Veo el discurso de Putin, horror. Veo en otra pestaña (del navegador) que van a derribar en Zaragoza el centro Plaza Imperial, que hasta tuvo un trenecito elevado (también hubo un teleférico efímero sobre el Ebro en la Expo).

Putin sigue: lo bueno de la democracia es la brevedad de los discursos: no te fusilan o te lapidan por mirar el móvil, ser mujer o bostezar. Veo el Pabellón Puente de la Expo dedicado a la movilidad pero no me queda claro si además servirá de puente, o de pasarela: si se podrá cruzar el río gratis. Otra cosa: quizá se podría pedir que se volviera a levantar la torre de la Térmica Andorra, 343 metros, que se acaba de derribar: igual que tiran Plaza Imperial para erigir otro centro comercial. Todo es contenido y/o melancolía: los Amantes de Teruel, postrados por siglos, levantan una recreación que es una industria.

En Huesca, el retraso del trozo de autovía que rodeará la ciudad es un enigma: quizá han tomado las medidas de la autovía los mismos que midieron los túneles y los trenes de Asturias y Santander. Si se rehiciera la torre de Andorra se podría coronar con un restaurante michelinado desde el que se viera casi todo hasta donde alcanza la vista y poner encima un molino cuyas aspas, de tan amplias, podrían rebañar bellas tajadas eólicas y dar luz y calor a toda Barcelona sin más gasto que el cable, que lo pagaría usted de la misma forma que pagó la depuradora de la Cartuja y ahora le extirpan el ICA. Ahí sigue Putin dando la matraca. Ha estallado algo en Ohio otra vez. Apara cuenta. Hay que aclarar si se puede cruzar el Ebro.