Cartas al director de HERALDO: Ilustres compositores aragoneses

Ilustres compositores aragoneses

Pequeña serenata nocturna’ es un programa delicioso de Radio Clásica creado y presentado por el jovencísimo Daniel Quirós y que recomiendo con entusiasmo porque siempre me sorprende con pequeñas joyas musicales.

En un particular periplo por la música histórica de las comunidades autónomas españolas que viene realizando en su programa, Dani ha arribado a Aragón desde La Rioja, atravesando la muga y pasando por mi pueblo para mostrarnos a unos compositores autóctonos –y también alguno vinculado a nuestra tierra por su obra– de quienes no tenía ni idea, aparte de un par sobradamente conocidos, como son Pablo Luna y el ruso Glinka. Entre los desconocidos por mi ignorancia, están los renacentistas zaragozanos Sebastián Aguilera de Heredia y Juan de Arañés –el de la fantástica chacota ‘A la vida bona’, de quien sí tenía constancia pero que nunca había imaginado su origen–; el también maño Francisco Calés Pina (1885-1957) y su homónimo hijo, Calés Otero, éste madrileño de 1925, pero amante de Aragón como refleja en su obra. Y dejo para el final el que más me ha sorprendido: el turiasonense Antonio Ripa Blanque, vecino de mi mismo barrio pero nacido en 1721, que fue maestro de capilla de las catedrales de Tarazona y Cuenca y en el convento madrileño de las Descalzas Reales hasta llegar a serlo de la catedral de Sevilla, ciudad en la que falleció en 1795 y dónde dejó una gran cantidad de obras religiosas que hasta en Méjico fueron alabadas. Pero me parece que los responsables culturales no cayeron en la cuenta de su tercer centenario, aquí en Tarazona... Será también cosa de la responsabilidad del público y de que, para algunas cosas, nadie es profeta en su tierra, aunque, afortunadamente, siempre hay quien viene de fuera a recordar a esos vecinos que fueron ilustres.

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA

El INSS, sin personal

Quiero agradecer a los pocos funcionarios del INSS que van quedando su dedicación. No se consigue cita para que te atiendan. Cierran oficinas de Atención e Información. Un expediente tardan en resolverlo tres meses, antiguamente en un mes tenías respuesta. Vemos mesas vacías, funcionario que se jubila o se traslada, plaza que desaparece… Si logras que te atiendan no te enfades con el que tienes delante, hace más de lo que puede. No hay efectivos humanos para asumir toda la demanda. Se van a jubilar los nacidos en los años sesenta, la generación del ‘baby boom’, y van a tardar en tramitar la pensión medio año. Vamos a dar de vivir a gestorías. Por favor, aumenten las plantillas de las personas que tienen que atender a personas. Aún no somos una generación que podamos hacer todo con un móvil y un correo electrónico. Hay dinero… para lo que se quiere.

Aurora Blasco Valle. ZARAGOZA

Con doce años de retraso

La posición tomada por el Tribunal Constitucional respecto a la ley del aborto podría ser objeto de debate en múltiples sentidos. Pero me limitaré a señalar que el contenido de la norma que despenaliza el aborto e incluye el sistema de plazos como rasgo más característico me parece, a grandes rasgos, razonable. Más, si la analizamos desde el prisma del Derecho comparado, ya que buena parte de los principales países de la Unión Europea acogen ya una normativa muy semejante. Por algo será. El punto sobre el que me gustaría poner el foco es el tiempo que ha transcurrido entre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley y el pronunciamiento del Tribunal: ¡doce años! Sí, sí. Como leen. No se trata de una nimiedad. Ello plantea un problema grave, pues tardanzas de este calibre abocan a consolidar el Constitucional como un órgano evacuador de meras sentencias declarativas, sin especial relevancia y que acaban por no provocar efecto substancial alguno. Se limitan a constatar o consolidar situaciones sobre las que ya no es posible ningún cambio o remedio de calado. No obstante, en este caso concreto, casi es lo mejor. No me querría imaginar la que tendríamos montada si, ahora, más de una década después, la norma hubiese sido declarada inconstitucional... Habría que aprender de otros Estados en los que, como apuntaba hace unos días el profesor Carlos Martínez de Aguirre en las páginas de HERALDO, el plazo con el que cuenta el preceptivo ente encargado de verificar la constitucionalidad de las leyes se reduce a unos meses. Desde luego, el principio de seguridad jurídica saldría revitalizado.

Israel Buey Lorao. ZARAGOZA

Anular citas

Quiero agradecer en estos momentos tan difíciles de la sanidad pública el buen hacer tanto en el Centro de Salud Rebolería como en el Centro de Especialidades Ramón y Cajal y en el Grande Covián (servicio de citaciones): buena atención, resolutivos y amabilidad. Llegar a la consulta de Otorrino y Oftalmología en un tiempo razonable se debió a que alguien anuló su cita y en ese momento nos citaron a nosotros. Es verdad que en otras situaciones es imposible, pero me consta que lo intentan de todas formas. Animo a todo el mundo a que si no puede acudir a su cita la anule, de esta forma puede ayudar a otra persona. Añado que en nuestra experiencia familiar solo puedo decir gracias, por la atención que siempre nos dan, tanto en primaria como en especializada. Incluso los ingresos han sido óptimos. ¡Cuidemos entre todos la sanidad pública!

Carmen Blasco Viana. ZARAGOZA

Homenaje a Encarnación Ferré

Asistí al homenaje ofrecido a nuestra gran literata Encarnación Ferré en el Teatro Principal de Zaragoza. Palabras emocionadas, perfectamente elaboradas por personas que bien la conocieron, nos la recordaron haciéndonos sentir nuestro no querer aceptar que hubiera desaparecido, su singular forma de enseñanza a través de una natural y breve conversación sobre la literatura, lo cual era ella misma. Brevedad en su docente expresión y en su sincera participación. En un edificio tan emblemático de Zaragoza, digno lugar para rendir homenaje a Encarnación, donde su arquitectura es testigo de que grandes compañías teatrales, grandes actores y grandes actrices lo han encumbrado hasta interpretar en él su primera representación. Sin embargo, en esos momentos dedicados al recuerdo, en el Teatro Principal, en ese momento sobre el que escribo, sorprende que no hubiera alguien encargado de la correcta posición de los micrófonos para cada orador, dando la impresión de que eso no era de gran importancia. Para quienes hemos asistido en ese lugar a las mejores representaciones teatrales que se han dado en la Península, sí que la tiene.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza. ZARAGOZA

