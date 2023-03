Cartas al director de HERALDO: Victor Hugo y el romanticismo

Victor Hugo y el romanticismo

A veces tengo prejuicios literarios y ‘Los miserables’ de Victor Hugo era uno de ellos. Cambié de opinión cuando leí un artículo de Simon Leys en el que resaltaba el dominio de la palabra de Victor Hugo.

Decía que ‘Los miserables’ es un inmenso poema en prosa, tal vez la única epopeya auténtica de los tiempos modernos, es literatura popular en el mismo sentido en que lo fue Homero. Así que he leído el libro y me ha encantado; y lo que más me ha sorprendido es su profundo romanticismo. Fue escrita en el destierro tras el golpe de Estado contra la república de Luis Bonaparte. La novela lleva incorporado todo el romanticismo de la primera parte del siglo XIX. El capítulo tres, ‘La casa de la calle Plumet’, es toda una declaración de principios, es el romanticismo más estético y profundo, así como la historia de amor entre Cosette y Marius. También es un héroe romántico Jean Valjean y es romántica toda su trama, además de ser un fresco del París del primer tercio del XIX . La novela tiene algo de fundacional. Su lectura me llevó a leer ‘Nuestra Señora de París’, publicada en 1831. Es una obra menor comparada con ‘Los miserables’, aunque no por ello deja de ser una novela trepidante esta historia del amor de Quasimodo por la egipcia Esmeralda. Ambientada en el París del siglo XVI, tiene logros importantes, como la descripción de la Corte de los Milagros, el romántico final o el planteamiento de la Edad Media, en la que hasta entonces todo giraba en torno a la arquitectura. Era la manera de expresión de llegar a Dios, construyendo catedrales. Y con Gutenberg supuso una nueva revolución, con la imprenta el libro se convirtió en el nuevo modo de expresión de la humanidad. Magistral, Victor Hugo, una novela interesante de leer.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Literatura, género e igualdad

Soy un asiduo de los cursos de la Universidad de Verano de Teruel. Me interesan los que versan sobre literatura, historia, comunicación. Hace unos días, entré en su página de internet para enterarme de los nuevos cursos de 2023. Y uno me llamó la atención: ‘El paisaje de los libros: de literatura, género e igualdad’. Se va a impartir entre el 5 y el 7 de julio de 2023. En principio, parece un curso interesante, hasta que se lee la lista de los ponentes y entonces se le cae a uno la cara de vergüenza. Diez hombres y una mujer. En un curso sobre literatura, género e igualdad. En una universidad pública. Por si fuera poco, el director del curso es Ignacio Escuín, actual director de Instituto de Estudios Turolenses y anterior director general de Cultura con el PSOE. Si además la intervención de la única mujer consiste en la participación en una mesa redonda junto con dos hombres, la vergüenza es todavía mayor. Están a tiempo de rectificar. Si lo hacen, les podremos perdonar su tropiezo. Si siguen adelante con su error, me gustaría que no se apuntara nadie al curso. De lo contrario, no deberíamos extrañarnos si el año que viene se imparte un curso titulado ‘Feminismo e igualdad’ y lo imparten una docena de señores de pelo en pecho.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

El ejemplo de la abeja

Cuando decimos que una persona es tan laboriosa como una abeja no es exageración. La abeja se mata trabajando. Dicen los entendidos que tiene cinco ojos, cinco mil fosas nasales, suficiente poder olfativo para detectar un manzano a tres mil metros de distancia. Sus dos pares de alas pueden aletear dieciséis mil veces por minuto. En el panal, una abeja puede ser limpiadora de vías públicas o portadora de agua, enfermera, centinela, ingeniera o acondicionadora de aire. Si labora en esto es capaz de abanicar durante doce horas seguidas, además de las doce que ha pasado fuera recogiendo néctar. No desdeñemos a la abeja, hay cien mil especies de plantas que no podrían germinar sin ella. Hoy están en peligro y hay personas que están intentando que no desaparezcan y sigan trabajando con su obediencia instintiva en bien de la naturaleza y de la vida. Ejemplo de laboriosidad es la abeja y cuando el hombre es laborioso algo se asemeja a Dios, que es actividad suma. La creación no quedó terminada cuando salió de las manos de Dios. Dejó cabos sueltos para que el hombre a lo largo de la historia intentara trabajar con esfuerzo. El hombre laborioso eso está haciendo siglos tras siglos.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

Operación suspendida

En el antequirófano, con la vía ya cogida, el suero pasando y visto por anestesia te dicen, sin disculpa alguna, que te suspenden la operación y que ‘ya se puede ir yendo a su casa, que ya le volverán a llamar’. Uno de los tantos sinsentidos de la precariedad tanto de la gestión como de la asistencia del hospital Miguel Servet. No recuerdo ninguna mujer que no pudiera dar a luz cuando las matronas se quejaron durante meses de estar por debajo de plantilla. Pero ojo, que hablamos de los médicos especialistas. Ellos sí pueden jugar a suspender operaciones tras meses de lista de espera con el fin de presionar a la dirección y conseguir sus propios beneficios, no los del paciente.

Aitana Morant Pablo. ZARAGOZA

La gratitud, energía positiva

Quiero manifestar desde aquí la inmensa gratitud que debo. Primero, a mis compañeros del Registro de la Propiedad de Híjar, Javier Langa, Ana Martín, Bea Martín y Raquel Tejedor, por llevarme al Centro de Salud de Híjar. Allí fui atendida por profesionales, doctores y sanitarios en general como Bernardo Salvanés, Julio González, Ana Alcaine, Kiara Izquierdo, Cristina Medina, Carmen Mort (perdón si me dejo a alguno), que me atendieron con tanta profesionalidad y humanidad. Fui trasladada en uvi móvil a Zaragoza, y manifiesto la necesidad de mantener dicha uvi móvil localizada durante doce horas en los días laborables, y en horario completo sábados, domingos y festivos, en un centro sin uci ni unidad de reanimación en este nuestro Bajo Aragón. Así mismo, doy las gracias al hospital Miguel Servet, donde, lo mismo que anteriormente, fui atendida con tanta profesionalidad y humanidad por los doctores David Rivero Celada, Raquel Alcacia, María José García (perdón por si me dejo a alguno) y por tantos y tantos sanitarios como Berta, Natalia, Marta, Carlos, con los que al final hasta hemos hecho amistad. Ya de paso, doy las gracias también a nuestro hospital comarcal de Alcañiz, donde siempre hemos sido muy bien atendidos mi familia y yo. Gracias, a toda mi familia y amigos por su amor y cariño. La gratitud es una energía positiva sumamente poderosa.

María Dolores Esteban Gracia. LA PUEBLA DE HÍJAR (TERUEL)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es