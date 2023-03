La esquiva sombra del yo

En 1928 Stefan Zweig escribía: "Ya no cabe el mito en lo terreno, ni aun en las estrellas… es a sí mismo donde el espíritu siempre ansioso de saber tendrá que dirigirse: es a su propio misterio donde se verá arrastrado por la atracción de lo desconocido… así que el descubrimiento de sí mismo, el propio conocimiento, ha de ser el tema del futuro… ahora, un enigma irresoluble para la humanidad".

El ‘yo’ ha sido un enigma que ha preocupado a filósofos, psicólogos y pensadores espirituales de todas las disciplinas desde la Antigüedad y siguen en ello con la ayuda de los neurocientíficos de hoy.

Durante siglos, el yo y la conciencia han constituido, para todos los que buscaban situarlos y definirlos, una permanente pregunta, corrosiva e irresoluble, a pesar de aplicarse en la investigación secular todas las técnicas posibles, empeñados en la busca de una imagen sencilla y comprensible (y comunicable, claro está) de su naturaleza huidiza. Ha sido preciso dar con la nueva neurología –los años veinte del siglo XXI– para comprender que el yo es una respuesta, no una pregunta. No ‘la’ respuesta, sino ‘una’. Una corriente especulativa como el ‘pansiquismo’ trató de hallarla por un proceso de unión, considerando la conciencia, propiedad esencial del universo, como la velocidad de la luz o la fuerza gravitatoria. La conciencia, según dicen, está presente en todas las cosas, en diferente medida y cualidad, por supuesto.

Los modernos estudios de la neurociencia están aportando nueva luz a

la comprensión del ‘yo’, uno de los grandes enigmas de la filosofía



Parece que no nos movemos de la especulación, la física, la biología y el elemento espiritual y seguimos estancados. Pero no es así, puesto que las neurociencias han enriquecido radicalmente el escenario y aportan los elementos de una concepción nueva. Entre otras teorías, hipótesis y descubrimientos asociados al redivivo paradigma de la relación profunda entre todos los seres vivos y la superación de la dicotomía cartesiana del cuerpo-mente en los humanos, he indagado en la bibliografía de neurólogos y filósofos, desde un clásico como Daniel Dennet con ‘La conciencia explicada’ (Paidós) o el reciente y clarificador texto de la neuróloga Nazareth Castellanos, ‘Neurociencia del cuerpo’ (Kairós), o el filósofo cognitivista del libre albedrío, John R. Searle, a las obras de Spinoza, Nietzsche, Hume o Epicuro. El proceso de comprensión del yo y su naturaleza es problemático. Como decía David Hume, "cada vez que penetro en lo que llamo ‘mí mismo’ tropiezo en todo momento con una u otra percepción física, orgánica… nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción y nunca puedo observar otra cosa que la percepción". ¡Y Hume nos decía esto en 1739, en su ‘Tratado de la naturaleza humana’! El pensador escocés se situó frente a Descartes e influyó en Kant con su empirismo lógico que sostenía que la experiencia es la fuente de todo conocimiento humano, ya sea a través de los sentidos o autoexperiencia. El cuerpo pasaba a ser una vía cognitiva preferente, aunque Hume no llegó a sospechar los elementos que la actual neurociencia ha descubierto.

Empezar a comprender la naturaleza operativa del yo, aislándolo de los fantasmas adheridos a él por la historia personal, la educación y la memoria, es un trabajo complejo que desborda el objetivo de este artículo. Pero es interesante señalar algunos datos que aportan los neurocientíficos, que vienen a confirmar, gracias a las nuevas tecnologías, muchas intuiciones filosóficas. Digamos que el cerebro, la conciencia y el yo, de la mano de los neurólogos, aprovechan una vía amplia de comunicación neuronal, molecular, electroquímica y enzimática de dos direcciones, desde las vísceras, la piel, el estómago, los intestinos, los pulmones… subiendo a una velocidad de vértigo hacia el corazón y el cerebro y volviendo incesantemente a repetir los viajes, hasta cuando dormimos.

En esa maraña de autopistas, carreteras, pistas y senderos, que forman el sistema nervioso autónomo, viajan los mensajes –en hormonas que son paquetes de información– ante la ignorancia supina de la mente. Y el evasivo yo, que cree saberlo todo y sólo conoce los efectos de lo que ocurre en la cocina del cuerpo, con un chef encaramado al piso superior, el cerebro y su gemelo en el corazón –a veces ayudando y a veces estorbando– para que todo funcione bien. Recordemos que la serotonina, una de las llamadas ‘hormona de la felicidad’ (junto a las dopaminas y oxitocinas), se sintetiza en su mayor parte en el intestino, como también la histamina.

En el cerebro es donde ‘se produce’ el fenómeno de la mente –y sus contenidos–: ambos son distinguibles… pero inseparables. Y sus conexiones, casi instantáneas, con el resto del cuerpo estimulan o inhiben nuestras reacciones, nuestras actitudes, comportamientos y en otro orden o nivel, nuestras creencias, ideas o reflexiones. El yo y su esquiva sombra es, como decía Churchill de la Rusia de 1939, "un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma". Pero hay algunas claves…