Cartas al director de HERALDO: Un análisis de la inflación de los dos últimos años

Un análisis de la inflación de los dos últimos años

Según el INE, el aumento del IPC en el bienio 2021-2022 ha sido de un 12,6%, aunque para los alimentos se eleva hasta el 21,4% y para los productos energéticos al 37,4%.

En el alza de los precios ha tenido un destacado papel el encarecimiento de materias primas importadas. Por tanto, parte de la inflación tiene un origen externo y hemos de asumirla los consumidores. Mi estimación es que esta inflación exógena ha supuesto un 5,4% (resultado de detraer del IPC el deflactor del PIB). En los dos últimos ejercicios también las rentas de los agentes sociales y económicos han evolucionado. Por tanto, comparando las variaciones de las rentas con la del IPC (12,6%) tendremos una idea de cuánto ha caído el poder adquisitivo. Utilizando datos de recaudación de la Agencia Tributaria, deduzco que los márgenes empresariales crecieron un 9,3% en el caso de los empresarios individuales y casi un punto porcentual más para los empresarios societarios. Considerando el alza relativa del coste salarial de 2021 que publica el INE y el incremento de los salarios de 2022 que aprecia la Agencia Tributaria, los trabajadores del sector privado habrían visto incrementarse sus salarios en torno al 9,0%. Por último, el Gobierno elevó las retribuciones de los empleados públicos en un 4,4% y revalorizó las pensiones en un 5,1%. Este año los pensionistas tienen una subida del 8,5% lo que, si los precios se mantuvieran constantes, daría lugar a una mejora de su poder adquisitivo del 14%, si tomamos como dato base diciembre de 2020. En conclusión, la inflación importada durante los dos últimos ejercicios no ha sido asumida en su totalidad por empresarios y trabajadores que debieran avenirse a un pacto de rentas para detener el proceso inflacionista sostenido, ahora, por la interacción salarios/márgenes-precios.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Cuarte necesita su ambulatorio

Cuarte de Huerva es la quinta población en número de habitantes de Zaragoza, pero seguimos con un miniconsultorio médico a cargo del Ayuntamiento. Un municipio con más cartillas médicas que algunos centros de Zaragoza sigue dependiendo de María de Huerva, a 10 kilómetros. Se lleva pidiendo varios años y prometiéndose los mismos, sin solución alguna, mientras se abren en la capital otros con escasa distancia unos de otros, como el del barrio Jesús. Pasa el tiempo y en el municipio que es el que más crece de Aragón y uno de los que más en España, la vida sigue igual, como en la canción de Julio Iglesias. Los vecinos de esta localidad de más de 14.000 habitante y en auge ya no pedimos, suplicamos a la DGA y al Salud una inmediata resolución a este problema de primer orden sanitario.

José Ramón Gil Benito. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

‘Il Braghettone’ y el siglo XXI

En 1559, la moral de la época empezó a ver con incomodidad las desnudeces del ‘El Juicio Universal’ de Miguel Ángel. Hasta que el papa Pío V le encargó a Daniele da Volterra que cubriera los genitales del fresco con pinceladas que aparentaban ropa interior. Al artista este esperpéntico trabajo le hizo ganarse el sobrenombre de ‘il Braghettone’. Esta curiosa anécdota histórica la vemos hoy en día como algo absurdo, solamente explicable desde la ignorancia. Algo impensable hoy en día... Sin embargo ese esperpento en nuestros días somos capaces de superarlo. Nos encontramos con noticias como esta: "Los libros de James Bond serán reescritos sin referencias raciales que podrían ser consideradas hoy en día ofensivas". Polémicas con películas míticas como ‘Lo que el viento se llevó’, criticada por defender una visión esclavista. La obra ‘Diez negritos’, de Agatha Christie, cambia de nombre por supuesta connotación racista... Y así cientos de noticias increíbles... Según una progresía disparatada deberíamos reescribir todas las obras del pasado, ya que ofenden la nueva pureza ideológica. Redactemos la nueva historia, quememos los libros antiguos y reescribamos los nuevos, tal y como predecía Orwell que haría el Ministerio de la Verdad en su ‘1984’. Una nueva moralidad se impone, las cosas más inverosímiles son posibles. Ante semejante despropósito, aquel que ose levantar la mano y decir la verdad será tachado de racista, machista, fascista y esclavista. Nada ni nadie se debe oponer al nuevo orden. Todos callados. En el futuro seremos recordados como los ‘Braghettones’ del siglo XXI...

Gonzalo Aguado Aguarón. ZARAGOZA

Moción y postureo

La moción de censura es un instrumento legítimo. La Constitución (artículo 113) posibilita que, cumpliendo los requisitos establecidos, sea factible su puesta en marcha. Del mismo modo que el Congreso le otorga la confianza al presidente del Gobierno, tiene la facultad para retirársela. Cuestión distinta es el uso que se haga de la moción de censura. En este sentido, me genera bastantes dudas el criterio de oportunidad por parte de Vox para ejercer este mecanismo. Sobre todo, por el escaso impacto que, desde mi punto de vista, se va a producir. Plantear una moción de censura no tiene por qué estar vinculado necesariamente a contar con carácter previo con los apoyos suficientes para asegurar que saldrá adelante. El simple hecho de que se celebre el debate en la Cámara Baja supone una vía interesante para lanzar mensajes al ciudadano y proyectar la fortaleza o debilidad del Gobierno. De alguna manera, ofrece una foto fija que permite establecer parangón con la obtenida tiempo atrás en la investidura. Sin embargo, escasa es la relevancia de esta segunda instantánea si la variación del apoyo no se traduce en un cambio en la proporción de votos ‘amigos’ y votos en contra, que es de lo que se vive en el ámbito parlamentario. Y eso es, precisamente, lo que creo que va a ocurrir con la candidatura de Ramón Tamames presentada por el grupo de Santiago Abascal: seremos testigos de un mero intercambio de posiciones que no tendrá efectos de enjundia. Lo que viene siendo un postureo político de manual.

Israel Buey Lorao. ZARAGOZA

Atención telefónica

Soy muy comprensivo con el trabajo de los médicos de cabecera. Como tengo una tienda, pedí cita para una consulta telefónica que interfiriera lo menos posible en mi trabajo. Cuando me llamó mi doctora, hora y media después de la hora concertada, le dije si podía esperar un minuto a que terminara de atender o si me podía llamar más tarde. Me contestó que todo el mundo le pedía lo mismo y que ella también estaba atendiendo. Por muy ingrato que pueda ser atender a tus pacientes con prisas, no es comparable a tener que echar a tus clientes de tu tienda para poder recibir atención médica, como tuve que hacer yo.

Javier Gascón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es