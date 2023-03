En la profundidad de nuestras conversaciones logra desnudarme sin quitarme siquiera el abrigo. Ya estemos tumbados sobre la leve intimidad de las sábanas o en el anodino viaje del tranvía, a punto de salir de un café o recién sentados a la mesa de un restaurante, ya sea primera hora de la mañana o bien entrada la noche…

No diré que sucede lo mismo por mi parte, pues no me corresponde a mí decirlo y además aborrezco todo acto de soberbia, pero sí escribiré que a veces nos miramos y nuestros ojos son de vidrio, que nos reconocemos frágiles y, lejos de inundar la habitación de cristales rotos, contemplamos la fragilidad ajena convencidos de haber encontrado en ella un reflejo de la propia. Quien se reconoce vulnerable tiene más fortaleza que quienes abominan de las lágrimas, más aún que quienes camuflan con violencia toda sensibilidad: quienes la condenan están condenados al fracaso. Gracias a esas ninfas voladoras que son las palabras podemos deshacernos los nudos que trepan hasta nuestra garganta cuando la impotencia por un sueño truncado o la narración de aquello que nos asusta se adueña de nosotros. También lo logramos gracias a la ausencia de palabras, al silencio cómplice que guía, por ejemplo, mis labios hasta su frente o su cabeza hasta mi pecho. Gestos, verbales o mudos, sinceros donde los haya, que combaten todas las nubes negras que alguna vez amenazan tormenta. Y es que nada hay más íntimo y bello que mostrarnos frágiles delante de la persona que, sin esfuerzo, sabe de lo que hablamos.