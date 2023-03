Cartas al director de HERALDO: Aprovechar mejor la huerta del Jalón

Aprovechar mejor la huerta del Jalón

El río Jalón tiene una longitud de 224 km, drenando una cuenca de 9.338 Km2. Es una huerta vieja, hecha con medios rudimentarios para canalizar las aguas e inundar los cultivos. Este regadío está anticuado para las exigencias de mercado.

La huerta está repartida en miles de pequeñas parcelas y de tres partes hay una improductiva, entre sangreras, brazales, entradas y rincones. Se multiplicarían las producciones si se juntaran 30 o 40 hectáreas. Siempre ha sido el agricultor en huertas más estable y seguro que los de monte. Donde hay agua hay vida, una tierra fértil, como la de esta ribera, con el agua por su cauce natural, sin gasto de energía, con un riego por inundación que aguanta de 15 a 20 días en lo más caluroso del verano, pudiendo repetir cosechas todo el año, según las horas de sol que necesiten los distintos cultivos. Para más inri, tenemos dos pantanos que nos aseguran el riego, la Tranquera y Mularroya. Necesitamos una agricultura moderna, vanguardista, ecológica y dinámica. Con la globalización han matado a los agricultores, los países productores de alimentos son hoy los más pobres en economía, de forma que nos ponen en los puertos españoles los productos más baratos de lo que nos cuesta producirlos a nosotros. La humanidad crece, el consumo aumenta, la producción disminuye, menos tierras para sembrar, menos agricultores para producir. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear?, ¿cuánta riqueza podría aparecer? De la agricultura y la ganadería obtenemos los humanos la energía. Hoy está mal visto ser agricultor, vivir en el medio rural, con mucha inversión y encima trabajando a pérdidas, no hay relevo generacional. Vamos a terminar todos en la capital, donde lujos, luces y brillos nos van a engañar, con sueldos mileuristas, que ni para una vivienda nos va a llegar.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

Empeoramiento de la sanidad

Leo que el 73% de los españoles considera que la sanidad ha empeorado en los últimos años. Desde dentro, les doy la razón. Nos pueden culpar a los profesionales, aunque es verdad que la formación cada vez es más completa y tenemos acceso a información ilimitada. Se puede culpar a la tecnología, pero es difícil creer que sea peor que antes. Quizá lo que cada vez es peor es la gestión. Y no hablo de macrogestión, de los planes de los políticos para la sanidad, que es imposible que empeore, porque siempre ha sido muy mala. Hablo de los puestos intermedios. Esos que enlazan política y asistencia sanitaria. Direcciones, subdirecciones... cada vez más preocupados de no perder su asiento que de mejorar nada. Eso se traduce en un trato prepotente a un personal cada vez más quemado y asqueado de aguantar sus ocurrencias. Una gestión de personal deshumanizada, tratando a las personas como números y motivando la huida de profesionales. Señores políticos, que vienen elecciones: Si quieren intentar mejorar algo, hay que hacer algún cambio.

Jacobo Casalduero Viu. ZARAGOZA

Un perro peligroso

Vivo en Sobradiel, un pueblo tranquilo de no ser por los dueños peligrosos de un pobre perro que amenaza al pueblo. Un perro que se escapa y, con hambre y rabia por estar encerrado durante días sin salir a la calle, recorre el pueblo atemorizando a las personas, atacando y llegando a morder, con varias denuncias. Un perro que llega a hacer charcos de sangre empotrándose como un loco contra la verja de una casa para poder atacar a los perros que en ella viven. Hace dos semanas se escapó y como una furia fue atacar a un dueño y a su perro. El dueño se llevó un gran mordisco en la pierna pero pudo subirse a un coche. Imagínense el miedo de ese hombre y cómo quedo ese coche por la rabia de ese perro. Después de unas cuantas denuncias estamos a la espera de que alguien decida qué hacer con él, ya que el perro está inscrito en Zaragoza y aquí todo el mundo se lava las manos. La última vez la denuncia se llevó al juzgado de lo contencioso administrativo, para pedir la retirada de ese perro a sus dueños. Seguimos esperando la autorización, ya que la Guardia Civil (Seprona) manifiesta que hasta que no reciba la orden no pueden ejecutarla. Los vecinos tenemos miedo, yo no me atrevo a salir con mi perra por temor a que se escape y la mate.

(Nota: El pasado viernes 10 de marzo, el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil procedió a recoger al perro al que alude esta carta y lo depositó en el Centro de Protección Animal de la Diputación de Zaragoza).

Sara Jiménez Martínez. SOBRADIEL (Zaragoza)

Cuidado y amabilidad

Todas las personas, en un momento u otro de nuestra vida, visitamos clínicas y hospitales, cuando los achaques y enfermedades invaden nuestro cuerpo y minan nuestra salud. Ciertamente no es agradable estar ingresado en un centro sanitario, y también entiendo que médicos y personal sanitario deban ponerse a prueba ante el malestar y sufrimiento de los pacientes. El dolor ajeno también duele. Creo que en todo trabajo dirigido a ayudar a los demás se precisan dos cosas: una, el servicio a las personas y otra, la amabilidad con que se haga dicho servicio, ya que sin ella sólo está cumplida una parte. Hay que escuchar al enfermo y resolver sus dudas razonables, el derecho a una plena información de cómo está su salud es básico para la tranquilidad de los pacientes. Los médicos no manejan máquinas ni resuelven expedientes, han de colaborar con los enfermos para su completa curación. La persona humana es un fenómeno global, no partes sueltas yendo cada una a su aire. También sugiero que en clínicas y hospitales se dejara un espacio abierto, a modo de terraza, para que los enfermos pudieran tomar el sol, dado que la vitamina D del astro rey revitaliza la piel y el resto del cuerpo. Surgimos de la Naturaleza, como parte de ella somos sol, agua, aire y tierra, contactemos con todo ello y que la salud vuelva a ser un regalo para todas y todos.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Fomentar la digitalización

Últimamente, la televisión pública estatal está esforzándose para que nos ‘digitalicemos’, mediante unos anuncios que, por un lado, informan sobre seguridad informática a la gente mayor y, por otro, son meramente propagandísticos y predican las bondades del uso de la tecnología para le economía. Quien presenta estos últimos es una supuesta abogada que ha ahorrado un pastón en su bufete desde que ha implantado la digitalización y se ufana porque puede controlarlo todo desde la mínima pantalla de su móvil. Naturalmente, lleva gafas, siendo relativamente joven. Y es que hoy en día casi es lo normal entre la gente joven: las gafas, las lentillas o estar ya operado de la vista... Pues no lo reconocerán, pero yo creo que hay una relación directa entre la miopía y las pantallas, aunque salta a la vista que eso no preocupa a las autoridades, que al menos deberían empezar por recomendar las medidas preventivas pertinentes en su campaña publicitaria.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

