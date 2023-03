Cartas al director de HERALDO: También la psique puede estar dolorida

También la psique puede estar dolorida

Cuando en el año 1982 empezó mi trayectoria docente en un centro de Pamplona, reconozco que me obsesionaba la preparación de los alumnos, de forma tan absurda que llegaba a creer que sin el conocimiento de la sintaxis o de las aventuras de Lázaro de Tormes se les excluiría de una exitosa integración social.

Con mi destino en Zaragoza empecé a descuidar esta razón tan académica de la enseñanza. Fueron años en los que me tocó bregar con jóvenes de formación profesional situados en el extrarradio de la ciudad. Pero aún necesitaba conocer más de cerca la necesidad de atender las dificultades por las que muchos jóvenes pueden pasar. Y fue donde nunca lo hubiera deseado ni imaginado, en la propia familia, donde me llegó la forma de comprender que la psique también puede estar dolorida y enferma. Nos parece que todos con esfuerzo podemos llegar a caminos de éxito porque pensamos que lo que no se ve no duele, y hasta creemos que se inventa, que todo se endereza con ganas y quien no las pone que se atenga al merecido fracaso. Y en este momento, final ya de mi aventura educativa, veo a tantos jóvenes medicados con antisicóticos, necesitados de que se les hable de la conveniencia de pasear y de acostarse temprano, que eviten enzarzarse en las polémicas de redes, que sólo puedo recomendar a quien empieza esta maravillosa profesión que lo humano necesita el saber, y para eso nos formamos en materias de Lengua, Matemáticas, Historia, y que por supuesto que nos debemos ingeniar para que las aprendan, pero no seamos avatares sin alma y aprendamos a aceptar lo distinto (lo raro), y si es necesario atenderlo y consolarlo, sin dejar que avance más de lo que está la estigmatización de lo mental.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Ser militar en España

La película ‘Que suene la música’ trata sobre un hecho real. Un grupo de esposas de militares británicos forman un coro en la base donde están destinados sus maridos para mitigar su ausencia mientras están de misión en Afganistán. Me hizo reflexionar al ver las coberturas en cuestión de acción social y conciliación del Ejército del Reino Unido. Los militares españoles también estuvieron en Afganistán y siguen estando en misiones internacionales, pero nada tienen que ver sus coberturas en relación a la conciliación o la acción social, están a años luz. Una compensación de vivienda insuficiente, una conciliación familiar deficiente, no digamos si el militar es destinado a territorios bilingües donde la escolarización de los hijos es un verdadero drama, la cobertura social ni está ni se la espera. Si vamos a las retribuciones, toda la tropa tiene un salario que está muy cerca del SMI, 1.080 euros por jugarse la vida. Y a ningún militar le pagan las horas extras, que son muchas, ni las guardias, ni reciben indemnización de transporte a pesar de que la mayoría de las bases se encuentran fuera de las ciudades. El presidente Aznar suprimió la mili, pero no echó cuentas de que un ejército profesional cuesta mucho dinero. Han pasado más de veinte años, varios presidentes y las mejoras en la vida de los militares resultan del todo insuficientes, tanto que casi nadie quiere seguir la carrera de las armas. Unos tienen que buscar segundos trabajos para complementar el sueldo y otros marchan a la Guardia Civil o la Policía, con sueldos y coberturas mucho mejores. Todos los ministros de Defensa y altos mandos de la democracia, excepto los generales Gutiérrez Mellado y Alejandre, son corresponsables de haber llegado a esta situación. Este año se ha incrementado el presupuesto de defensa, pero no ha habido una subida de sueldo ni mejoras en las medidas de conciliación o de acción social. Tengo envidia sana de los anglosajones por la consideración que dan al soldado. Pese al abandono de las autoridades y del mando, el soldado español es el mejor del mundo. Tiene mucho mérito ser militar hoy en España.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Sangüesa y mina Muga

Con todo mi respeto a la alcaldesa de Sangüesa, ante la noticia sobre la licencia de obras del proyecto de explotación de Mina Muga, cuyas obras afectarían a un monte de utilidad pública, es bajo mi punto de vista el retraso de la concesión de una licencia parcial que afecta a dichos terrenos lo que está poniendo en riesgo el proyecto. Cuya paralización sería una muy mala noticia tanto para la merindad de Sangüesa como para la comarca de las Cinco Villas y en especial la parte norte de la misma, donde están en juego centenares de puestos de trabajo que tanto se necesitan en estos territorios. Estoy de acuerdo con la alcaldesa en que tiene que velar por que se cumpla la normativa de urbanismo. No obstante, pueden reconsiderar la posibilidad de la concesión de una licencia parcial y con ello se evitaría la incertidumbre creada a los inversores, que económicamente han dado su aprobación al proyecto, despejando las dudas que les están causando. Cuando la alcaldesa dice que no se tiene que politizar esta licencia municipal, estoy de acuerdo, pero el tema es que sabiendo que al final, cumpliendo la ley, tendrá el Ayuntamiento que otorgar dicha licencia, mientras tanto se están poniendo en grave peligro centenares de puestos de trabajo.

José Antonio Martínez Cortés

CASTILISCAR (ZARAGOZA)

Paciente agradecida

Después de dos años y medio de haberme salvado la vida, reúno las fuerzas necesarias para agradecer a los servicios de UCI y de Neumología del hospital Miguel Servet de Zaragoza todo el cariño y la profesionalidad que me demostraron cuando llegue moribunda y con un diagnóstico erróneo del hospital San Jorge de Huesca, con un sangrado interno por una mala praxis. Gracias al doctor Miguelena y al doctor Domingo y a todos sus colaboradores, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera, gracias a ellos puedo escribir hoy esta carta. Muchas gracias por seguir atendiéndome hoy con la misma amabilidad y profesionalidad. Una paciente agradecida.

Reyes Perise Alonso. HUESCA

La gente de bien

Gente de bien siempre han sido quienes realizan sus actos por el bien de sus semejantes. Esta frase ha sido rediculizada por muchos políticos que quizás no actúan para el bien de la población, sino para su propio beneficio o para hacer el mal. Más le valdría a la clase política preocuparse de que las leyes sean beneficiosas para las víctimas y no para los delincuentes y de que el precio de los alimentos no suba, y no que la solución de uno de esos ministros brillantes sea que cambies de barrio para comprar. Cada día aumentan los casos en los que, aplicando su ley, los delincuentes se están frotando las manos. En definitiva, prefiero a la gente de bien.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es