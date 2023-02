Cuaresma y Semana Santa

Es curioso cómo el término ‘Semana Santa’ transforma su significado dependiendo de con quién converses. Si le pregunto a un cristiano no practicante es probable que me diga que es la semana que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, y en la que se celebra la vida de Jesús.

Si lo hablo con una persona atea podría decirme, muy contento, que es el puente que va de Jueves Santo a Domingo (diría ‘Santo’ por diferenciarlo del Jueves Lardero, por ejemplo). La conversación cambia si hablas con un católico practicante: el término ‘Cuaresma’ querrá colarse. Pero de lo que vengo a hablar es de cuando la importancia de la Semana Santa comienza, para unos pocos, a mediados de enero.

Pero más que de un ‘cuándo’, quiero hablar de un ‘quién’ y de un ‘por qué’. El ‘quién’ es fácil de identificar: los hermanos de todas las cofradías de Zaragoza, a los que se les despierta el gusanillo de la Semana Santa nada más digerir el roscón de Reyes. Pero el ‘por qué’, el sentido de todo lo que rodea este mundo que, como las auroras boreales, existe todo el año pero la gente solo lo ve durante unos pocos meses, es una construcción semántica que en ocasiones suena como un auténtico mantra, la expresión por todos los cofrades conocida como "la manifestación pública de la fe".

Suena bien ¿verdad? Así leída es una frase poderosa, capaz de dar sentido a muchos de los elementos de nuestra Semana Santa. Mas, en mi opinión, no puede dar un significado completo a las procesiones o, más que un significado, es insuficiente para otorgarle una meta, un objetivo, un propósito. De hecho, esa frase es válida para explicar a personas ajenas a la Semana Santa lo que esta significa para los cofrades, pero se queda muy corta para una gran parte de la Zaragoza cofrade y para la mayoría del marco eclesial de la ciudad, cada vez más separado en muchos aspectos de la Semana Santa procesional.

Para que las procesiones de Semana Santa tengan pleno sentido, hay que preparar

a los ciudadanos no cofrades durante los días de la Cuaresma

Y es que, en ocasiones, da la sensación de que se ha perdido el objetivo natural de las procesiones de Semana Santa, en Zaragoza y en muchas partes de España, ya que es cierto que saliendo a la calle con nuestras imágenes estamos manifestando nuestra fe, pero ¿para qué?, ¿con que objetivo? La manifestación pública de la fe no es un fin, es un medio para conseguir un fin mucho mayor, la evangelización de Zaragoza. Y es en este momento de la historia de la ciudad donde hemos de sacar del baúl la regla de la autocrítica. Tenemos que levantar la vista de nuestras cofradías, hermandades y juntas y ver más allá para comprobar que no estamos evangelizando, por mucho que manifestemos públicamente nuestra fe.

Huelga decir que son tiempos difíciles para cualquier religión y mucho más complejos para la católica, inmersa en un modesto e imperceptible proceso de modernización que no es capaz de llegar a todas las esferas, mucho menos a las más importantes, como la juventud o las mujeres; pero como dicen algunos sabios, "piensa en global, actúa en local".

Tenemos tendencia a concentrar las procesiones y los actos en la Semana Santa, algo absolutamente lógico, pero este modelo vale para nosotros los cofrades, pero no para la ciudad, que solo ve la Pasión de Cristo, y por ende la herramienta para la evangelización, durante siete días al año, en los que esas personas que nos ven son en su mayoría las mismas de todos los años (esto es obvio para el cofrade que, tapado con su capirote, observa el exterior desde la procesión). Esto puede ser debido a que quizás no estemos enseñando previamente a la ciudad lo que podrán ver en Semana Santa si se quedan y no deciden irse de vacaciones. No estamos alentando a la población a que quiera ser evangelizada a través de las procesiones porque no le estamos enseñando nada públicamente durante la Cuaresma (con alguna contada excepción), sino que nos limitamos a meternos en las iglesias durante cuarenta días para luego salir a lo largo de siete días en decenas de procesiones superpuestas, que a los cofrades nos encantan, pero no llegan a cumplir el objetivo de evangelización.

Debemos replantearnos la Cuaresma como un tiempo para hacer vivir la Pasión de Cristo a los ciudadanos no cofrades de Zaragoza, ya que desde la propia Iglesia se nos llama a una preparación, y si se quiere evangelizar a la ciudad, si queremos que esas personas se queden en Zaragoza para Semana Santa, debemos darles motivos para ello, prepararlas para la Semana Santa, dotar a la Cuaresma de una verdadera Pasión en la calle y no exclusivamente de actividades en las parroquias, a las que, dicho sea de paso, los cofrades deberíamos acercarnos más durante el resto del año. Son siete días de Semana Santa, pero cuarenta y siete de Pasión, aprovechémoslo.