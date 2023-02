Cartas al director de HERALDO: Sobre la ley de bienestar animal

Sobre la ley de bienestar animal

La ley del bienestar animal fue aprobada hace unos días en el Congreso de los Diputados por los socios de Gobierno (PSOE-Podemos) a pesar de las diferentes posiciones que ambos mantienen sobre algunas de las propuestas que contempla dicha ley.

Una vez más los ministros de Podemos han puesto en marcha otra ley con precipitación, sin consenso, sin estudiar a fondo un tema tan importante y sin requerir las opiniones y los informes de los expertos en esta materia. Se han eliminado o ignorado las opiniones de profesionales y en muchos de sus planteamientos carece del mínimo rigor científico. Incluso el Colegio de Veterinarios se ha manifestado en contra, pues dicen que dará más problemas de los que intenta resolver. Lo que sí queda claro que pretende esta ley es crear una serie de organismos públicos (Consejo de Protección Animal, un comité científico de protección, centros de protección, etcétera, etcétera) que supone más gasto público y más ‘puestos de trabajo’ para el Partido Animalista y otros colectivos dedicados a estos temas. Asimismo, implantar una serie de oficinas, normas de obligado cumplimiento, cursillos y vigilantes para que los ciudadanos cumplan con esta ley. Todo ello para otorgar unos ‘derechos’ a los animales, como si fueran humanos. Y que debieran tener como contrapartida unos ‘deberes’ que cumplir. Y por último y no menos importante, la previsión de multas para los que incumplan esta absurda ley, que van desde sanciones leves, de 500 euros, hasta los casos graves que podrían llegar a 10.000 euros e incluso los muy graves, en los que se piden penas de cárcel. Espero que el sentido común se imponga y esta ley no sea aprobada definitivamente sin que se rectifiquen sus puntos más conflictivos.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Las cruces luminosas de las farmacias

Cuando se reguló la normativa sobre el distintivo de las farmacias, este era una cruz verde con luz fija. Hoy día, ya prácticamente ninguna tiene este tipo de distintivo, han sido sustituidas por cruces cuanto más grandes mejor, cuanto más colores mejor, cuanto más intensidad de luz mejor. Han pasado de ser distintivos de farmacia, a ser espacios publicitarios de la farmacia, por lo que deberían ser tratados por la normativa como espacios publicitarios, regular su intensidad, cadencia de luz y horario de encendido, ya que una vez terminada la jornada de apertura siguen encendidas con hora y temperatura intermitentes, y si mueven una cruz en su orientación, deberían solicitar una nueva licencia con su impacto. A quien corresponda legislar, ruego lo haga, ya que muchos ciudadanos que tenemos que convivir con ellas, o estamos a oscuras con las persianas bajadas, o estamos al borde de un ataque de nervios.

M.ª Teresa Lozano Pardo. ZARAGOZA

No apreciamos lo que tenemos

Hace unos días, me vi obligado a ir a urgencias del Clínico Lozano Blesa. La sala de espera estaba llena, no se vaciaba en ningún momento, ya que eran más los que llegaban que los que marchaban. Cuando me atendieron, me hicieron pruebas al descarte muy completas, tanto analíticas, como rayos X y otras muchas, mandándome al especialista para seguimiento ambulatorio. Me hubiera gustado saber la factura generada por mi visita. No sabemos lo que tenemos, ni valoramos lo importante que es para nosotros el personal sanitario que vela por nuestra salud. ¿Qué podríamos hacer para que funcionara mejor la sanidad pública? Humildemente, creo que tendrían que poner un precio simbólico para acceder tanto a consultas como a urgencias. Si se pagaran 2 euros por consultas y 5 por urgencias, que están a disposición de cualquiera, pasarían dos importantes cosas positivas. Primero, le vendrían muy bien a las arcas del Salud; segundo, muchos de los que acuden sin causa se lo pensarían, reduciendo las listas de espera. Hagamos todo lo posible, en la medida que podamos, para que funcione cada vez mejor nuestra sanidad pública. Por ti, por todos.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

Los sillones políticos

Soy un aragonés de 73 años que vive de su paga, ganada de mis años cotizados, y contribuyendo con mis impuestos al bienestar de este país. Las personas podemos tener ideologías, religiones diferentes, pero los problemas que padecemos son los mismos: carestía de los alimentos, combustibles, etc., y salarios bajos, impuestos abusivos. Los políticos deberían tener respeto a las personas que representan y no usar los sillones que ocupan para su beneficio. Solo tienen egos, mentiras, engaños sin fin, son indignos de ocupar esos sillones y no nos solucionan los problemas que tenemos. El tesoro nacional o dinero de la nación es producto de los impuestos y sudores de empresarios, trabajadores, autónomos y todo ciudadano honrado, que son los que llenan la hucha, y Sánchez y su Gobierno son los garantes de administrar el dinero de todos. Que tengan la decencia de no presumir de dar lo que no es suyo. El presidente tiene un ego tan grande y tales ansias de poder que solo sabe mentir y engañar a la sociedad, a su propio partido y a los socios de gobierno. Dijo que no podría dormir y que pasaría a la historia por formar un gobierno sin corrupción; pues bien, ha demostrado ser una marioneta manejada por los hilos de los que le sustentan en su sillón a cambio de ministerios y otros pactos. Baila al compás de sus socios, actuando en un circo político. Que intenten arreglar los problemas y no los aumenten, pues el pueblo es soberano y sabe lo que quiere.

Manuel Arnal Pérez. BELCHITE

Ángel Pérez y el protocolo de la vida

He leído en Facebook, la red que más usaba, la muerte de Ángel Pérez Giménez. Lo conocí en mi etapa pública en al DGA como jefe de Protocolo del presidente. Ángel era director emérito en la Escuela de Protocolo de Aragón y fue maestro de muchas generaciones de estos profesionales. Pero lo que quiero señalar hoy es que fue, me cuesta no decir es, un maestro del protocolo de la vida. Afectado de un cáncer de garganta, tenía extirpada una buena parte del aparato fonatorio, lo que le hacía hablar de forma gangosa. Él, con su socarronería de la vida, nos contaba su deambular por los hospitales y las operaciones con esa gracia, con esa ilusión por vivir, con esas ganas… que nos impulsaba a todos. Ángel habrá abandonado esta tierra sí, pero en su honor hoy los ángeles llevaran todos sus conocidos ‘cancertines’ de mil colores y dibujos que tanto le gustaba llevar y mostrar. Ángel, tú nunca nos dejarás porque nos has enseñado a todos los pacientes con cáncer el protocolo de la vida.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

