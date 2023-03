El euríbor y McGregor

No se acordarán todos ustedes, especialmente los que no habían nacido o los que no suelan deleitarse con de cine social y videoclip, pero hace casi 30 años (sí, sois mayores, soy mayor) se estrenó la película ‘Trainspotting’ (1996) de Danny Boyle, que tenía como protagonista al flaquísimo Obi Wan Kenobi, alias Ewan McGregor (o al revés, tanto da) e incluía un largo discurso motivacional (o al revés, desmotivante) recitado en clave metralleta, con muchas frases imperativas (más bien somardas) que comenzaban por ‘elige’ y salían de la boca de Obi Wan, o Ewan, el mozo que decía llamarse Renton en la peli. «Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo”. Sigue, pero frenemos aquí. Hipotecas a interés fijo, esas que calificaban como menos europeas cuando las pedías en aquellos tiempos.

Ya no tengo hipoteca, pero sí varios colegas que han visto como sube y sube su pago mensual, como subía la temperatura con el ritmo rompecintura de los Hermanos Rosario; son los merengueros favoritos de Almodóvar que afloraban en la banda sonora de ‘Kika’, estrenada tres años antes que ‘Trainspotting’. Renton se equivocaba, y no sólo a la hora de llevar su vida al límite; también en caricaturizar el modo ‘amarrategui’ de vida que acababa deseando. Boyle hizo una segunda parte de ‘Trainspotting’ hace poco: infumable. Hasta la música era peor, ni Iggy Pop ni Underworld ni nada. Un drama para los fans, aunque peor sería coger ahora una hipoteca con ese euríbor que se desboca cual cabra loca, ¿eh?