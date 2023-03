Perder el Norte

Venecia tiene sus puentes y canales como Zaragoza tiene su patrimonio y sus bares. No creo que haya muchos –a este o a ese lado del papel– que no tengan un lugar donde, al poco de franquear la puerta, encuentren su cumplida bienvenida y la habitual cuestión: ‘¿qué le pongo?’, o un más familiar: ‘¿lo de siempre?’

Cuando entro al Bar Longares con Álex me convierto en el padre del chico de los minis de longaniza –el señor de la tostada con tomate–.

Allí veo llegar a Don Cortado y a dos amigas que son ‘las cafés con leche’. El mundo se detiene, y se abre un remanso de calma, un tiempo de tertulia y desconexión en el que, bajo ese mágico refugio, se dan noticias o confesiones, se intercambian palabras amables, se ajustan precios, se abren los corazones y se cierran negocios (entre muchas otras cosas).

Los bares han sido testigos de partidos históricos, de etapas épicas del Tour, el Giro o la Vuelta, han acogido celebraciones (también despedidas) y conocen de primera mano las ideas de los artistas, pues muchas de ellas nacieron ante sus ojos en lugares como el Bonanza, El Paso o el Bacharach –que son sólo algunos botones de muestra– o como el Café Levante, que (en una España que nunca filmaría su ‘Argentina 1985’) se tornó cuartel general resistente aquel ya lejano 23-F.

Si la mañana me da tregua, me escapo al bar El Norte. Abro la puerta. Está, más que animado, lleno. Veo un hueco y sé que al momento Natalia o Sara me traerán mi café americano y, si está desocupado, uno de los dos ejemplares de HERALDO que pasan constantemente de mano en mano. José Luis, en la cocina, andará trajinando. Hace días que colgó el cartel de ‘se traspasa por jubilación’ y cualquier día de estos sentiré ‘haber perdido el norte’ cuando, al llegar, entre en un territorio desconocido en el que nadie sabrá que los viernes los compañeros hacemos piña entorno a nuestros pinchos de tortilla.

Tras de la barra todo son carreras. A este lado del mostrador reina una paz ensordecedora. Como en un sainete, José Luis entra en escena. Deja un par de cazuelas humeantes en la vitrina y, mientras hace mutis, se lleva una punta del delantal al lacrimal. Pondero si será picadura de cebolla u oferta irrechazable.