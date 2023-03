Es una canción de Nacha Pop, cantada por Antonio Vega con aquella voz melancólica que aguijoneaba y aguijonea; lo cantado y grabado vive por siempre.

Los humanos morimos en el instante en que dejamos de respirar para siempre, y un instante (sería menos de una décima de segundo) es lo que tardaríamos en desaparecer de la faz de la tierra si Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte, Irán o cualquier otra nación con poder nuclear suficiente decide tirarnos un pepinazo de esos que no se desvían con nada. Desaparecerían de un plumazo todos aquellos asuntos que condicionan, enriquecen o amargan nuestra vida: el amor, el dolor, la familia, las preocupaciones laborales, el eterno intento de ascender a primera división, el plan de pensiones, la canción recién escrita y aún no aireada, la ilusión por ver el rayo verde en el horizonte al atardecer. No tendríamos tiempo de pensar en una buena manera de gastar nuestros últimos momentos en esta vida. Unos miserables nos los robarían, arguyendo poco antes de apretar sus botones que lo hacían por nosotros, para preservar nuestra libertad, soberanía u otras zarandajas.

Pensemos, pues, sobre esas últimas cosas que haríamos. Permítanme excluir las salidas más básicas y primarias, como la bacanal de sexo y alcohol en clave ‘unga unga’; no me atenaza en absoluto la culpa inculcada en la infancia, la que venía después de ‘por mi gran’; más bien se trata de un ruego romántico. ¿A quién le agarrarían la mano? ¿Con quién sería la última charla, dónde el último concierto, la última luna, el último baño de mar? Consejo: como cualquier día puede caer la bomba después de otro choque de dron con caza, o de hacha con calabaza, traten de hacer esas cosicas cuanto antes. Por si no hay luego.