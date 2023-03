Cartas al director de HERALDO: Esperando a que recojan a la enferma

Esperando a que recojan a la enferma

Casi como una película de Almodóvar fue lo que vivimos en el Hospital Clínico Lozano Blesa. Estaba ingresada una persona de 91 años que no puede andar, hay que darle de comer y cubrir otras necesidades.

Pues bien, el 13 de febrero le dieron el alta por la mañana, haciéndonos saber que la recogería una ambulancia, pero que, debido a la huelga de ambulancias, los trabajadores de dicho servicio como medida de protesta no entran al hospital, por lo que un celador recoge al enfermo en la habitación y lo traslada a la zona de urgencias para que lo recoja la ambulancia. Me quedé en la habitación con la enferma, a la espera, viendo pasar las horas. A las 20, apareció un celador para recoger a este familiar, indicando a las enfermeras que debían ayudarle a pasar al enfermo a la camilla. En ese momento empezó una discusión aduciendo las enfermeras que ese no era su trabajo, que no tenían por qué hacerlo; a lo que el celador replicó que esas eran las indicaciones que él tenía. El celador abandonó la planta. Seguía pasando el tiempo y no había solución: la paciente secuestrada, con el alta en la mano, sin poder abandonar la habitación. A las 21 pedí a estas enfermeras, ya desesperado, que me ayudaran a vestir a la enferma, que la montaba en una silla de ruedas y me la llevaba. Entonces me pusieron en contacto con un responsable, que me dijo que haría lo posible para que la enferma abandonara el hospital, pidiéndonos disculpas. Cerca de las 22, apareció un celador con una enfermera, que debía de ser de otra planta, y ayudó a pasar de la cama a la camilla. Antes hubo una discusión en el pasillo, a voces, entre esta enfermera y las de la planta. El conductor de la ambulancia nos informó de que por la mañana ya había acudido al hospital a recoger a la enferma y, tras hora y media de espera, en vista de que nadie la bajaba se marchó.

Javier Martínez Pellicer. UTEBO (ZARAGOZA)

Saturno, devorando a sus hijos

En 1823, el genio de Fuendetodos, Francisco de Goya, pintó una de sus obras más genuinas, ‘Saturno devorando a sus hijos’. Doscientos años después, los ‘lobbies’ energéticos, la española Endesa y la italiana Enel, en cumplimiento a la política de descarbonización de la Unión Europea echaron el cierre definitivo a la actividad de la central térmica de Andorra, el pasado 28 de junio de 2020, después de cuarenta años funcionando. Una central térmica de carbón que fue símbolo de trabajo, abundancia y riqueza en la comarca Cuencas Mineras. Este 16 de febrero será recordado como un día aciago y triste para los pueblos del Bajo Aragón por la voladura de la chimenea de la central, la tercera infraestructura más alta de España. Demolida sin apenas resistencia por parte de la mayoría de nuestros representantes políticos. Solo Teruel Existe alzó la voz sobre esta deplorable actuación, que consideran una gran ofensa por la destrucción de un monumento industrial, pidiendo a su vez dimisiones. Como compensación a este sinsentido, Endesa construirá un ‘océano’ de paneles solares que a la larga darán trabajo a unas quinientas personas. La Unión Europea, con su política que está apostando por las energías renovables, ha conseguido que los vecinos del Bajo Aragón respiren un aire más limpio y puro, a cambio de mayor pobreza y despoblación. Saturno, dios del tiempo, no ha tenido compasión del futuro de nuestros hijos.

José Luis Carbonell Martí. ALLOZA (TERUEL)

División en la extrema derecha

Tras la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona, reflexiono sobre el espectro político que nos rodea. Según la exdiputada existen en el partido al que perteneció dos bandos ideológicos, es decir, dentro de la derecha más conservadora de nuestro país se da una división entre aquellos que se escoran, más si cabe, a la derecha y aquellos que permanecen en su posición de la derecha más moderada. O lo que es lo mismo: aquellos que respetan la Constitución en su interpretación más conservadora, y aquellos que preferirían que el texto constitucional no existiera, y en su lugar abogan por un régimen totalitario. Esto último resulta preocupante. Hay que tener en cuenta que un partido político no está formado únicamente por sus diputados en el Congreso sino que, en cada municipio español adquieren representación y todos esos representantes conforman la formación política. Después de la entrevista a Olona, por si a alguien le quedaba alguna duda, se puede concluir que en Vox hay personas que no contemplan la democracia como sistema político ni respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos ni consideran el proyecto político de la Unión Europea. Y, por tanto, votar a este partido es compartir las ideas que parte del mismo sostiene. Además, no es la señora Olona la única que sostiene dichas afirmaciones, sino que muchos otros políticos que han pertenecido al grupo la respaldan. Cada uno es libre de dirigir su voto, pero en términos objetivos resulta poco ilustrado e inteligente encaminar el voto en esta dirección, significa huir del Estado de derecho que tanto esfuerzo nos ha costado construir.

Ramón Guerri Puyuelo. ZARAGOZA

Incoherencias del PP

No favorece al PP que su nuevo ariete contra Vox haya revelado que están más cerca del PSOE que de Vox. Sí, de ese PSOE cuyos socios gubernamentales y parlamentarios seguro que son muy del agrado de los votantes de la derecha. No ayuda al PP que tras recurrir la ley del aborto de Zapatero, relegada durante trece años, haya sido rescatada de su negligente confinamiento por personajes oportunistas vinculados a Sánchez, para su validación por un ecuánime Tribunal Constitucional, presidido por el no menos objetivo magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido. Y que el PP, en un acto de increíble incoherencia, no haya tenido el más mínimo empacho en reafirmar su apoyo a dicha ley calificándola de «bien construida» y «correcta». ¿Dónde han quedado las convicciones que otrora motivaron su rechazo? ¡Ah!, que los principios son efímeros y tienen fecha de caducidad. "Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros". Y no beneficia a Feijóo que haya asegurado que "cuando gobierne, el español no será una lengua extranjera en Cataluña", mientras que en su feudo gallego el español está prohibido por decreto como lengua de la administración educativa, y prohíbe a los profesores usar el español en documentación interna y de comunicación: boletines, actas, programaciones… Dicho lo cual, que los árboles de mi crítica a determinadas acciones contradictorias e inoportunas del PP no nos impidan ver y censurar el frondoso bosque de torpezas, deslealtades y falacias perpetradas por Sánchez y sus socios, que están poniendo en jaque nuestro Estado de derecho y nuestra pacífica convivencia.

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es