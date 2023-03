El estilo Brill/Fosbury

La muerte del mítico saltador de altura Dick Fosbury me llevó de inmediato el lunes de regreso a las pistas del Seminario de Jaca en los 70, donde los alumnos de los Escolapios nos ejercitábamos en distintas disciplinas atléticas de cara a la competición que disputaríamos en Zaragoza en primavera.

El Trofeo P. Teófilo López –que todos llamábamos la Olimpiada– reunía en las instalaciones del Cristo Rey de Zaragoza a representantes de todos los colegios de la provincia escolapia de Aragón. Y ahí vi y sufrí por primera vez en vivo saltar al estilo Fosbury.

Me encantaba el salto de altura. Esa sensación de elevarte, girar sobre el listón y volar durante unos segundos antes de caer sobre una colchoneta, escuálida por lo común, en la que sentías toda la gravedad de tu cuerpo. Y en aquella cita atlética no lo hice del todo mal, considerando que usaba el rodillo ventral, con el que te lanzas de cara elevando primero una pierna para superar la barra y voltear todo el cuerpo sobre ella para caer de espaldas. Aquí la colchoneta, afortunadamente, era el triple de gruesa. Llegué a 1,60, marca que me acreditó el bronce. Pero comprendí que el rodillo había pasado a la historia, como antes hizo la tijera.

Fosbury lo cambió todo en el salto de altura. Implantó la técnica que lleva su nombre, que se resume en correr con una trayectoria curva para lanzarse de espaldas sobre el listón con el brazo más próximo extendido. Ganó las Olimpiadas de México en 1968 con 2,24 dejando atónitos a rivales y público. Y su estilo se universalizó. El estadounidense admitió que no lo inventó él y siempre le quitó importancia. Su entrenador de instituto había visto saltar a la joven canadiense Debbie Brill y le propuso a Fosbury la nueva técnica. En puridad, pues, deberíamos hablar de salto Brill. Lo curioso es que Fosbury hizo mejores a sus rivales, que copiando su estilo pronto le superaron. Dejó de competir pero siguió divulgándolo en colegios. Comprometido con los desfavorecidos y activista antirracista, nos dejó el pasado fin de semana. Gracias Brill, gracias Fosbury.