que no está descolocado y Vox maniobrará con el objetivo de no volver a desaparecer inmediatamente del foco mediático. No obstante, quedará la duda de porqué Abascal ha ofrecido a Sánchez, en un momento de clara debilidad, la oportunidad de recuperar pulso y de reactivar a sus socios de investidura.