Cartas al director de HERALDO: Un año de guerra y sus lecciones

Un año de guerra y sus lecciones

Transcurrido un año de la trágica invasión de Ucrania por Rusia, es preciso extraer alguna lección. Además de las salvajes consecuencias del conflicto, difíciles de resumir. Las miserias de la guerra, por desgracia, las conocemos en todos los países del mundo.

En España mismo, hemos tenido unas cuantas. Desde el siglo XIX, una invasión extranjera, las guerras de Cuba, Filipinas y Marruecos y tres civiles, la última de la que aún queda algún superviviente y en la que intervinieron, directa o indirectamente, potencias extranjeras. Por desgracia, en todas las guerras hay perdedores y menos perdedores. La invasión de Ucrania ha hecho ganar mucho dinero a vendedores de armas, proveedores de productos energéticos, empresas suministradoras de cereales y grandes transportistas de materias primas. Por otro lado, China ha continuado la enorme colonización comercial y tecnológica de Europa y otras áreas, con su compadreo sutil con Rusia; Estados Unidos ha aumentado sus ventas de todo tipo, combinándolo con un gran proteccionismo, y Europa se desangra poco a poco con una mezcla de pánico y defensa de sus ideales, con la guerra lamiéndole un costado. Rusia, con gran número de muertos y pérdida de material, espera cobrarse en territorios. Pero quien más pierde es la mártir Ucrania. Lo pierde casi todo: juventud, recursos, esperanzas e ilusiones. No es la única guerra ni el único desastre en este mundo. Recordemos Haití, Chad, Nicaragua, Libia, Níger, etcétera. Sin contar que con este conflicto hemos olvidado problemas de la vida diaria. Nadie se acuerda del Sr. Maduro y Venezuela, ni de Afganistán, ni de los saharauis. Ucrania, la invasión rusa en un costado de nuestra vieja Europa.

Gregorio Vergara García. CERVERA DE LA CAÑADA (ZARAGOZA)

Complicado viaje a San Sebastián

Parece que fuera de los trazados del Ave el resto de los trayectos no existe. Y no se trata de un lugar pequeño, San Sebastián es una ciudad turística. Había dos viajes diarios, uno muy bueno, que llegaba a San Sebastián a las 13.10 y la vuelta a las 16.10; otro muy malo, que llega a las 21.15 y el regreso a las 7.10. Suprimieron el bueno con excusa de la pandemia y no se ha recuperado, la alternativa, un trasbordo en Vitoria que alarga el viaje a más de cinco horas. Los autobuses de Alsa prestaban un buen servicio, la sorpresa fue que, al intentar reservar billetes para la Cincomarzada, no había autobuses para ese trayecto. Pregunto a la empresa y me responden, con rapidez y amabilidad, que desde el 28 de febrero ya no operan en esa ruta. Intento buscar billetes a través de distintas plataformas, pero, en estos tiempos de la IA, es imposible encontrar nada. ¿Han dejado sin servicio de autobús una ciudad tan turística? Me parece raro, pero en ningún sitio hay forma de comprobar si hay alguna empresa que haga el trayecto, incluso me sugieren que mejor vaya en coche. Sin tener carnet ni coche lo veo complicado. La siguiente averiguación será enterarme dónde tengo que echar la instancia para que me presten un Falcon.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

La sanidad y las protestas

Todo el mundo, hablando de lo mal que está la que decían mejor sanidad pública del mundo, especialmente la atención primaria. Hay largas listas de espera, poco tiempo de atención por paciente, médicos desmotivados, etc. Y la que peor debe de estar es la de Madrid, todo son críticas, movilizaciones y huelgas para Ayuso. En el resto de las regiones no debe de estar tan mal o por lo menos la gente es más conformista o está menos manipulada por la que dicen izquierda progresista. Un ejemplo. Mi madre tuvo una segunda consulta de Geriatría en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en junio de 2021, era para valorar resultados de pruebas previas y sólo asistí yo. En ella me citaron para una tercera consulta con fecha por determinar, a esta cita ya tendría que ir con mi madre para realizar otras pruebas. Tengo la ‘app’ del Salud, que debo de decir que es muy útil y funciona francamente bien. Revisaba periódicamente esperando confirmación de la cita, también miraba el buzón de mi madre por si llegaba por correo físico. El tiempo pasaba y no llegaba nada, mi madre fue empeorando, le solicité la dependencia y le fue determinado el máximo grado, después la tuve que ingresar en una residencia y más tarde obtuvo plaza concertada. Todos estos trámites con el IASS fueron bastante rápidos y muy eficaces. Ya me había olvidado de la cita de Geriatría que seguía pendiente. Pasó un año y cuando estaba a punto de cumplirse el segundo vi en la ‘app’ que la citaban para el pasado 23 de febrero, un año y nueve meses de espera entre consultas. Como estaba en una residencia hablé con su servicio médico y consideré que ya mi madre en su actual situación no ganaba nada yendo a dicha cita, y la anulé. El 17 de febrero mi madre falleció sorpresivamente, en cualquier caso no hubiese llegado a esta tercera consulta de Geriatría. Supongo que esto no será un caso aislado en Aragón, y aquí no veo a nadie quejándose de Lambán. La autollamada izquierda progresista manipula y utiliza en su interés cualquier tipo de movilización. Me dan pena los sanitarios que se dejan manejar de esta manera, porque al final lo que consiguen es seguir empeorando la atención al ciudadano y sólo por interés político.

José Manuel Castro Milla. UTEBO (Zaragoza)

El vértigo de crecer

Siguiendo los pasos de mi padre, me gustaría abordar un tema tan presente en la vida de las personas que puede llegar a ser olvidado: el vértigo que da crecer. Cuando vivía con mis padres, me sentía protegido, porque por difícil que mi día hubiese sido al llegar a casa mis padres estarían ahí, esperándome con la cena hecha y la ropa planchada. Mis padres, que han vivido por y para su hijo, lo ven crecer e irse de su hogar para emprender una nueva vida reduciendo nuestro contacto a unas cuantas llamadas o alguna que otra visita. Esto es un gran paso en la vida de una persona, paso que estoy orgulloso de haber tomado porque gracias a él me convertiré en una mejor persona, valorando más lo que tengo. Pero madurar puede dar miedo. Los jóvenes, por lo general, nos vemos envueltos en una serie de repentinas responsabilidades que pueden llegar a suponer un agobio y que, por un momento, nos puede hacer olvidar algo importante en la vida: la salud mental. Tengo 19 años y el hecho de convertirme en un adulto me asusta, sí, pero me hace valorar lo que tengo y, sobre todo, recordar con cariño aquellos tiempos en los que era un niño pequeño, tiempos en los que por desgracia no valoré lo suficiente el lujo que supone estar cerca de mis padres.

Pablo López González. ALCAÑIZ (TERUEL)

