Cartas al director de HERALDO: El lamentable estado de la cultura aragonesa

El lamentable estado de la cultura aragonesa

El azar hizo coincidir Arco, sin presencia aragonesa, con la publicación del informe del Observatorio de la Cultura por la Fundación Contemporánea. El informe es demoledor.

Zaragoza ocupa un raquítico noveno puesto en calidad e innovación, en la lista de las cien instituciones y acontecimientos culturales más relevantes Aragón no aparece y hemos de ir al puesto 23º para encontrar los esfuerzos de Etopia en cultura digital. Si sumamos a estos datos el sistemático ninguneo y a veces indisimulado desprecio político hacia la enseñanza de las disciplinas artísticas (de color indiferente, pues parece que si unos las consideran propias de diletantes improductivos otros descuentan el apoyo electoral y las piensan elitistas), continuamos con decisión en el camino de la destrucción progresiva del exiguo tejido cultural que nos resta. Asistimos hace unos años al desmantelamiento del Ballet de Zaragoza; ahora, la agonía de la Banda de la Diputación; no existe una orquesta profesional seleccionada con rigor (única comunidad de España sin ella); vemos morir cada galería de arte que ha tratado de dar cabida al enorme talento creativo aragonés; hay impedimentos económicos y administrativos para acceder a las salas públicas y el Pablo Serrano ha sido un fracaso atronador. La cultura eleva, sana, arma, identifica, une, genera valor metafórico y real, alienta, ensancha individual y colectivamente, y representa al grupo humano en el que nace. Mientras los titulares siguen tratando la mejora de un estadio que nos dé la posibilidad de albergar algún partido de una competición que ni siquiera se ha concedido, y cómodamente instalados en la intrascendencia, nos encaminamos hacia la disolución de nuestra idiosincrasia por la alegre vía de la mezquindad presupuestaria y la inexistencia de sensibilidad, liderazgo e ideas.

Miguel Zarazaga Aubá. ZARAGOZA

Porque viajar es vivir

En 1978 se organizó el Inserso (Instituto nacional de Servicios Sociales), hoy denominado Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Desde entonces muchas personas mayores podían efectuar viajes como recompensa a 40 o más años de trabajo. Y siempre funcionó correctamente… hasta ahora. Hace tres años este servicio llegó a manos de mentes iluminadas y está en peligro de desaparecer. Los hoteles que participan se han plantado ante la intransigencia de tener que prestar el servicio por 22,50 euros persona y día, siendo éste el único pago por alojamiento y pensión completa. Eso no es posible de mantener y han solicitado un aumento razonable, pero el ministerio de la señora Belarra se niega en redondo. Actualmente los viajeros abonamos por 7 noches 213 euros en total, por lo que nosotros ya pagamos 22,50 por 7 noches, son 157,50 y quedan otros 55,50 euros para el transporte, lo que supone que este Gobierno solo pone ‘organización’. Cabe recordar que este asunto da ocupación a más de 100.000 trabajadores de hostelería y servicios que cotizan en vez de recibir el paro, además de dar salida a toneladas de alimentos. Por favor, no destruyan nuestro sueño de viajar. Aumenten para ello fondos de nuestros impuestos y si es necesario también algo de nuestra cuota, pero déjennos vivir… porque viajar es vivir.

José Luis Bescós Guillén. ZARAGOZA

Dos proyectos

Hay dos proyectos previos a las elecciones que relucen estos días. Uno, aplaudido por el Gobierno de Lambán: la inauguración del hotel 5 estrellas de Canfranc mediante una cesión de explotación comercial durante 69 años a una empresa privada, tras invertir 30 millones en su entorno. En cambio, ponen en cuestión, a pesar de no costar ni un euro a la ciudad, la construcción de la nueva Romareda y su explotación comercial durante más de 50 años para rentabilizar una inversión directa de 140 millones, que tendrían que desembolsar los propietarios del club. Vista esta comparación, supone un desprecio a esos miles de aragoneses zaragocistas que, a pesar de los avatares deportivos, nunca cambian su sentimiento y se ven relegados a unas instalaciones indecorosas. Zaragoza, donde más de la mitad de la población aragonesa se concentra, sigue a la espera de proyectos que dependen del Gobierno autónomo, llámense viviendas, cercanías o terminar con las demoras en sanidad. Un proyecto como la Romareda depende exclusivamente del gobierno de la ciudad, ni de Madrid ni de la DGA. Y a pesar de que vivimos momentos de políticas en descomposición, puede valer todo menos hacer el ridículo. Me viene a la memoria aquel cuento del diablo: "Te daré lo que quieras con una condición, que de todo lo que a mí me pidas, a tu enemigo le daré el doble". Y pidió que le dejara tuerto, para que su enemigo quedase ciego.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Los obreros salen perdiendo

El obrero llega a la fábrica un poco antes de las 6 de la mañana para iniciar su turno. Hace frío, tiene sueño, y todo por apenas mil euros de nómina. Se lamenta pero no pudo formarse más por el nivel económico de la familia. La radio dice que se va a discutir la subida del salario mínimo, pero no hace caso. La economía, dicen, depende de que él no gane más salario y siente que los obreros como él son unos perdedores. Y tal vez tiene razón. Hoy se manifestará la Policía. Ayer lo hicieron los médicos y mañana lo harán los maestros. Si tuviese su salario yo no lo haría, piensa. Pero como son necesarios, obtendrán sus reclamaciones. Su salario es tres veces inferior y su esfuerzo, probablemente, mayor. Además, si está enfermo, pierde, si protesta, pierde y si no es productivo, pierde. Le gustaría ser funcionario, o jubilado, o político. Estos últimos nunca hacen huelga, se dice para sí mismo. Entre todos les pagamos un salario alto, dietas, comisiones y prevaricaciones. ¡Qué distinta es su situación! Pero los de arriba dicen que estamos en una sociedad de bienestar e igualdad. Lo duda. Ha cogido el camino de los perdedores. A su alrededor hablan de aumento en el coste de la vida, de la inflación y del precio del dinero. También teme la amenaza del despido, de que la fábrica se irá a Marruecos y lo difícil que es la conciliación laboral. Envidia a quienes tienen el puesto de trabajo fijo, hagan lo que hagan y lleguen tarde o no Anuncian huelga los jueces. Sonríe y tal vez se asusta. Seguro que les escucharán los de arriba. Ha cogido el camino de los perdedores, se repite. La última manifestación no sirvió para nada. Unos pocos euros más y tres horas menos de trabajo al año. Vive su mundo de obrero, pues no trabaja para la Administración ni es político ni cura. Comprende que su trinchera está al otro lado de los buenos salarios, mejores condiciones y de aquellos que sabiéndose poderosos exhiben la amenaza de su fuerza. ¡Confirmado! Mil ochenta euros de salario mínimo y cinco horas menos en el convenio. Hemos vuelto a perder los obreros pero quizás salvemos al país.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

