María de las mujeres

María Buil cumple un sueño: expone en uno de las más bellos espacios de Zaragoza, el Paraninfo, que, gracias a Concha Lomba, primero, y ahora a la incansable Yolanda Polo, se ha convertido en un escaparate exitoso y casi avasallador de la modernidad.

María Buil, monegrina de Zaragoza con parada y memoria en Orellana, ha hecho su carrera casi de forma invisible pero con una vocación ancestral, que habría dicho Labordeta. Se forjó en la Casa de Velázquez y más tarde en París, donde reside ahora, más estabilizada y segura de sí misma.

Tras años de búsqueda, de penuria, de urgencia por vender su obra -personalísima, bella y turbadora a la vez, de las que arañan la piel, los ojos y el trémulo corazón-, la mamá de Manuela ya vive de otro modo: ha descubierto la pasión por los murales y por la reproducción de obras maestras. A menudo le piden que copie un Fragonard, un Monet, un Sargent, etc., y lo hace con delectación para seguir aprendiendo. Explica su método: la llaman de una galería especializada o de una familia, han vendido un cuadro famoso y caro, y desean mantener en la pared el recuerdo de la pieza. María imprime la obra, estudia los brochazos y el color, la composición, todo, y luego se aplica a la tarea como quien está en una escuela de artes o en una academia del máximo nivel para mejorar su técnica. A la vez, con calma pero con intensidad, con su mirada penetrante, hace sus cuadros: de animales vivos y muertos, vísceras, manitas de cerdo, corazones, y sus espléndidos retratos, sus bodegones, sus helados, y los pinta con ambición de perennidad.

Si alguna vez se le recuerda que algunas de sus obras hacen pensar en Lucian Freud, que expone en Madrid, dice: «Me gusta mucho. Es de una carnalidad exuberante, pero no me siento identificada con él. Siempre tengo la sensación de que desprecia a sus modelos, y a mí me pasa justo al revés. Los amo». Eso se ve, sí, en esos ojos centelleantes (como los de su madre, María Cruz), profundos y traspasados de ausencia. Su espléndida exposición ha sido montada con María García Soria, incansable en el afán de hallar la perfección estética. El catálogo es de Ana Bendicho, diseñadora, fotógrafa y reina de la luz del Estudio Novo. Y con ellas está la escritora Cristina Grande, que se siente hermana y amiga de María, cómplice en la forma de percibir y de contar lo inefable.