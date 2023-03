Cartas al director de HERALDO: La necesaria cría del quebrantahuesos

La necesaria cría del quebrantahuesos

Hace unos días, en una carta se acusaba de maltrato animal al Gobierno de Aragón y a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

Soy productor y director de la película documental ‘Salvar al quebrantahuesos’ y he estado meses pegado a muchos agentes para la Protección de la Naturaleza y a los trabajadores de la FCQ. Gente entregada que trabaja en condiciones extremas, expertos en el comportamiento del quebrantahuesos en el Pirineo. También me he ido encontrando, para mi sorpresa, con gente que les critican gratuitamente. Hace 30 años la especie estaba extinguida en toda Europa salvo unas pocas parejas que quedaban en los Pirineos y Alpes. Estas instituciones llevan tres décadas haciendo un seguimiento estricto de cada pareja. Gracias a ello, se sabe todo sobre cada pareja, como si de un Gran Hermano pirenaico se tratase: cuándo comienzan a preparar el nido, a incubar, cuándo copulan, cuántos pollos nacen, cuántos pollos vuelan y cuántos mueren. Y se sabe qué parejas fracasan en la reproducción año tras año. Ante este hecho, el Gobierno de Aragón decidió salvar a esos pollos rescatando esos huevos y criándolos en cautividad. De esta forma, en estos 30 años, han podido volar 56 quebrantahuesos que nunca lo hubieran hecho, 10 en el Pirineo y 42 en la cordillera Cantábrica, 2 en Gredos y 2 en el sistema Ibérico. Parecen ignorar esos críticos, la relevancia de que se hayan creado nuevos reservorios de la especie en otras cordilleras. No se trata de poner sentimientos humanizados a Kukula, sino de salvar a una especie de la extinción. El proyecto de rescate y cría en cautividad tiene un éxito del 90%. Por suerte, hay mucha gente, voluntarios, fundaciones e instituciones que conocen, entienden y apoyan el esfuerzo y trabajo que se está haciendo por salvar al quebrantahuesos.

Pablo Lozano Chavarría. ZARAGOZA

Perder el miedo al dentista

Por lo general debes acudir a la clínica, a la hora señalada, y más después de todo lo que ha sucedido en el mundo debido a la covid-19. A veces demasiada espera aún nos pone más nerviosos. He de decir que no me da miedo visitar la clínica dental, porque confío plenamente en los profesionales que van a atenderme. Realmente nos duele más el bolsillo que el trabajo en sí. Sin embargo, se necesitan profesionalidad y grandes conocimientos para actuar como lo hacen. Quiero agradecer a Celia, Jorge y Ana el magnífico trabajo que han realizado en mi boca. Para mí ha sido una cirugía muy fuerte. Muchas horas sentada en ese sillón, observando todo lo que había a mi alrededor, intentando que el tiempo me transportase a otro lugar, pensando miles de cosas para que mi mente no se centrara en las molestias que sentía. Ellos han hecho que me sienta atendida, cuidada y protegida en todo momento. Sus constantes muestras de cariño, sus palabras gratificantes, su atención personalizada desde que los conozco hacen que mi confianza sea plena. Se habla de ‘low cost’, pero yo me pregunto, ¿es fiable todo lo que la televisión nos mete a golpe de pantalla? Como decían en mi pueblo, es imposible dar duros a cuatro pesetas. O lo barato acaba resultando caro. Ahí lo dejo, cada uno que medite realmente qué es lo que debe hacer; pero luego, atenerse a las consecuencias.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Optar por la sanidad privada

Llevo veintitrés años pagando sanidad privada y puedo asegurar que es el dinero que más a gusto pago todos los meses. En todo este periplo, sirva como ejemplo la rapidez, tanto en la realización de pruebas como en el conocimiento de los resultados derivados de esas pruebas y su ulterior tratamiento médico. Porque siempre ha sido extraordinariamente rápido, por no comentar las urgencias que los críos siempre generan y cómo agradeces ser atendido en un lapso de tiempo acorde al susto que llevas en el cuerpo, amén de ingresos, operaciones rápidas y programadas, etc. Quizá, y solo digo quizá, la estructura de la sanidad pública no ha crecido proporcionalmente a la demanda que el aumento de población ha requerido, porque no es nada agradable ver salas de urgencias abarrotadas esperando turno, camas en los pasillos o listas de espera interminables para cualquier prueba. No voy a discutir la calidad que tienen ambas y no voy a poner a una por delante de la otra. Solo es cuestión de elegir libremente y que cada uno haga lo que quiera, aunque considero que ‘elitista’ no es la palabra adecuada para los que nos hemos decidido por la sanidad privada, y menos con las cuotas que actualmente se pagan por ella. Y hasta donde yo sé, el porcentaje de Seguridad Social como trabajador me lo siguen descontando religiosamente de mi nómina, así que mi tarjeta bancaria también debería curar esas ‘otras’ enfermedades. Obviamente no soy experto en esta materia, y solo digo lo que pienso cuando proceso lo que escucho, observo y leo. Opinar, creo que lo llaman.

Joaquín Dobato Borao. ZARAGOZA

La huelga de ambulancias

Los trabajadores del transporte sanitario en Aragón están en huelga, se sienten indefensos y menospreciados por el Salud, 061, Gobierno de Aragón y ciudadanía en general. Solo se les reconoce su trabajo en momentos de necesidad. Es increíble que un servicio tan necesario, después de una pandemia donde han arriesgado su salud y la de sus familias, no haya tenido un respaldo. Siguen sin ser reconocidos por una categoría profesional, siendo titulados sanitarios, sin un convenio justo, sin un sueldo digno. Muchas palabras de elogio de nuestros políticos que no han movido ni un dedo por este personal formado que durante años ha atendido situaciones duras y desagradables que se ha llevado a sus casas y en ocasiones le han quitado el sueño. En otras, han conseguido salvar vidas, sin fotos ni reconocimientos. No lo buscan, todo por vocación. Señores, ahora necesitan su apoyo, esto no es una huelga más, es un servicio de asistencia sanitaria que todos necesitamos y está en peligro.

José Ramón Lázaro. ZARAGOZA

No pongan trabas

El ser humano tiene que saber compartir, diferenciar y respetar al prójimo. Ante todo tiene que prevalecer la unidad como país. Lo que no puede ser es que, por intereses propios, los políticos de turno cambien de opinión a su libre albedrío y perjudiquen al resto de los ciudadanos, puesto que se supone que se presentaron por el partido al que representan para servir a la sociedad civil. Y lo más importante es que el país funcione y sin poner trabas a las leyes o decretos que son aprobados en el Congreso o en el Senado. Y luego no se aplican.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

