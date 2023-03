Cartas al director de HERALDO: El triunfo de la mediocridad

El triunfo de la mediocridad

No soy entusiasta de la tecnología pero, ante mi incapacidad para comprender ciertas cuestiones, me estoy planteando crear un ‘chatbot’ para añadirlo a mis contactos de Whatsapp y conversar con él.

Quizás su sabiduría algorítmica me ilumine y calme mi atormentado espíritu. Sanidad y educación son los pilares de un país. El Estado debe emplear los recursos suficientes para que los ciudadanos tengamos salud y conocimientos, indispensables para afrontar la vida y que precisan de esfuerzo por nuestra parte. Pero los criterios para evaluar la calidad de un servicio difieren según el ámbito al que pertenece. La Lomloe ha eliminado las notas numéricas en la ESO. Un insuficiente abarca las calificaciones del 1 al 4, una horquilla demasiado grande e injusta. Me pregunto qué pasaría si los laboratorios de análisis clínicos siguieran esta misma normativa y a un enfermo simplemente se le transmitiera que tiene el hierro bajo. Sería un disparate, porque cuantificar la carencia informa de la gravedad del trastorno y ayuda a elegir el tratamiento. Un exigente profesor cuyos alumnos no obtienen los resultados esperados en una materia puede ser censurado por incompetente, si las quejas llegan a Inspección. No importa que antiguos discípulos, bien preparados cuando llegaron a la universidad, le hayan agradecido su labor. Pero nadie cuestiona el trabajo de un docente que aprueba a todos para no tener problemas, aunque no enseñe y engañe. La honestidad no satisface la demanda social en el campo educativo, algo que no sucede en el sanitario. Condenaríamos la profesionalidad de un médico que no le dijera a un paciente obeso con colesterol alto e hipertensión, por miedo a su reacción, que debería hacer régimen. Lamentablemente, triunfa la mediocridad, ante la pasividad de todos.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

La movilidad moderna y los peatones

Los cambios que se han producido en la movilidad individual han servido para facilitar los desplazamientos y reducir el uso del automóvil en las ciudades. La red de carriles bici ha ayudado a que el uso de bicicletas y patinetes eléctricos haya proliferado. Este fenómeno social también ha producido efectos indeseados en forma de incidentes, colisiones y atropellos. En el año 2022, los patinetes eléctricos y las bicicletas han producido en Zaragoza 3.281 y 1.289 casos respectivamente y se han registrado más de 300 atropellos a peatones. De toda esta explosión de movilidad individual el gran perjudicado ha sido el peatón. Son muchos los incidentes y los sustos que han sufrido los peatones, que es la parte más indefensa de este nuevo sistema de movilidad. La importancia de los datos exige que se tomen medidas por parte de las autoridades en cuanto a mayor vigilancia policial de estos vehículos, que en muchas ocasiones conducen temerariamente e incluso incumpliendo la normas. Y como vehículos que son, deberían tener una placa que los identificase y un seguro de responsabilidad. Es un tema pendiente que se debe resolver cuanto antes.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Billetes de tren

Por el placer de viajar en tren tengo la costumbre de irme hasta una estación en la que haya un tren que me permita volver sin una espera larga. Últimamente escogí como destino el apeadero de Pedrola. Me sacaba mis billetes en la página web de Renfe. Cuando establecieron el abono recurrente adquirí uno aprovechando las ventajas que te daba. En diciembre recibí un correo en el que se me advertía de que hacía un ‘uso fraudulento’ del abono. Me sentí muy molesto porque yo había hecho el viaje y soy una persona honrada y que no miento. Formulé la correspondiente reclamación el día 3 de enero del presente año. Aún no me han contestado. Volví a sacar el abono para este año. Resulta que hoy, 5 de marzo, pone en la aplicación de Renfe que el tren de las 5.30 a Logroño está completo. Después lo intento sacar en la página web de Renfe pagando y tampoco me lo da por estar el tren completo. Me voy a la estación del Portillo, la máquina me vende el billete y, ¡ah!, el tren tiene plazas, de modo que a la salida de Delicias aún quedarían un 10% de las plazas sin ocupar. Sirva esto para denunciar la ineficiencia de una empresa que pagamos todos y que dirigen personas que en una empresa privada no las hubieran fichado. Sirva, además, para quejarme de la demagogia del billete gratuito, ya que una cosa que es gratis no se valora.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

Einstein y el misterio del ferrocarril

El tren rápido que trasladaba a Einstein de Barcelona a Madrid se detuvo puntualmente alrededor de las cuatro de la tarde del primero de marzo de 1923 en la estación de Campo Sepulcro de nuestra ciudad (a fecha de hoy, junto al edificio de Caixaforum). Los escasos diez minutos de parada fueron aprovechados por un grupo de profesores universitarios, con el catedrático de Física Jerónimo Vecino al frente, para convencerle de que hiciese un alto en el camino en su viaje de vuelta y pudiese dar alguna charla en Zaragoza. Aceptó, y el 12 de marzo casi a la misma hora llegaba en el rápido que efectuaba el recorrido inverso desde la capital de España. Estuvo alrededor de cincuenta horas en Zaragoza, participando de diversas actividades, que estos días han sido recordadas con motivo del centenario de tan importante suceso. No es momento de narrar curiosos detalles de la breve visita, pero es interesante destacar, desde el punto de vista ferroviario, que Einstein tomó el tren de vuelta el 14 de marzo por la tarde en la estación de Arrabal (donde está el Centro Cívico Estación del Norte), según se anunciaba en HERALDO de esa fecha. La gran incógnita fue su destino, pues mientras en la prensa se decía que iba a Bilbao, para dar alguna conferencia similar, lo cierto es que jamás llegó a la ciudad del Nervión. Si, como parece seguro, salió de la estación de Arrabal lo más probable es que se subiera al rápido de Bilbao, pero no para llegar a esa ciudad sino para continuar, a partir de Castejón donde el rápido se dividía, hacia San Sebastián y Hendaya y salir de nuestro país. El misterio no termina aquí, pues la embajada alemana afirmaba que el sabio había llegado a Barcelona desde Zaragoza. La noticia puede ser cierta pues casi a la misma hora del tren citado salía hacia Barcelona un tren de la Compañía del Norte (Renfe aún no existía) y de la misma estación, pues por Campo Sepulcro lo hacían los trenes de la otra importante compañía ferroviaria, MZA. Es posible que jamás sepamos el recorrido real que siguió el premio Nobel hasta llegar a Zúrich, lo mismo que tampoco se sabe el paradero de la famosa pizarra donde escribió sus curiosas fórmulas en el Paraninfo de nuestra Universidad. Alguien dirá que todo es relativo.

Luis Lezáun Martínez de Ubago. ZARAGOZA

