Cartas al director de HERALDO: Cortar de raíz el acoso escolar

Cortar de raíz el acoso escolar

Sabemos que acoso escolar es una forma de violencia juvenil que consiste en llevar a cabo ataques verbales, emocionales, físicos o psicológicos repetidos con la intención de dominar o humillar.

Dejemos de llamarle ‘bullying’, los ingleses tienen su idioma y los españoles el nuestro, no usemos palabras prestadas que no nos hacen falta. Un canal de televisión ha anunciado que ya no va a emplear más esa palabra inglesa. Esta incalificable acción la lleva a cabo el chulo de clase, el prepotente, el que se cree superior. Los padres debemos vigilar que no tengamos en casa un ejemplar así, sin darnos cuenta. En cuyo caso deberíamos cortar tal comportamiento de forma radical. Si este individuo existe en una clase es porque está rodeado de compañeros que aplauden la actitud del maltratador, o sea que con su necia postura colaboran en el maltrato, y se convierten también en maltratadores. Los sufridores del acoso son siempre alumnos sencillos, que no quieren problemas con nadie, que temen enfrentarse al maltratador y sus secuaces y que son más débiles físicamente, con lo que el maltratador puede ejercer incluso la violencia física sin temor a la represalia. El grupo más numeroso de la clase no son ni acosadores ni sufridores, pero muchos de ellos se dan cuenta de lo que está pasado en su clase y miran para otro lado para no verse involucrados en el problema. Al primer indicio de acoso, observado por cualquier alumno decente, serio, responsable, que son la mayoría de la clase, debe darse cuenta al director del centro para que tome las medidas oportunas. El denunciar al delincuente no es chivatazo, es un acto de justicia para evitar los gravísimos problemas que se están ocasionando a los sufridores, que no tienen quien les defienda.

Alfredo Domingo Serrano. ZARAGOZA

Creemos en la sanidad pública

Estos días que hablamos tanto de sanidad me han coincidido con la lectura de dos libros: ‘Esperando el diluvio’, de Dolores Redondo, y ‘El cuco de cristal’, de Javier Castillo, en los cuales la historia tiene una parte importante con el trasplante de corazón a los protagonistas de ambas novelas. Si en la ficción reconocemos la importancia de la investigación y de aplicar sus resultados, ¿cómo no va a ser de vital importancia en el día a día tener una sanidad comprometida con esos pacientes que llegan o llegamos con necesidades más livianas que esos trasplantes, pero que necesitan o necesitamos de un apoyo, no dilatado en el tiempo, sino cercano, próximo en las fechas que solicitamos y con una duración en la consulta que nos tranquilice todas las dudas que llevamos y cuyas respuestas exceden el tiempo asignado por paciente? Creemos en la sanidad pública y debemos luchar por ella.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

Dos curas en Vallecas

Unas líneas para recordar a dos curas con orígenes aragoneses que desempeñaron su labor en el barrio madrileño de Vallecas: Enrique de Castro y José Luis Saura. El primero, con raíces en Sádaba, el segundo, oriundo de Binéfar. Enrique de Castro llegó como cura joven a Vallecas, zona entonces paupérrima, para aliviar en la medida de lo posible la pobreza y la marginación, especialmente del mundo de la droga. Continuó la labor del jesuita padre Llanos, el más conocido de los llamados curas obreros. A De Castro se le ha llamado el ‘cura rojo’ aunque él no estaba muy de acuerdo. Ha sido por encima de todo un hombre para los demás, como definió Juan Pablo II a los sacerdotes. Con ocasión del atentado yihadista de Atocha el 11-M de 2004, a De Castro le preguntaron cómo estas cosas pueden suceder teniendo en cuenta la existencia de Dios; respondió: «Esto no son cosas de Dios sino de los hombres». Es el hombre, capaz de todos los errores y todos los horrores, el único culpable de la masacre. A José Luis Saura, de la Prelatura del Opus Dei, se le recuerda como el cura de los ‘sin techo’ por su apoyo a los chabolistas del barrio en los sesenta y setenta. Decidió implicarse hasta el final en las batallas sociales y políticas que esto suponía. Saura, párroco de San Alberto Magno, impulsó una cooperativa de viviendas que construyó 1.189 pisos y dignificó el hacinamiento en que vivían los vecinos. Con anterioridad, el Ministerio de la Vivienda, para evitar la proliferación de chabolas, mandaba destruir aquellas que no hubieran cubierto aguas. Se personó en cierta ocasión la Guardia Civil para anunciar la demolición de una determinada chabola, la familia que en ella vivía dormiría al raso esa noche. El sacerdote manifestó que la demolición, de hacerse, sería con él dentro. José Luis Saura falleció en Zaragoza el 17 de diciembre de 2013. La Junta Municipal de Vallecas inauguró en un entrañable acto la plaza con su nombre. Son dos casos de sacerdotes con carisma.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Einstein en Zaragoza

La XI Jornada de Divulgación Científica de la Universidad de Zaragoza (del 13 al 21 de marzo) con el tema ‘Einstein, 50 horas en Zaragoza. Centenario de una visita’ me parece prometedora, interesante y completa. En tiempos de desinformación es importante que la ciencia sea independiente, incorruptible y confiable y se presente como tal. Teniendo en cuenta la gran hospitalidad habitual en España, puedo imaginar que Einstein se sintió cómodo y contento en Zaragoza. Me pregunto qué diría Einstein si se mezclara en estas jornadas con el público sin ser reconocido. ¿Se divertiría y sonreiría? ¿O pediría nuevos hallazgos científicos? No sacaría la lengua, como en la famosa foto, pues entonces podría ser reconocido. Como pacifista que fue, ciertamente estaría interesado en saber si el mundo ya es un mundo más pacífico; ¿cómo se sentiría, decepcionado, comprensivo o contento? En cualquier caso, le gustaría mucho que sus ideas y las ciencias naturales se acerquen a los alumnos de escuelas con esta jornada; pues ellos serán los futuros transmisores de su patrimonio cultural.

Karl Josef Meiwes

GOTINGA (ALEMANIA)

Amado y odiado

"Año tras año / viene el cierzo soplando / año tras año / por las laderas bajas / desde el Moncayo" (J. A. Labordeta). Eolo, dios de los vientos, nos ha regalado a los zaragozanos un cierzo que, el pasado 26 de febrero, alcanzaba rachas de 100 km/h. Tejados de uralita, contenedores, robustos árboles y objetos difíciles de calificar obligaron a bomberos, y a otros empleados municipales, a trabajar sin tregua. Pienso, en estas circunstancias, lo mal que lo deben de pasar los arrabaleros al cruzar los puentes sobre el Ebro, máxime si al fuerte viento añadimos temperaturas gélidas. Dando un salto a los años sesenta del siglo XX, viene a mi mente aquella pasarela que unía Echegaray y Caballero con la arboleda de Macanaz junto a las puertas de Helios. Había que ser muy valiente para cruzarla por el bandeo que tenía. El cierzo, tan amado como odiado.

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es