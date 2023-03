Nuestros ojos se secarían de perder la capacidad del parpadeo. Parte de nuestra existencia tiene que estar por lo tanto velada y, si le añadimos a este hecho las horas de sueño, llegamos a la conclusión de que algo así como la mitad de nuestra vida ha de acontecer sin ver lo que sucede.

Es por eso que puedo afirmar que no me importa demasiado este estado de intermitencia en el que ahora navego, aunque duela, en el que puedo volver o regresar en determinadas ocasiones para después desaparecer –casi un estado natural ahora mismo– porque, al fin y al cabo, no he tenido tanta conciencia de lo que puede llegar a significar la palabra soledad como ahora. Al menos que recuerde. Tenemos miedo a dejar de exponernos y a desvanecernos, a que los demás nos perciban apenas en esos instantes de párpados cerrados y pasemos a ser, por lo tanto, invisibles. Pero quien nos quiso o quiere y aprecia llegará incluso a valorar esos momentos de apagado momentáneo y comprenderá que cualquier bombilla que pretenda iluminar siempre está destinada inevitablemente a fundirse. Creo que está bien que seamos conscientes de cuándo no podemos ofrecer la mejor versión de nosotros mismos y es incluso noble emprender entonces una leve retirada, emitir si acaso y aunque sea forzada una breve luz de vez en cuando, recordar que existimos, para que, al recuperarnos y cuando ya contemos con buena parte de nuestra energía disponible, podamos regresar a ese ambicioso deseo de ser faro: brillar con fuerza aun sabiendo que pasaremos buena parte de nuestros momentos en la oscuridad absoluta.