Fútbol y novelas

Tener un libro a mano es mejor que tener un revólver, salvo que te quieras pegar un tiro.

Un buen libro te saca del apuro en días aburridos y darte a una novela, o incluso a muchas, es como los que se dan al chupito de whisky o a la ruleta del casino, pero más barato.

Tengo a mano dos novelas que conviene no perderse. Una, “Castillos de fuego”, de Ignacio Martínez de Pisón, escritor con una calidad que apabulla y al que un día le darán el premio Cervantes. Y la otra, “Castigado sin dibujos”, de Julio José Ordovás, para quien la escritura no son los Chunguitos dando palmas sino el reto de ofrecer al lector lo inolvidable, algo que consigue.

Pero la lectura no debe excluir otras cosas. Y de eso es consciente José-Carlos Mainer, al que acaban de homenajear en Madrid, dentro del Instituto Cervantes, con una Caja de las Letras, y del que he sabido su afición por el fútbol ya que trabajaba escuchando Carrusel Deportivo los domingos. Me ha llamado la atención que en esa Caja, como si fuera un pirata malasio o el cuate de Sandokán, ha metido un cuchillo, quizá porque estudiar la historia de la literatura exige excluir con un corte lo inservible.

La literatura nos protege. Mucho. También de los partidos que esta temporada juega el Real Zaragoza, qué cruz. Y en nuestro vestuario de La Romareda habría que colocar frases motivadoras, como la que una vez pronunció Luis Suárez, un delantero que tuvimos hace poco: “En el campo siento que cuando me quitan la pelota es como si le quitaran el pan a mi hijo”. Hay que buscar otra frase para los jugadores que no han procreado.