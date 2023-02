Cartas al director de HERALDO: Más sobre el tema de las pensiones

Más sobre el tema de las pensiones

No pensaba escribir de nuevo a HERALDO, pues comprobé que poco o ningún interés había despertado mi opinión sobre la revalorización de las pensiones (Cartas al Director, 22 de enero) a los ya jubilados.

Pero he aquí que vi una carta al director con una clara referencia a lo que yo había escrito y, por lo que cuenta el autor de un tío suyo que ya murió y de él mismo, no puedo menos que solidarizarme con ellos. Con el tío, porque según cuenta el sobrino después de cincuenta años cotizados le quedó una pensión de menos de cuatrocientas pesetas, pero lo justifica porque siempre cotizó lo mínimo. En cuanto a quien escribía la carta, parece que le pagaban en el trabajo más de lo que le correspondía por su categoría, pero no le benefició lo cotizado de más. Además este año cree que le han tendido una trampa que, en sustancia, le puede suponer que si habitualmente pagaba cuatrocientos euros de IRPF posiblemente tenga que pagar mil. ¡Parece que el Gobierno la ha tomado con esta familia! Sobre lo que pagan luego de jubilados, me parece que nadie paga nada si deja de trabajar. En cuanto a ese 15,04% que dice que le descuentan, no se lo descuentan, se lo retienen a expensas de lo que le resulte de su declaración de la renta, como a infinidad de españoles y nadie pide compensación ni se la dan, y menos que esa compensación la tengan que soportar los que tienen las pensiones más bajas, gracias a esa revalorización porcentual y no lineal que les parece muy justa y cuyo resultado es que la diferencia entre los que más y menos cobran en vez de menguar cada vez sea mayor. Desde luego, los jubilados que tienen buenas pensiones pueden estar orgullosos del emocionante ejemplo de solidaridad que muestran con los más necesitados.

José Luis Viñuales Echeverría. ÉPILA_(ZARAGOZA)

La estación de Épila

El sábado pasado cogimos el tren regional que hace el trayecto Madrid-Lérida en la estación de Épila, con llegada a las 19.44, encontrándonos un grupo de senderistas y seis personas más. Dicho tren hizo su entrada treinta minutos más tarde de su hora prevista. La estación carecía de vestíbulo donde resguardarse y de megafonía para informar de las incidencias, como fue el retraso del tren. No sabíamos si sería de 30 minutos o de una hora. Hacía frío a esa hora de la tarde y se encontraban en el andén personas mayores, sin la posibilidad de resguardarse. Épila no puede ser una estación de segunda categoría, con graves carencias para el usuario. Y más, cuando se oiga el nombre de Épila en Europa con el nuevo proyecto de instalación de empresas importantes. A Épila se la tiene que conocer por ser una villa zaragozana moderna, donde se ha sabido estar a la altura que se merece.

José Luis Achín Mallor. ZARAGOZA

¡Gracias a la radio!

La radio, como tantas cosas, también tuvo su día, y me alegro por ella porque se lo merece. Pero convendrán conmigo en que todos los días son radio, y la radio es para todos los días. Yo creo que soy muy de radio porque hasta los 8 años no tuve televisor, allá por 1968, y entonces era un gran misterio entender cómo un aparato de estos, o un transistor, lograba llevar música, noticias y entretenimiento a cualquier sitio donde hubiese una antena o repetidor a través de unas ondas invisibles. Pero la radio es fundamentalmente compañía, es intimidad, es aprendizaje, es un bálsamo cuando estás mal y una buena amiga cuando estás bien. Por eso entre los comunicadores y los escuchantes hay como una especie de complicidad, tan sincera y tan de verdad que tienes la libertad de elegir la emisora que más te ponga, de cambiar de dial para tu enriquecimiento, y de establecer ese vínculo genuino entre lo que buscas y lo que te ofrecen. Y a mí la radio sobre todo me da vida y me inunda los oídos de una alegría indescriptible. Gracias por existir.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Los dos conciertos del Auditorio

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a rebosar (7 de febrero). Y no en vano, pues actuaban la Sinfónica de Salzburgo y la pianista portuguesa Maria João Pires, quien con toda una vida (casi con 79 años) dedicada al piano dio todo un recital de excelente música. Sobre los conciertos en el Auditorio ya he enviado varias cartas, como también han hecho otros lectores, y no es mi intención empañar lo magnífico de esta velada. Pero de ella se sale con un sabor amargo y de desilusión al padecer en propios ‘oídos’ el comportamiento de decenas de espectadores. Tenemos una de las mejores salas de conciertos de Europa, y en el actual Ciclo disfrutamos y disfrutaremos de las mejores orquestas sinfónicas del continente. Pero siempre se ‘disfruta’ de otro concierto de toses en todas las tesituras. Las hay de soprano, abundan las cavernosas y prolongadas de bajo, las de tenor, etc.; en fin, una colección de sonidos desagradables que se acompañan con la musiquilla de algún móvil. Se presentan cuando menos lo esperas; o mejor, los esperas en los momentos más delicados, pianísimo de violín o de flauta (da igual). En los intervalos de movimientos, el ‘colorido’ de toses, estornudos y demás es de lo ‘mejor’ que se oye. Hasta los directores se quedan como estatuas. ¡Qué vergüenza! ¡Y qué poco respeto! En primer lugar a los músicos, que han dedicado horas y horas para darnos su mejor interpretación; y también al resto de los espectadores. Ya sé que esto no se va a acabar, pero la solución es simple educación. Si uno está enfriado lo prudente es quedarse en casa, y si le viene la tos, como dijo en cierta ocasión y muy enfadado el Sr. Tapia, ponerse un moquero, de ‘tela’, en el hueco emisor de ruidos: da resultado. Me falta un apunte final, y se pasa vergüenza ajena, y es ver cómo parte del público abandona la sala cuando los músicos reciben los aplausos. El concierto del programa, magnífico; el otro penoso.

José Manuel Sádaba Oteiza. ZARAGOZA

Un cura evangélico

El pasado día 15 falleció Enrique de Castro López-Cortijo Cavero, después de una larga y dolorosa enfermedad. Se puede leer sobre su vida en los periódicos, en internet y en libros. Solo quiero comentar lo que quedó de mi última conversación con él. Estaba mal y presentía que le quedaba poco. Me dijo textualmente: "Me gustaría que cuando hablen de mí me consideren lo que he sido o he querido ser, un cura evangélico". Lo ha sido, y por eso su vida ha sido tan dura, porque el Evangelio lo es. Prescindir siempre de tantas cosas e implicarse en situaciones tan difíciles, la violencia, la droga, estando en grave peligro en más de una ocasión. Ser un cura atípico, pero verdadero, que luchó sin descanso durante cincuenta años. Ese era él. Descansa en paz, Enrique.

Pilar Cavero García-Rivero. ZARAGOZA

