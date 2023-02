Cartas al director de HERALDO: Las medidas contra la inflación

Las medidas contra la inflación

Una familia que, a principios de 2021, tuviera su presupuesto equilibrado ve hoy incrementarse notablemente la cuota mensual de amortización del préstamo solicitado para adquirir su vivienda, y la inflación hace que la cesta de la compra le cueste cerca de un 20% más.

Para el BCE, la estabilidad de precios, que es su objetivo principal, requiere que la variación interanual del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se sitúe en el 2% a medio plazo. Pues bien, cuando hacia mediados de 2021 la inflación comenzó a hacerse patente, al darse subidas del IPCA respecto de un año antes superiores al 2%, teníamos que: a) la política fiscal era expansiva al amparo del mantenimiento, sin unas clara justificación económica y base jurídica, de la vigencia de la cláusula de salvaguarda que permite déficits en las cuentas públicas superiores al 3%; y b) la política monetaria seguía aumentando el dinero en circulación a través de compras netas de activos por parte del BCE para favorecer, de forma solapada, la legalmente prohibida financiación de los Estados. Ambas políticas son complementarias y favorecedoras de un proceso inflacionario, por lo que debieron invertirse con prioridad a la adopción de otras medidas. Actualmente, resulta que la Comisión Europea mantiene vigente la posibilidad de incurrir en déficits superiores al 3% y el BCE al fin comenzará a realizar ventas netas de activos, desde de marzo hasta junio, a razón de 15.000 millones/mes de promedio. No dudo que para atajar la inflación era inevitable la elevación de los tipos de interés, herramienta que comenzó a usarse a mediados de 2022, pero resulta un proceder medroso que, en primer lugar, se opte por acciones que ahogan económicamente a los débiles y se demoren las decisiones que implican quebraderos de cabeza para la élite política gobernante.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Ancho europeo a Canfranc

Es muy buena noticia que el Ministerio de Transportes haya aprobado el diseño de la vía de ancho europeo desde Huesca hasta Canfranc. Hay que recordar que desde 2003 ya se podía ir de Zaragoza a Huesca con ese ancho. Han tenido que pasar casi noventa años, desde 1934, para que sea una realidad lo que proponían Miguel López de Gera, alcalde de Zaragoza entonces, y el ingeniero industrial Joaquín Pella Argelaguet. Ambos organizaron sendas charlas patrocinadas por la Sociedad Económica de Amigos del País sobre cómo modernizar la ciudad. Se hablaba entonces de prolongar el paseo de la Independencia hasta el Pilar y del embellecimiento de la margen izquierda. En cuanto al tema que nos ocupa, se había creado una Comisión de Enlaces Ferroviarios que proponía construir una gran estación central que, como se sabe, no sería una realidad hasta 2003 y tender un tercer carril, que es lo que ha aprobado ahora el Ministerio, desde Zaragoza hasta Canfranc. Además, se pretendía electrificar todo el trayecto. Si todo esto se hubiera llevado a efecto es casi seguro que la línea ferroviaria de la que hablamos, inaugurada en 1928, no hubiese tenido una existencia tan efímera en su conexión con Francia, cerrada desde 1970. Aunque con mucho retraso, bienvenida sea esta decisión del Ministerio. Ahora falta la conexión entre Canfranc y Bedous, pero eso, lógicamente, depende de Francia.

Luis Lezáun Martínez de Ubago. ZARAGOZA

Ojos interiores

A menudo le recuerdo y, con la perspectiva que da el tiempo y el papel invertido que nos otorga a veces la vida, me pregunto qué habrá sido de Pablo, aquel profesor que despertó en mí el regocijo humilde de sumergirme en las páginas de todos sus libros recomendados. Ataviado con su libro bajo el brazo, una pipa y su voz melodiosa, convirtió sus clases en un refugio sereno en el que la escucha, la reflexión y el recogimiento eran necesarios para que ninguna palabra se esfumara, en un discurso delicioso y delicado. Escuchar, observar, pensar y analizar nos hace desarrollar ojos interiores y fomentar la motivación intrínseca, la que sale de uno mismo. Con Pablo, hasta del silencio que precedía a la mesura y precisión de sus palabras se aprendía. Sí, también del silencio. Hoy, sin embargo, es la motivación extrínseca, palpitante y fulgurosa la que parece ser el elixir de todo proceso de aprendizaje, aunque en el camino de su abordaje colorido e infantilizado se disipe parte del conocimiento verdadero, el análisis exhaustivo, la reflexión bien meditada y el valioso tiempo dedicado. Los institutos de secundaria parecen haberse rendido al narcisismo exhibicionista de sus proyectos en redes sociales en una carrera por conseguir ser el más innovador. Esta devastadora carrera, en la que parece que quien más y mejor enseña es quien más y mejor se exhibe, está fomentando inquietud, desconfianza y desilusión en valiosos profesores a los que, por edad o condición física, no les corresponde sucumbir a tanto ensalmo tecnológico. Frente a las soflamas de los convencidos, las sabias palabras que tantas veces me recuerda mi padre: «Como te ves, me vi; como me ves, te verás». Sí, de un anciano también se aprende. Tienen ojos interiores.

María Portero Santabárbara. ALAGÓN

Una brecha en el carril bici

Agosto de 2022, era martes. Bajaba del autobús en el Camino de las Torres, en la parada del Boston. Entre el carril bici y la acera hay una brecha en la que metí el pie, fracturándome el peroné derecho. Me ayudaron a levantarme dos personas y una de ella me dijo que si llamábamos a una ambulancia; le dije que como me podía levantar que no, pero ahora quiero ver si encontrara a esta persona. Yo iba con mi madre y me sentaron en el asiento que hay en la parada. Esa anomalía que hay en el carril bici aún no se ha arreglado.

Sonia Ansón Giménez. ZARAGOZA

La torre de Villanueva de Jalón

La torre mudéjar de Villanueva de Jalón, en el término de Chodes, se construyó en 1426 y, debido al abandono por parte de las diferentes administraciones, está en un estado lamentable, cercano a la ruina. Declarada Patrimonio Mundial del Mudéjar Aragonés por la Unesco en el año 2001, no se ha invertido ni un céntimo en su rehabilitación. Sugiero que, al estar ubicada en un lugar deshabitado, se desmonte ladrillo a ladrillo numerándolos y se vuelva a levantar en la cabecera de la comarca a que pertenece, es decir en La Almunia de Doña Godina. Allí la podríamos disfrutar todos los vecinos de la comarca y gentes que vienen a visitar el mudéjar local. Y así protegeríamos este edificio que si no se ponen los medios oportunos dará con sus ladrillos en el suelo. Se nos caerá la cara de vergüenza cuando las generaciones venideras la vean en el suelo.

Santiago Gimeno Val. LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es