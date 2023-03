Cabezón de león

Dicen que todos los movimientos del universo tienden al equilibrio. Parece ser, empero, que los arcos temporales de tal fenómeno carecen de patrones mensurables; lo que se desmorona en febrero puede volver a montarse en marzo del siguiente año, o en el solsticio de verano un lustro después. No se sabe. También pueden ser cosas simultáneas. ¿Una injusticia en Tasmania halla contrapeso en Oropesa, saltando todos los husos horarios? Quiá. No es verdad eso de que a todo cerdo le llega su San Martín, ni se consiguen todas las cosas con las que sueñas aunque (suena la orquesta) pongas todas tus fuerzas en el empeño. Si calculas, también fallas, y el éxito es un concepto ambiguo. ¿Cuál es la solución? ¿No soñar, no porfiar, piafar?

A veces sólo queda echarle jeta a la vida. Lo hice en la mocedad: crucé el charco y me puse a desmentir ‘improbables’ cual esbirro de Paulo Coelho. Canté en dos grupos efímeros y fui corista en estudio para dos artistas famosos. Protagonicé un corto sobre algo que me había pasado (el peor actor de la historia) e hice de extra en dos grandes producciones de Hollywood. Ideé un programa de tele que nadie veía, y concursé sin éxito en el espacio más popular del país en el que vivía. Fui imagen de unas gafas de sol y el ‘antes’ en un anuncio sanitario como tipo de piel verdosa estornudando en vallas publicitarias gigantes por toda una ciudad, junto a la foto de un sano mozalbete suscrito al plan médico adecuado. Por suerte, no he llegado a nada en la vida, Coelho, ni tengo cargo en acrónimo inglés. Eso sí, estoy aquí, H.E.R.E. (Henchido Espécimen Regularmente Entusiasta). Y tan bien.