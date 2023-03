Nacidos en el 23

Cotejo reloj y calendario ante la sensación de vivir aún en el siglo XX. Estos días, en el aniversario de la invasión rusa, ando terminando la brillante novela del búlgaro Gueorgui Gospodínov ‘Las Tempestálidas’.

Leer esta novela es absolutamente pertinente por sus clínicas del recuerdo y por la revisión y reproducción del pasado que muestra irónicamente en sus páginas. Me resultan muy sugerentes los paralelismos que pueden trazarse con nuestra propia historia.

Además, desde finales del año pasado, se sienta frente a mi mesa Marina Yadrevska, una ingeniera ucraniana que ha encontrado refugio en Zaragoza y en nuestra empresa. Marina, emocionada tras un año lejos de casa, voló ayer a reencontrarse con su familia y a conocer a sus sobrinas, unas trillizas que han visto la primera luz en el cielo de Odesa (y que tal vez guarden parte de esa negra pólvora como indeleble marca de nacimiento). Desconocemos aún cuántos varones se inscribirán este 2023 en los registros rusos y cuántos en los ucranianos. Lo que sí sabemos es que, según algunas fuentes, solo el 20% de los varones nacidos en la URSS en 1923 sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial: a los que no se llevó por delante la miseria, los barrió la metralla. Otras fuentes consultadas muestran su escepticismo y elevan la supervivencia a unos 32 varones de cada cien. Bueno, algo menos salvaje, pero igualmente terrible. En aquella guerra, eso sí, los rusos y ucranianos que dejaron su vida en la contienda lo hicieron combatiendo desde la misma trinchera.

Hoy me pregunto qué nos contará Marina tras su regreso, cómo habrá encontrado a su familia, a sus amigos, a las trillizas. Me imagino la mezcla de miedo y esperanza al pasear por Odesa. Me pregunto si, en algún momento, se arrepentirá de haber dejado por unos días la seguridad de Zaragoza para acercarse tanto a la boca del lobo del que tuvo que huir hace ahora un año. También sospecho que estamos a un par de errores de que el conflicto escale y la destrucción barra a otras generaciones. ¿Qué quinta se verá más diezmada en esta ocasión? ¿Podrán los supervivientes encontrar refugio en esas clínicas de la memoria que imaginara Gospodínov? ¿Habrá prótesis para el futuro mutilado?