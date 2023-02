Los nuevos inquisidores

Hace unas cuantas décadas, en una época de auge de la progresía en el mundo, especialmente la española, hubo quien se puso a analizar escena a escena, palabra a palabra, cada una de las películas de Walt Disney.

Manipulador de mentes infantiles, conservador a ultranza y aficionado a enviar a través de su cine y de sus personajes mensajes morales y tendenciosos, solo fueron algunos de los calificativos que recibió. No sé si aquellos mensajes iban encriptados o qué pasaba con ellos, pero juraría que nunca sentí, ni lo he sentido después, que estaba siendo manipulada o me estaban lavando el cerebro.

No ha sido el único creador reinterpretado y malinterpretado a lo largo de la historia, porque ha habido otros muchos contra los que se han lanzado campañas por algún error que cometieron en un momento de sus vidas. Pero, lo del escritor británico Roald Dahl roza la estupidez. Como saben, sus editores, ‘aconsejados’ por los inquisidores de hoy, aunque no me extrañaría que también hubiera un mar de fondo de tipo económico, han decidido plegarse a la ley del lenguaje inclusivo. Y como el británico, tan bien aceptado por mucho público, solía usar en sus textos términos que hoy están mal vistos –como ‘gordo’–, han decidido, los editores quiero decir –aunque no los españoles– retocar sus libros y poner o quitar en función de lo que demanda la estupidez de hoy.

Me gusta pensar que, a raíz de este lío, igual los chavales que no conocieran hasta hoy al autor de ‘Matilda’, ‘Las brujas’ o ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ abandonan por un rato sus dispositivos electrónicos y se ponen a leer uno de sus libros.