Cartas al director de HERALDO: ¿Ser o aparentar?, esa es la cuestión

¿Ser o aparentar?, esa es la cuestión

Muchas personas cuidan su apariencia ante todo, sobre todo en las redes sociales. Pero, ¿era esto una prioridad también en el siglo XVI? En el ‘Lazarillo de Tormes vemos la situación en la que vive el protagonista, Lázaro, con su tercer amo, el escudero.

Este prefiere guardar las apariencias, mediante su modo de vestir y fingir su estado social de nobleza, antes que tener una vida digna. Ante esta situación, Lázaro siente pena y decide ayudarle y proporcionarle comida, que es lo que debería hacer su amo hacia él. En la actualidad, hay personas que prefieren aparentar una vida lujosa antes que vivirla de verdad. Seguro que más de una vez has estado en Instagram y te has fijado en algún ‘influencer’ que parece tener una vida de ensueño, sin embargo, ¿es cierto todo lo que suben a las redes o es todo una gran mentira basada en la apariencia? Esta pregunta nos hace reflexionar sobre la diferencia entre la realidad y lo que percibimos como realidad. En estos dos ejemplos se quiere disfrazar la realidad con algo que no lo es, cometiendo así un acto inmoral. En el caso del Lazarillo de Tormes, el escudero se comporta de manera inmoral debido a que está engañando al pueblo, pretendiendo ser algo que no es: un noble adinerado. En el ejemplo actual, los ‘influencers’ engañan a sus ‘followers’ con fotos falsas por su propio beneficio, algo contrario a lo moral. Concluyendo: aunque hemos cambiado mucho como sociedad desde el siglo XVI, algunas costumbres siguen intactas. Con los ejemplos del Lazarillo y de las redes actuales, hemos demostrado que este tipo de personas tienen el mismo objetivo, que es aparentar algo que no se es. Pero, ¿qué es mejor, vivir de apariencias o vivir la realidad? ¿Ser o aparentar?, esa es la cuestión.

Sophie Martínez, Marcos Sahún y Alexandra Van der Merwe, alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Juan de Lanuza. ZARAGOZA

Los residuos orgánicos

Tras cuatro años sin avances en la recogida de residuos orgánicos, no puedo dejar de sentir, además de envidia cada vez que voy a otras localidades o a los barrios zaragozanos donde se instalaron contenedores al efecto, pena por la fatigada conciencia que sin duda ha de acarrear el alcalde de la ‘Siempre heroica’ (etc.) ciudad de Zaragoza. Figúrense: no me parece exagerado afirmar que en mi hogar (cuatro) generamos diariamente del orden de 400 gramos de restos compostables, digamos algo más de 130 kilogramos anuales. Si a mí me pesa, imagino que la carga sobre el ánimo del alcalde, donde obviamente se suman las de cientos de miles de hogares como el mío, ha de ser abominable. Desde aquí, mi apoyo. Al menos, cuando empiecen a llegar las multas europeas por no cumplir con las directivas de tratamiento de residuos serán sólo un leve añadido a tan enorme fardo.

Santiago Jiménez Torrecilla. ZARAGOZA

Un triste aniversario

"Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente". Es una de las estrofas de aquella canción preciosa de León Gieco cantada por muchas voces famosas. La oigo con la mente puesta en esta guerra entre Rusia y Ucrania que el 24 de febrero cumplirá un año y no puedo por menos que recordar el horror que me produjeron las primeras noticias. Al cabo de un año, parece que el problema está aún más enconado: crece la destrucción, crece el número de muertes, de desplazados, de huérfanos, crece la miseria. El conflicto que hace un año afectaba a dos países hoy afecta a muchos, todos aquellos que prestan su ayuda de forma armamentística o humanitaria a uno de los dos: los que mandan armas, los que acogen a refugiados, los que atienden a heridos, etc. Tengo sin embargo la impresión de que nos hemos acostumbrado o insensibilizado, habiendo como hay tantos otros asuntos que nos tocan de cerca, de forma más inmediata, más local. No quiero que la guerra me sea indiferente, pero para ello primero tengo que evitar, en lo que depende de mí, esos otros pequeños conflictos que se declaran de forma cotidiana en el entorno inmediato: laboral, doméstico, social, por intolerancia, abuso y la pérdida del respeto. "Esto no se queda así, me lo vas a pagar»; "en lo que de mí depende, como si no existieras"; "si quieres guerra, la tendrás", y otras frases por el estilo. Es incompatible alardear de pacifista si hay brechas abiertas con el de enfrente. Termino de escuchar la canción, "que la guerra no me sea indiferente...".

Marian Rico Romero. ZARAGOZA

Hipotecas y cinismo

Escuché que, pese a que el Gobierno ha implantado un código de buenas prácticas para ayudar a los hipotecados que han sufrido una subida vergonzosa e inasumible de sus cuotas, tan apenas habían recibido solicitudes las entidades bancarias para adherirse a esta medida. Busqué información y ahora entiendo el porqué: 1.- No se debe sobrepasar el Iprem, si se sobrepasa, aunque sea por muy poco, ya no se aprueba. 2.- La cuota hipotecaria debe superar el 50% de los ingresos. Si su cuota representa un 48,65% de sus ingresos, por ejemplo, se supone que usted no tiene necesidad de ayudas. No es que no hayan recibido solicitudes, es que no han aprobado estas solicitudes. Esto de toda la vida se ha llamado mentiras con tapujos: te ayudo pero solo un poco y en según que casos. Al Gobierno se le llena la boca explicando este código de buenas prácticas, al que yo llamaría ‘código de humillación hipotecaria’. Familias que con su esfuerzo diario pagan ladrillo a ladrillo sus casas y que ahora van a tener que malvender o dejar que el banco se quede con ellas. El fruto de toda una vida que este Gobierno es capaz de arrebatar a las gentes por no implantar medidas que de verdad ayuden a las personas que están en situación de no poder pagar sus casas. Cínicos.

Beatriz Rodríguez. ZARAGOZA

Los problemas del sistema sanitario

Dicen que España tiene uno de los mejores modelos sanitarios del mundo, aunque cuesta creerlo con las listas de espera. Todo el mundo se queja: los médicos porque falta personal, salarios bajos y exceso de trabajo, las enfermeras, las auxiliares y, en particular, los usuarios. ¿Y quién tiene la culpa? Pues todos. Las instituciones, por no anticiparse y gestionar bien el número de sanitarios, los salarios y las tareas administrativas. Pagando bien y con dedicación exclusiva se evitarían las fugas al extranjero. Los que menos culpa, los pacientes, aunque algunos exijan más de lo que la ciencia pueda darles y otros se sobrepasen en su comportamiento. También los sanitarios tienen su parte de culpa por exceso de corporativismo y no mantener una neutralidad política. Es evidente que la solución completa no es fácil.

Joaquín Palacios Latasa. ZARAGOZA

