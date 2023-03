8/M: división política y feminismo básico

Hemos escuchado este fin de semana a Pablo Iglesias avisar a sus antiguos compañeros socialistas del Consejo de Ministros acerca de lo que se pueden encontrar hoy en las manifestaciones del 8/M.

No detalló pero no sonaba a nada agradable, más bien parecía el preludio de escenas ya vistas: ¿empujones, insultos, expulsiones de la marcha? Los partidos coligados en el Gobierno de España, PSOE y UP; han llegado a este Día de la Mujer a la greña, por la reforma del solo sí es sí, pero también por la ley trans o por cómo abordar la prostitución, si como un trabajo regulable o como una vil explotación.

Son enfrentamientos en los que se utilizan expresiones descalificatorias hacia el discrepante que provocan cansancio y hasta rechazo hacia el feminismo, y ese es el más dañino efecto que esta disputa puede tener. Conviene no olvidar, por eso, que millones de mujeres sufren todo tipo de discriminación en el mundo. Por ejemplo, las mujeres que en Afganistán no tienen nada que celebrar, y que intentan, simplemente, sobrevivir al terrorífico régimen impuesto por los talibanes. Las que sufren mutilación genital o matrimonios forzosos; o las niñas envenenadas en Irán, o las mujeres que pueden morir en una comisaría de ese país por llevar el velo mal puesto. O las que trabajan en condiciones infrahumanas; o las que son víctimas de trata, explotadas en prostíbulos, maltratadas o asesinadas. Sobre la irresponsable deriva política, hay un feminismo básico cuyo sentido es dar voz a estas mujeres y trabajar para que la sociedad siga avanzando.