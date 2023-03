Cartas al director de HERALDO: Los manuscritos rechazados

Los manuscritos rechazados

De la misma manera que se venden libros de segunda mano, tal vez se pudieran vender manuscritos u originales mecanografiados rechazados por las editoriales, que a menudo tienen muy mal ojo para darse cuenta de que tenían entre sus manos un buen libro.

Han sido muchos los escritores de prestigio que en un principio fueron rechazados por las editoriales por distintos motivos. No aceptan manuscritos no solicitados, no entran en su línea editorial, no tienen la extensión adecuada, son algunas de las razones que esgrimen los editores. Stephen King, John Le Carré, J. K. Rowling, George Orwell, Vladimir Nabokov, Marcel Proust, Charlotte Brönte fueron algunos de los autores rechazados por varias editoriales, en una clara demostración de ceguera comercial y literaria; o, peor aún, incapacidad para descubrir una obra genial. Estos ejemplos y muchos más no son consuelo para los desconocidos autores que han sido rechazados repetidamente por las editoriales, pero ahí están, demostrando que todo lo que se rechaza no es mediocre ni falto de interés literario. Hay editores perspicaces y editores cegatos, buenos y malos, como en toda las profesiones; los escritores frustrados en el mundo son millones. Se dice que todos los españoles llevamos un manuscrito debajo del brazo. Las redes sociales han mitigado en parte el volumen de autores desconocidos. Cuelgas un relato o una novela en internet y al parecer te leen miles de personas. A buen seguro que todos los aficionados a escribir disponen en su casa de una biblioteca propia de libros rechazados. Si no son ellos, sus herederos los arrojarán un día al contenedor de papel. Los libros que se envían a un premio literario tienen un destino parecido, son las editoriales las que los destruyen tras el fallo del jurado, como se avisa en las bases del concurso.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Los bancos de Zaragoza

Me entero por la prensa de que en Zaragoza hay 20.000 bancos, uno por cada 33 ciudadanos. Hay dos problemas; uno, que 33 ciudadanos no caben en un banco; dos, que están mal distribuidos, pues sobran en algunos lugares, en donde nunca ves a alguien sentado, y faltan en otros frecuentados por la gente, que no encuentra libre uno de los pocos bancos que se han instalado. Sucede por ejemplo en el paseo de la Independencia, en donde el personal se tiene que sentar en unas losas de piedra. Dice la información que el Ayuntamiento se rige por criterios de accesibilidad. No es así en muchos casos, pues en muchas aceras hay una amplia accesibilidad y sin embargo no hay un solo banco, y en otras aceras hay bancos en donde te encuentras con muchos estorbos. El 21% de los zaragozanos supera los 64 años y para la mayoría de ellos es una bendición encontrar un banco libre cuando se van de paseo, pero en muchos lugares no los encuentran. No estaría de más destinar la mitad de cada banco para ancianos y embarazadas, como se hace con los asientos del transporte público, allá en donde escaseen.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Ocho razones

Tengo ocho razones para cantarle a la vida. Se llaman Santi, María, Antonio, Juanito, Teresa, José, Pilar y Bernardo. Sin mérito especial, al menos por mi parte; bastante más por la de su madre. Toda una aventura que ha valido la pena: cada uno cuenta como si fuera único. Cada uno, cada una es motivo de alegría y razón poderosa para luchar cada día. Mujer que esperas un hijo, no tengas miedo. Llevas algo maravilloso en tu seno, una nueva vida. Un proyecto de hombre, un proyecto de mujer. Hombre que has engendrado una vida, protégela, defiéndela, ¡ámala! A pesar de los pesares, de las convenciones sociales, de lo políticamente incorrectísimo que pueda parecer. En este mundo nuestro, tan flojo a veces, tan mentiroso, tan cobarde, tan cruel… ¡Sé fuerte, sé auténtico, sé audaz, ten entrañas de misericordia, ama con locura al más pobre, al más pequeño, al más niño!

Antonio Ruiz de Temiño Bravo. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

El asombro del australiano

Hace unos años vino a España un australiano de vacaciones. ¿Sabéis qué es lo que más le chocó de este corral nublado que decía Valle-Inclán que era España? No se sorprendió del románico lombardo que vio en Bagüés ni de que en una tasca del Tubo zaragozano chupasen las goteantes y calientes cabezas yertas de unos langostinos a la plancha, ni siquiera le llamaron la atención los terceroles ni los capirotes movidos por el cierzo en la Semana Santa de Ejea. Lo que realmente le llamó la atención fue el gran número de barrenderos que veía por las calles. ¿Para qué necesitarán tantos barrenderos esta gente?, se preguntaba este australiano. Tristemente, la respuesta es demasiado obvia.

Antonio Blas Villa Berduque. EJEA DE LOS CABALLEROS

La deriva del PSOE

Lo que está ocurriendo en el PSOE era inimaginable hace tan solo cuatro años. La deriva que ha tomado lo ha convertido en un partido sin identidad ni discurso propio. Desde que su secretario general, Pedro Sánchez, accedió a la presidencia del Gobierno el PSOE está irreconocible, llevando a España a un desastroso clima social y político. Las leyes se vienen aprobando a instancia de ERC, Bildu y Podemos. El Gobierno de coalición está partido en dos bloques irreconciliables. A merced de directrices podemitas se adoptan decisiones que afectan gravemente a la estructura social de España. Nuestro prestigio a nivel internacional está bajo mínimos. Europa desconfía y ya pide explicaciones sobre el reparto de los fondos europeos. El presidente Sánchez se ha instalado en el populismo y ha contagiado a sus ministros su forma de actuar, ya que mienten y engañan por sistema. Numerosos insignes socialistas vienen alertando de la deriva del PSOE pero, lamentablemente, predican en el desierto. Los diputados y senadores socialistas hacen oídos sordos y nada efectivo para evitar la deriva de su partido, dando su plena conformidad al sanchismo en las votaciones. Los presidentes socialistas de comunidades autónomas tan solo discrepan de Sánchez de cara a las elecciones de mayo. Critican a Podemos pero también gobiernan con ellos. Todo es propaganda populista, consignas infantiles. No hay directrices sensatas, hay populismo, radicalismo y falta de eficacia. El PSOE ha perdido el rumbo y propicia el desánimo no solo en sus votantes, sino en la sociedad española en su conjunto. Sigue claudicando y a merced de independentistas, sucesores de ETA y populistas radicales. España va de mal en peor, la situación económica no mejora, los delincuentes se benefician y la Justicia no funciona con este caos.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

