Cartas al director de HERALDO: La buena reputación de las palomas

La buena reputación de las palomas

La paloma es un animal que literariamente goza de buena reputación y está llena de simbolismos y referencias. La Biblia, desde los tiempos ancestrales de Noé, ya la presenta como portadora de buenas noticias.

Es estrictamente monógama y representa la fidelidad conyugal (el palomo es un poco pendón). Cuando es de color blanco simboliza la pureza, así como la suelta de una o varias palomas representan la libertad. La paloma de Picasso significa la paz. También es mágica y los magos, de su chistera, sacan muchas veces una paloma. En general personifican el candor, la sencillez, la inocencia, etc. Pero no todo van a ser alabanzas hacia esta ave, ya que cuando tienes a una o una pareja de inquilinos en casa o acechando tu terraza, se te llevan los demonios. Como en mi vivienda, que me he visto obligado a convertir la terraza en un lugar fortificado con pinchos, veletas, motivos de engaño, intentando convertirla en una zona inexpugnable, pero que no hay manera, ya que siempre encuentran un recoveco por el que entrar para vivir e incluso anidar, poniéndolo todo perdido, lleno de excrementos. Habiendo llegado a esta situación y fallando con todos los medios, decido que las iba a sorprender e iba a tomarme la justicia por mi mano. Estaba decidido a convertirme en un asesino. Todo lo tenía estudiado, pero una mañana me despertaron con su zureo, con sus arrullos mañaneros y me llegó al alma el amor, el cariño, la ternura que se profesaban, los arrumacos que se hacían, por lo que pensé: Mariano, no puede ser, no te puedes cargar esa bonita relación de pareja, esa bonita historia. Efectivamente, me enterneció tanto que desistí de cometer, ‘ipso facto’, semejante atentado. Buscaré la solución con otros medios, pero no quiero cargar a mis espaldas con semejante y vil crimen.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Más olivos no, por favor

Leo en HERALDO, con fecha 17 de febrero, que tras la reforma de la plaza de Salamero se van a colocar no dos, sino tres olivos, y eso me preocupa y me sorprende. Como alérgico, me preocupa que el Ayuntamiento siga plantando árboles declarados ‘especies no recomendadas’ y me sorprende, porque en fecha 15 de mayo de 2016 podíamos leer, también en HERALDO, la intención del Ayuntamiento: "Los plátanos de sombra, los cipreses y los olivos pasarían a la categoría de especies no recomendadas, lo que a largo plazo tendría un efecto positivo para quienes padecen esta enfermedad, que solo en la capital aragonesa se calcula en cerca de 150.000 personas". Ante esa contradicción, solicito del Ayuntamiento actual y los que vengan que no hagan lo que critican en otros partidos, actuar sin escuchar a los expertos. Son bonitos, sí, pero no son inocuos. Por favor, ni un olivo, ni un ciprés, ni un plátano más en nuestra ciudad.

José Ramón Rodrigálvarez Bueno. ZARAGOZA

Mi caos por una ley

Podemos remontarnos al día que dejo de percibir mi cuota de alquiler por mi piso, que tengo alquilado. La ‘okupa’, junto con los servicios sociales de San Pablo y el Ayuntamiento, consigue capear el temporal con engaños y falsas promesas; y mi desconocimiento legal y mi intención de evitar cualquier largo proceso judicial consiguen que pase un año largo. El día que consigo, por vía judicial, el desalojo, me encuentro que, gracias al Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, se suspende, y más de un año después sigo en la misma situación. En este tiempo me he visto abandonada en este lento y costoso proceso que es recuperar mi casa. Ni servicios sociales de San Pablo me han querido atender, ni su directora, ni el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ni vivienda ni el Ayuntamiento. Nadie me ha ayudado en este proceso mientras mes a mes mi economía se va debilitando, llegando a límites insospechados de tener que pedir dinero a familiares. Detrás de toda esta ley hay una gran mentira, los ‘okupas’ no son pacíficos, no ‘okupan’ pisos de bancos. Esta ley está valorada desde una sola perspectiva y las personas que estamos detrás, que no somos personas jurídicas sino de carne y hueso, nos estamos desangrando mientras los buitres siguen mirando desde lo alto sin poner solución.

Lorena Playan. ZARAGOZA

Cargos directivos a dedo

La señora Repollés, que hasta hace bien poco ha estado a pie de cama, ¿ve normal la cantidad de cargos de dirección y subdirección nombrados a dedo y de forma opaca que hay en nuestros hospitales? Cualquier profesional que accede al servicio público debe demostrar su valía a través de un proceso selectivo o de una bolsa de empleo ordenada por méritos. Las jefaturas de servicio son abiertas y se debe competir contra rivales. ¿Por qué los puestos de dirección se otorgan a dedo? Puestos a los que se accede por estar en posesión de un carné de partido o ser familiar o conocido de alguien y a los que se les otorga poder absoluto para hacer y deshacer en muchos aspectos que acaban repercutiendo a los pacientes y rara vez les salpican en caso de ser erróneos. El modelo es propio de una empresa familiar, donde obviamente pueden colocar a quien quieran y donde quieran, pero es un ente público y si todos los demás profesionales debemos pasar un proceso selectivo, ¿por qué los directivos no?, ¿por qué no se pueden convocar como procesos abiertos y que se presenten proyectos de gestión públicos y de los que se tenga que rendir cuentas?

Jacobo Casalduero Viu. ZARAGOZA

Respeto a la ancianidad

Leo en HERALDO (18 de febrero) el desafortunado calificativo a una persona mayor, que ha estado en política durante años. Jamás he votado al partido que representa, pero me he sentido indignado por el desprecio que desprende la palabra utilizada por el presidente de Aragón. Ser mayor y tener la mente lúcida es un don maravilloso del que tenemos que aprender los menos mayores. Churchill, con su edad, fue primer ministro y dirigió Inglaterra con gran acierto en momentos extremadamente difíciles. Hipócrates, el autor del maravilloso juramento médico, estaba en su última etapa de la vida cuando lo redactó y sigue siendo una herencia a cumplimentar por todos los que nos dedicamos a la medicina. Con las palabras dichas no parece que la ancianidad sea respetada por algunos políticos. En mi modesta consulta, cuando aparecen personas mayores las trato con sumo cariño y respeto, les pregunto y les hago partícipes de su experiencia al resto de la familia. Se lo merecen.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es