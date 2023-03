Cartas al director de HERALDO: La Verdad, el Amor y la Filosofía

La Verdad, el Amor y la Filosofía

Para Parménides, la Verdad tiene tal fulgor que debe ir velada, pues su torbellino de luz nos deslumbraría, difuminando el resto de las cosas. El máximo logro del filósofo es contemplar la Verdad velada, la ‘episteme’, el discurso humano es como un camino en la oscuridad que avanza hacia la Verdad.

Para Platón vivimos en un mundo de apariencias, el ‘cosmos aiscetós’, y la Verdad es incompatible con él; será posible en el ‘cosmos noetós’, el mundo de las cosas reales y de las Ideas, allí estará también la Verdad. Según Platón hay que trascender este mundo para llegar a la Verdad, la Filosofía es medicina para el alma y un aprendizaje para la muerte. Estos temas los discutían ya los filósofos clásicos griegos: eléatas, platónicos y neoplatónicos. Nuestro Universo es oscuro, donde reina la mentira, pero como dice Pilar de la Vega: "Ojo, que no somos tontos", nos damos perfecta cuenta. Este es un mundo de purgación y sufrimiento, viendo cómo la mentira se ensalza sobre la Verdad. Donde hay dinero hay ladrones, donde hay poder hay conspiradores y a los secretos de Estado, llamémoslos por su nombre ‘delitos de Estado’. La Razón nunca te dará certezas ni conocimiento de la Verdad, es instrumental y neutra, dependiendo da la cabecica de quien la use, como es el caso de estos fabricantes de armas que usan razón e ingeniería para provocar mal, a ellos no se les puede achacar ningún fallo racional, pero al no haber Amor en sus actos, lo que se pretende es malicioso y conlleva daños. Lo que sucede con la Razón no es aplicable al Amor, éste no necesita justificaciones, tiene credencial propia. No son temas fáciles de solucionar, 2.500 años de Filosofía no lo han logrado, porque son más que un problema teórico, son temas vitales que lo engloban todo, no caben la neutralidad ni la indiferencia.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Sobre la saturación de las Urgencias

Sobre la saturación de las Urgencias tengo que añadir un caso. Soy un paciente oncológico, son las 8.30 y no puedo levantarme de la cama. Llamo al número que viene en mi tarjeta sanitaria. No sé si en los altos estamentos de la sanidad se han percatado de que no todos los españoles disponen de un mayordomo o de una secretaria. Te contestan las ya famosas maquinitas que te preguntan todo y no te dan solución a nada. Al final la misma máquina te dice que todo el mundo está ocupado y que cuando se desocupen te llamarán. A las 12 insisto y, ¡maravilla!, suena una voz humana, pero, con cajas destempladas, me dice que cuando puedan me llamarán y me cuelga. A las 12.30 trato de vestirme para ir al hospital a congestionar más esas urgencias tan congestionadas. Desisto. Decido resistir hasta el lunes, que tengo visita con mi oncóloga, y seguir a pies juntillas sus indicaciones: cualquier problema que te surja, inmediatamente a las Urgencias del hospital. ¡Qué diferencia! Señores, si se colapsan que se colapsen. En primer lugar, fuera esas maquinitas que nada solucionan. Y que mejoren el servicio de esas personas que reciben en primer lugar, que sean más cordiales y que les den un cursillo de empatía. Menos asesores, secretarios, jefes, subjefes, ayudantes, etc., que los enfermos somos muchos y en ocasiones muy mayores para que nos anden con zarandajas. Tengo casi la seguridad de que esto no lo va a leer nadie. Antes había unas personas en determinados departamentos cuya obligación a primera hora de la mañana era leer escritos; si atañían a su departamento, lo pasaban al responsable para que fuese conocedor de lo que se cocía; pero eso ya no debe de existir, aquí cada uno a lo suyo y yo a mi sillón. Un cordial saludo a quien lo lea y si es colega, que se manifieste y se deje oír.

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Los códices robados de la Seo

Un gran trabajo, el realizado sobre los manuscritos robados en la biblioteca de la Seo, mis felicitaciones a los autores y al director de HERALDO. Trabajos así me reconcilian un poco con la profesión periodística, actualmente tan escandalosamente sesgada y llena de prejuicios ideológicos pijoprogresistas. Echo de menos los medios de finales del pasado siglo. La democracia se asienta en unos pocos pilares siendo la libertad de prensa uno de ellos.

Eduardo Martínez Budría. SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un lugar donde hacen falta farolas

Sería muy importante y necesario (en especial para el invierno) que se terminasen de colocar las farolas de luz que van del Parque Deportivo Ebro a la autopista de circunvalación. En su día, cuando se arregló esa zona para carril bici, pasear, correr, etcétera, se llegó a poner menos de la mitad, incluso creo que se llevaron algunas. Me es indiferente el color del Ayuntamiento que lo haga, pero a las personas que solemos ir por esa zona para hacer deporte y pasear nos vendría muy bien. En especial, como digo, en invierno, cuando a las 18 ya es de noche. Y no sería necesario tenerlas encendidas todas las horas nocturnas, pienso que con programarlas de 18 a 23 en invierno sería suficiente y los ciudadanos lo agradeceríamos mucho.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

A vueltas con la línea 60

Se veía venir, pero no el autobús sino los movimientos de algunas personas empecinadas en modificar a su gusto las líneas: en lugar de mejorar o localizar los fallos de la línea 32, en principio la línea principal de Santa Isabel, se modifica el 60, que con una frecuencia menor sirve como complemento para acercarte a otros nudos de buses y, muchas veces, tras conectar haciendo uso de distintas líneas más eficientes, como el 39, te acerca al barrio sin tener que esperar los tiempos elásticos del 32. Seguimos con la idea de alargar líneas, pero esta vez las razones suenan a excusas: prolongación por la avenida de los Estudiantes hasta el Ítaca (¿a nadie le recuerda el torpe intento que se hizo con el 28 recorriendo esa avenida y que pronto se desestimó?) y, por otro lado, acercar al tranvía (o nadie usa la línea hasta el final, y no es el caso para los estudiantes de la Escuela de Arte que cruzando una calle llegan a su Escuela, o no se han percatado de que existe una parada de tranvía en TV Aragón, a solo un semáforo de su final). En fin, atendamos las peticiones de grupos que buscan más un rédito político y sigamos haciendo que las líneas pasen, con los rodeos que sean necesarios, cerca de centros comerciales y demás. Quizá nadie piense en lo terrible que es viajar enfermo, o ir a visitarlos, haciendo traslados para llegar a tu hospital, que divisas desde Santa Isabel y se quedó a pocos cientos de metros del final de ese tranvía que, justamente para eso, no me sirve.

José Manuel Gimeno García. ZARAGOZA

