Canciones y ordenadores

Esta vez sólo llego 37 años tarde. En plena época de inteligencia artificial y chat GPT, acabo de descubrir una canción de 1986 en la que un ordenador se enamora de Paloma San Basilio. Menuda visionaria Paloma. ¡Pero si entonces aún casi ni existían los computadores!

No culpo al ordenador por seducir a la cantante, pero sí censuro al autor de la letra por hacerla decir que es "amigo de su soledad" y que ella se desnuda frente a él. Prudencia, por favor, entiendo que entonces aún no existían las ‘webcam’, ¡pero que se ponga un celo en la pantalla o algo!

No quiero reventar este tórrido romance (la melosa canción está en Youtube, no se la pierdan), pero sepan que la cosa no acaba bien. El ordenador, al final, se comporta como un hombre y miente y engaña a la inocente pionera de la informática. Peor aún, según Paloma, el ordenador se pilla tal disgusto que ¡se suicida! La pantalla se apaga y nunca más se vuelve a programar. Ni ‘reset’, ni Ctrl+Alt+Supr, ni comandos en vinagre. Menudo dramón. Esto te lo coge Chejov y te gana otro Pushkin. Hubo que esperar más de una década para que otra canción (la del ‘arroba love punto com’) alcanzara esas cotas tan ‘hardcore’ –digo– tan ‘hardware’.

Pienso en cómo se verá dentro de unos años los experimentos germinales que vamos haciendo estos meses con la IA. El tiempo juzgará si son bobos, ridículos o irremediables para dar pasos al frente. Yo ahora sólo deseo muy fuertemente que Falete tenga el tino de marcarse ‘un Pimpinela’ con un ‘chatbot’.