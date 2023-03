No logro sacarme de la cabeza el repicar magnético de aquel ‘Maneras de vivir’, patrimonio musical de Leño y Rosendo. Se me estampó dándole vueltas a los recorridos por los que se nos conducen los avatares de la vida.

Hay maneras y maneras de vivir. Hace semanas que soportamos el enfrentamiento político por el desarrollo de la norma del ‘solo sí es sí’, que unos y otros y otros más se echan a la cara en busca de rédito político. Es durísimo contemplar el desfile de depredadores sexuales que sacan beneficio de una iniciativa a la altura del departamento que la promovió. Pero más allá de ese intercambio de reproches, ¿quién se ha ocupado de verdad de las víctimas? De su impotencia, de su derrumbe anímico, de sus miedos, de su dolor tremendo al sentir esa abominable procesión de depravados... Y al contemplar el uso interesado de sus penas profundas.

Mientras atinamos a descifrar semejante paradoja nos adentramos por esa trama nauseabunda de corruptelas y corrupciones que reflejan la catadura moral de ese puñado de representantes –me gustaría saber de quién- que asquean con sus indignidades. Convertidos otra vez en piezas de un tablero de juegos políticos en el que se manejan intereses partidistas que vuelven a ocultar el interés general.

Pero pongo el foco de paso en el desvivir de esa familia por dar difusión a la enfermedad inoperable de una criatura que desgasta su vida -su muy corta existencia- con el ánimo de recaudar fondos para fomentar la investigación contra el cáncer. Como otras muchas en una situación semejante, entregadas en cuerpo y alma a arropar y hacer más apacible y digna -frente a opciones legales mucho más cómodas- la travesía a través de la enfermedad de una persona querida.

Veo la vocación de un docente en la entrega a unos alumnos; la decisión de quienes no piensan en sí mismos para rescatar la vida de quien se la quiere quitar; o quien transmite ejemplo profesional y serenidad en la entrada del túnel incierto de una enfermedad.

Maneras de vivir. Que recicla el ejemplo de quienes me las enseñaron, en la ruta de ese día del padre que -aunque se me asome la nostalgia- no preciso celebrar para tenerlo presente.