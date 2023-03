Cartas al director de HERALDO: La sanidad privada y la sanidad pública

La sanidad privada y la sanidad pública

Con motivo de su último ingreso hospitalario, y en otras ocasiones, el Sr. Lambán, presidente de Aragón, alaba la sanidad pública, aprovechando para atacar al PP diciendo que quiere denigrarla y favorecer la sanidad privada.

Lo que creo es que el Sr. Lambán no quiere asumir como propio el problema de la cantidad de ciudadanos con retrasos en diagnósticos y tratamientos, y ciclos de quimioterapia, que incluso no se pueden administrar por falta de hueco. Agradezca a la sanidad privada, Sr. Lambán, la ayuda que le presta en la atención a sus conciudadanos que, a pesar de pagar la sanidad pública mes a mes, invierten también parte de sus ingresos en mantener la sanidad privada. Los profesionales somos todos iguales, formados en las mismas escuelas, y excelentes por la buena formación que hemos recibido, pero la sanidad pública, como ente, desgraciadamente no lo es. Reconozca el beneficio de la existencia de la sanidad privada, Sr. Lambán, por la cantidad de puestos de trabajo que genera, por la cantidad de pacientes a los que ve diariamente y por descongestionar la sanidad pública. Su problema sería mucho mayor si, además de los pacientes de la pública, tuviera que asumir los atendidos en la sanidad privada.

Su gestión ha destrozado la sanidad pública, un derecho que tienen todos los ciudadanos; y creo que todos estarán de acuerdo en que no queremos invertir ya ni un minuto más de nuestro tiempo en este problema. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución y, como tal, tendrá que anteponer su solución a otros gastos superfluos. Que a la enfermedad de las personas no se añada la inquietud de si se podrá o no curar.

Elena Casao Berdún. ZARAGOZA

Sobre recalificaciones

Se debate en Zaragoza sobre diversas modificaciones del PGOU: Romareda, calle Embarcadero, Seminario, Averly, Giesa, etc. Pero me planteo por qué no se actúa en la Comunidad San Jorge de la carretera de Cogullada. Allí no hay ninguna operación para construir pisos de lujo, no existe la duda de que se trate de beneficiar a tal o cual constructora o de si el suelo es del amigo de fulano o mengano. Allí lo que hay son 71 terrenos de unos 500 metros cuadrados que se vendieron hace muchísimos años como huerta, cuando antes era un camping. Muchas de las personas que compraron ya fallecieron o son muy mayores. Tenían allí su huerta cerca de Zaragoza, su caseta para aperos y su construcción para pasar el fin de semana junto a su barbacoa. Con el tiempo esas casetas se han convertido en vivienda habitual de muchas familias. Personas que estudian en colegios e institutos y trabajan en Zaragoza o que allí están pasando su jubilación. En definitiva, un asentamiento humano en toda regla. Perdón, en toda regla no, pues se carece de agua potable, no hay conexión eléctrica ni tampoco desagües. A pesar de la evidencia, no se cambia la calificación del suelo. La gente vive con generadores eléctricos o placas solares, acumulando agua de acequia para servicios básicos y comprando garrafas para beber, y enviando sus necesidades fisiológicas a fosas sépticas que requieren su limpieza. No se lleven a equívoco, no se trata de ningún asentamiento chabolista, es una concentración de parcelas perfectamente habitables y de hecho habitadas, solamente se diferencia de cualquier zona de Zaragoza en lo básico. Se carece de agua y vertido, electricidad y calificación de terreno urbano. Por el Ayuntamiento han pasado grupos políticos de todos los colores, pero ninguno ha mirado hacia ese asentamiento consolidado con el fin de dotarlo de los servicios básicos y definirlo como suelo urbano. No me cabe la menor duda de que de estar tan solo cuatro kilómetros más al norte, en Villanueva de Gállego, esta anomalía estaría solucionada hace años, pero esto es el Ayuntamiento de Zaragoza y no debemos de ser amigos de fulano o mengano, ni grandes constructoras, ni tampoco se realizará una macrooperación con pingües beneficios.

José Antonio Hermosilla Pradas. SAN JUAN DE MOZARRIFAR (Zaragoza)

Cuestión de segundos

La vida es tan dura que incluso en tiempos de mar en calma se nos contraen las mandíbulas anticipando posibles tempestades. Tormentas que pueden formarse en cuestión de segundos. Y es que uno de los rezos más repetidos en la sala de urgencias de cualquier hospital es: «Deben hacer todo lo posible, porque hace unas horas estaba bien». Estaba bien y está mal. Es cuestión de horas se ha truncado su rutina. Decisiones del paciente y del profesional. Recuerdo a un paciente al que atendimos ‘abajo’, en la urgencia. Había acudido por un dolor abdominal que, sin previo aviso, se llamaba ‘perforación intestinal’ y que se arreglaba con la colocación de una colostomía, con ‘la bolsa’. Le dijimos que era ‘la bolsa o la vida’, y en ese huracán de emociones le sobró tiempo para elegir la vida. Es curioso cómo un ser humano, que pasa días para tomar una decisión en comparación banal, se agarra a la posibilidad de vivir, inherente a su naturaleza. Curioso y extraordinario. Se fue de alta. Siguió su historia.

Alba Bernad. ZARAGOZA

Cuatro obras de arte

Como si se tratase de una retrospectiva de su vida –expulsado de su patria y luego de Nápoles– una escultura de san José de Pignatelli –zaragozano y muñidor de la restauración de la Compañía de Jesús–, que se encontraba en la antigua iglesia del Sagrado Corazón, ha venido a parar a la iglesia de Zaragoza a la que él mismo da nombre. En noviembre se instaló y bendijo la estatua del santo titular en un emotivo acto. A la par se han instalado tres preciosas vidrieras que estaban en la capilla del antiguo noviciado de la Compañía de Jesús en San Sebastián. Dichas obras de arte tienen su origen en el taller Maumejean, fundado por José Maumejean en 1862 en Pau. Dos de sus hijos, José y Enrique, se instalaron en España, en Madrid y San Sebastián, y proporcionaron múltiples vidrieras en los siglos XIX y XX. Su actividad se caracterizó por su variedad técnica, plasmada en múltiples obras civiles y religiosas donde se alternan las corrientes dominantes, vidrieras modernistas, neogóticas, neorrenacentistas, neoplaterescas o ‘art déco’, lo que proporciona un singular recorrido por las principales tendencias estéticas de la arquitectura española durante el primer tercio del siglo XX. En el caso que nos ocupa, son tres maravillosas piezas que representan tres momentos clave en la vida del fundador de la Compañía, san Ignacio de Loyola. Vale la pena acercarse a la iglesia de San José de Pignatelli y deleitarse con estas cuatro maravillosas obras de arte, con explicaciones al pie, que engrandecen sin duda el templo. Gracias a la Compañía de Jesús.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

