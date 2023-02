Ayudar a Fund AME

El pasado día 15, en estas mismas páginas, me topé con una imagen que atravesó mi conciencia de cabo a rabo como si de un rayo divino se tratara. En el pie de la foto se leía: "Un niño vende algodón de azúcar en Atarib, ciudad situada en la zona controlada por los rebeldes sirios", y la firmaba Aaref Watad.

La componía, casi en su totalidad, el hormigón desmigajado y centenares de hilos de hierro que, días atrás, formaron parte del forjado de las viviendas. Sobre ese fondo grisáceo destacaba el azul del cielo y del chándal de un muchacho que ha convertido una silla de ruedas desvencijada en su puesto ambulante de nubes de azúcar rosáceas que contrastan con el ocre, pero que lucen tan intensamente como su sonrisa infantil. ¡Cuánta ayuda necesita esta gente!, me dije a mí mismo, y ¡qué bueno que pueda llegarles desde todo el planeta! Y es que, la verdad, a nuestra solidaridad nunca le faltan causas.

Entonces, la visión de la silla me hizo reflexionar sobre su usuario anterior, tal vez algún anciano o convaleciente temporal, pero otro rayo súbito me hizo acordarme de Adriana. Adriana tiene 12 años, como mi hijo Álex, pero nunca ha podido correr sobre sus piernas a causa del AME. La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy grave, neurodegenerativa, de origen genético y produce una debilidad muscular intensísima y progresiva que condiciona severamente la vida diaria, conllevando dificultades para mantenerse en pie, caminar, tragar o respirar. Vivir con o, mejor dicho, contra el AME –tratando de detener su avance y sus limitaciones– es muy costoso en el amplio sentido de la palabra. Al tratarse de una enfermedad ‘rara’ (por infrecuente), los tratamientos y la investigación son poco rentables y caros. También lo son las adaptaciones que requieren los coches, las viviendas, las sillas especiales, los exoesqueletos que permiten a los niños sustentarse por sí mismos… La guerra contra el AME no cesa, impacta en las familias como un seísmo que hace temblar los cimientos de lo previsto. Tal vez pueda ser de su interés visitar www.fundame.net y considerar contribuir a que estos niños sientan nuestro apoyo y nuestro cariño, pues su capacidad cognitiva permanece intacta.