Cartas al director de HERALDO: El carnaval político y la responsabilidad

El carnaval político y la responsabilidad

La democracia no sería lo que es sin la participación de personas en su desarrollo político. Como ciudadanos, todos, podemos elegir cómo queremos que sea esa participación. Los gobernados, con su voto; los gobernantes, con sus actos dirigidos al bien común.

Todos somos responsables de nuestras situaciones políticas actuales. Probablemente nos falte educación política al igual que educación financiera, porque es mejor que lo hagan por nosotros. La responsabilidad genera obligaciones, pero también derechos. Los ciudadanos de a pie deberíamos ser capaces de pedir cuentas a los gobernantes cuando no cumplen nuestras expectativas. Pero en lugar de ello, la mayoría del pueblo español, incluidos muchos jóvenes, están desencantados de la política, pasan de ella. Consideran que a ella solo se dedican personas que tienen intereses personales, no el objetivo del bien común, que sería lo adecuado para la política. Pero basta mirar el carnaval de situaciones políticas en Aragón para ver lo difícil que va a ser confiar en nuestros políticos (todos), porque cuando el carnaval termine y los disfraces se cuelguen, llegará la cuaresma y habrá que mirar en qué lugar se ha quedado cada uno. Algunos se verán solos, y solo no se es nada en política; otros, sin ideología, otros, judicializados, otros, de pregoneros, otros, con sus castillos en el aire… Solo si se es capaz de apuntalar la actividad política, de devolverle el sentido que tiene con transparencia, seriedad y dignidad, la democracia será más efectiva, limpia y los ciudadanos de Aragón mirarán de otra forma a las personas que estén al frente de instituciones. No podemos descuidar la defensa de nuestro entorno natural. En ello nos va la supervivencia como especie. Confirmemos nuestro ser humano como ser racional, por el bien común.

Carmen Pili Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Literatura profética

Cuando en mi lejana juventud leí la conocida novela de Huxley ‘Un mundo feliz’, intuí que alguna de aquellas ideas futuristas tendría su desarrollo en el mundo que me esperaba. Y efectivamente así ha sido, porque ya estamos cada vez más deshumanizados, la genética alcanza niveles sorprendentes y el ‘soma’ tiene su nutrida representante en la multitud de drogas y estupefacientes que han contaminado nuestra sociedad y también en todos esos artilugios informáticos que crean adicción en jóvenes y no tan jóvenes. Pero cuando, ya en mi madurez, leí ‘La conjura de los necios’, de John Kennedy Toole, ni se me ocurrió que aquellos disparates pudieran cumplirse en nuestra vida futura. Sin embargo, desgraciadamente ya está sucediendo lo previsto por el autor; y además, amparado por leyes como la del ‘solo sí es sí’ y otras varias que no menciono porque sé que están en la mente del lector. No obstante, hay que reconocer que ambos funestos desarrollos han encontrado su tierra de cultivo en unas leyes de enseñanza casi despojadas del estudio de humanidades. Sin una formación de humanismo cristiano, nuestra sociedad ha perdido su más sólido elemento de cohesión, la familia tradicional, con capacidad de discernimiento y toma de decisiones colectivas, y ha caído en un individualismo materialista ahogado por el ‘tener’ y desprovisto del ‘ser’. A pesar de todo, hay otras realidades positivas que mantienen nuestra esperanza.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

Personas, empresas e impuestos

Según la Agencia Tributaria, en España en 2022 las personas físicas han pagado al Estado y las comunidades autónomas en impuestos más de 196 mil millones de euros (MM€ para abreviar) –el 55% en IRPF–, mientras que las empresas solo han pagado 36 MM€ –el 73% en impuesto de sociedades (IS)–. Es decir, las personas físicas aportan más del 80% de los ingresos tributarios anuales, las empresas un 15% y el resto, la Administración. En 2007, las personas aportaron el 71% y las empresas un 26%. En 15 años los ingresos fiscales han aumentado un 22%, no mucho porque la crisis del 2008 tardó diez años en superarse. En 15 años, las personas han pasado de pagar 75 a 108 MM€ de IRPF –un 43% más–, mientras que las empresas han pasado de pagar 45 a 26 MM€ de IS, un 41% menos. Algo no cuadra. Ni el crecimiento del empleo ni el de los salarios justifican este incremento de recaudación del 43% en el IRPF, ni la reducción del número de empresas y sus beneficios explican la bajada de la recaudación del 41%. El tipo de IS se rebajó del 35% al 25% en 2014 y la base imponible de 2007 fue el 72% del beneficio, mientras la media de los últimos 14 años es un 47%, por el aumento de deducciones. Sin embargo, al IRPF se le han quitado reducciones y bonificaciones, además de no deflactar la tarifa, para que las personas paguen más. Es hora de revisar la carga tributaria de las personas, porque, además del IRPF, pagan unos 89 MM€ en impuestos indirectos, mientras las sociedades pagan 10 MM€ y se los deducen como gasto. Propongo que las personas paguen menos IRPF y las empresas paguen más impuesto de sociedades, sobre todo las que tienen beneficios caídos del cielo.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

Sumar, ¿también en Aragón?

Sumar es un verbo bello y lleno de significado. A la ciudadanía nos interesa, y mucho, su significado de unión de voluntades y acciones para lograr legítimos objetivos sociales y políticos. Apreciamos la iniciativa de Yolanda Díaz de crear el movimiento político-social Sumar y no entendemos por qué no se extiende a los ámbitos autonómico y local. Se están consiguiendo acuerdos entre IU y Podemos en algunas regiones, pero no en Aragón. Somos votantes de izquierda y no comprendemos que cueste tanto a los partidos de esta ideología unirse en beneficio de toda la sociedad. No se entiende que, coincidiendo estos partidos en sus objetivos principales (defensa del Estado del bienestar y de los derechos humanos, singularmente de los derechos de mujeres, infancia, juventud, vejez, mundo laboral, personas con discapacidad, naturaleza y paisajes, mundo rural, pueblos y ciudades...), no se presenten en coalición a las elecciones, cualquiera que sea su ámbito. No queremos pensar que priman los egos partidistas. Rogamos a los partidos de izquierda en Aragón que se unan para lograr esos objetivos de progreso. Si no, daremos el voto al partido que consideremos se haya esforzado para lograr la unidad. Si ninguno lo hace no descartamos nuestra abstención constructiva. A sumar.

Pablo Jorge Pinazo, Manuel Marco Aparicio, Blanca Villarroya Rodilla, José Carlos Torralba Allué, David Mansilla Lanzuela, Teresa Anadón Benedicto, José Herrero Feced, Josefa Expósito Carrascosa, María Teresa Molina Elena, Nery Regina Toledo Álvarez, Salvador Salomón Miguel, Pilar López Vicén y Nuria Valero López. TERUEL

