Cartas al director de HERALDO: La Verdad, el Amor y la Filosofía

La Verdad, el Amor y la Filosofía

Para Parménides, la Verdad tiene tal fulgor que debe ir velada, pues su torbellino de luz nos deslumbraría, difuminando el resto de las cosas. El máximo logro del filósofo es contemplar la Verdad velada, la ‘episteme’, el discurso humano es como un camino en la oscuridad que avanza hacia la Verdad.

Para Platón vivimos en un mundo de apariencias, el ‘cosmos aiscetós’, y la Verdad es incompatible con él; será posible en el ‘cosmos noetós’, el mundo de las cosas reales y de las Ideas, allí estará también la Verdad. Según Platón hay que trascender este mundo para llegar a la Verdad, la Filosofía es medicina para el alma y un aprendizaje para la muerte. Estos temas los discutían ya los filósofos clásicos griegos: eléatas, platónicos y neoplatónicos. Nuestro Universo es oscuro, donde reina la mentira, pero como dice Pilar de la Vega: "Ojo, que no somos tontos", nos damos perfecta cuenta. Este es un mundo de purgación y sufrimiento, viendo cómo la mentira se ensalza sobre la Verdad. Donde hay dinero hay ladrones, donde hay poder hay conspiradores y a los secretos de Estado, llamémoslos por su nombre ‘delitos de Estado’. La Razón nunca te dará certezas ni conocimiento de la Verdad, es instrumental y neutra, dependiendo da la cabecica de quien la use, como es el caso de estos fabricantes de armas que usan razón e ingeniería para provocar mal, a ellos no se les puede achacar ningún fallo racional, pero al no haber Amor en sus actos, lo que se pretende es malicioso y conlleva daños. Lo que sucede con la Razón no es aplicable al Amor, éste no necesita justificaciones, tiene credencial propia. No son temas fáciles de solucionar, 2.500 años de Filosofía no lo han logrado, porque son más que un problema teórico, son temas vitales que lo engloban todo, no caben la neutralidad ni la indiferencia.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Aplausos a destiempo

quieran disfrutar de la música clásica, pero hay que cumplir con unas normas básicas. Propongo una solución. Cojan el programa de mano (que para eso está) y cuenten los movimientos que vienen reflejados. Así sabrán que no hay que aplaudir hasta la consecución de los mismos. Y si en su entusiasmo quieren reflejar su reconocimiento a la ejecución, esperen a que la mayoría aplauda. Que el aplauso no se ve perjudicado por unos segundos de espera. Ese es el orden de las cosas en un concierto, junto con la contención de las toses con un pañuelo en la boca o el brazo y la dispensa de acudir en caso de resfriado.

Mariano Ara Báguena. Zaragoza

Una visita a la estación de Canfranc

La Asociación de vecinos y amigos de Caldearenas organizó un viaje a Canfranc el pasado 25 de febrero con el objeto de fomentar la convivencia y de ver las importantes modificaciones llevadas a cabo en la estación ferroviaria. Pese al intenso frío, sesenta personas (entre niños y mayores) aguantamos estoicamente y, a la llegada del convoy ferroviario, nos subíamos a un tren muy digno y cómodo. Minutos antes de las once de la mañana habíamos llegado a nuestro punto de destino. La organización de nuestras queridas compañeras Alicia y Esther fue impecable; el personal de Renfe, atento y servicial. Los trenes actuales nos hicieron olvidar a los famosos ‘tamagochis’ que presentaban incidencias un día sí y otro también. En la nueva terminal de Canfranc nos esperaba un guía que nos explicó lo más relevante de esta línea ferroviaria y los acontecimientos de su historia, todo ello apoyado con fotos. Fue muy interesante y ameno. En la estación tuvimos que acceder por grupos para visitar el ‘hall’ y la recepción del hotel de lujo. En la segunda fase de la visita, formando dos grupos de 30 personas, iniciamos las visitas teatralizadas. En los pequeños descansos aprovechamos para entrar en algunos bares a reponer fuerzas y ayudarnos a vencer el intenso frío: caldo calentito, vinos, café y buenas tapas. El guía, con suma profesionalidad y de modo jocoso, nos contó una parte de la intrahistoria de la estación. A la hora de la comida, concertada en un restaurante de la localidad, todo resultó perfecto. Alicia y Esther se habían encargado de transmitir al restaurante el número de raciones de cada especialidad, incluidos los postres. Finalizada esta fase gastronómica nos quedaba un poco de tiempo que cada viajero invirtió en lo que creyó más oportuno: bares, tiendas, iglesias, incluso guerra de bolas de nieve, hasta la hora de volver a montarnos en el tren de regreso a Caldearenas. Eran las 19 cuando nos apeamos encantados y felices por el buen día que habíamos pasado. Ya nadie recordaba el frío. Todo discurrió en perfecta armonía y buen talante, todo según el guion de las organizadoras. No quisiera olvidarme de rendir homenaje a las vecinas Encarna e Irene, verdaderas heroínas que soportaron el frío a pie de obra sin quejarse de nada, siempre con una sonrisa y con ganas de participar en todo. Gracias a todos por vuestra presencia, respuesta y afecto.

Luis Miguel Artero Abarca. CALDEARENAS (HUESCA)

Reflexión preelectoral

Vivimos una época marcada por grandes desafíos. Necesitamos gobernantes responsables que fortalezcan la convivencia con valores donde nos podamos reconocer, donde seamos capaces de construir puentes en lugar de muros. Hace falta una nueva forma de hacer política sin broncas estériles. Se acercan citas electorales y hay que reflexionar y, con serenidad, tomar una decisión. No hay nadie que pueda votar por nosotros. El objetivo de los políticos no debería ser avanzar en la escala económica del PIB, sino en una economía que ponga en el centro a la persona, conseguir una sociedad más justa y promover políticas que beneficien a la mayoría de la gente. Deberíamos pensar en políticos que entiendan el cargo como un servicio a la ciudadanía y no como un centro de poder, así como alejarnos de quien habla hueco sobre temas esenciales y de quien promueva la confrontación y el odio. Como decía Chéjov, «el amor, la amistad y el respeto, no mueven tanto a la gente como el odio». En las redes sociales hay odiadores profesionales. Nos quejamos de gobernantes corruptos y hay quienes les siguen votando, No seamos corruptos por omisión. Tenemos la suerte de vivir en un país con una democracia consolidada, cuando en la mayor parte de los países está estancada o en retroceso; hay que defenderla. La peor democracia es mejor que cualquier dictadura. Y dejar a Dios fuera de la esquizofrenia previa a las elecciones. Dios no tiene carnet del PSOE ni del PP ni de ningún otro partido. No entenderlo, sería puro fundamentalismo. Hagamos, con nuestro voto que la política llegue a ser la dimensión social de la ética.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

