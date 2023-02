Cartas al director de HERALDO: No me quitéis el huevo de quebrantahuesos

No me quitéis el huevo de quebrantahuesos

Al preguntarle al forestal cómo iba la crianza de la pareja de quebrantahuesos, me contestó que el GIA (Grupo de Intervención en Altura del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón) le había retirado el huevo.

Soy Patxi, un pamplonica al que la vida le trajo al Alto Aragón hace casi 30 años. Trabajo como técnico del Ministerio para la Transición Ecológica en montes del Sobrarbe y del Somontano. Lo de retirarle el huevo a una pareja de quebrantahuesos en Aragón es legal: lo consideran un ‘rescate’, argumentando altísimas posibilidades de fracaso de la puesta. Nuestros vecinos en Navarra, Cataluña y Francia no lo hacen. Miremos lo que hacen en el resto de Europa: crían pollos con aves cautivas en centros de cría, sin tocar a la población salvaje, para reintroducir la especie en territorios en los que desapareció. Aragón ‘is different’. Volvamos a la pareja a la que le han quitado el huevo. La hembra, marcada hace 17 años, se llama Kukula y, al igual que yo, nació en Navarra y, como un servidor, ha criado en tierras de Huesca. Junto con los forestales de la zona hemos visto el éxito reproductor de este quebrantahuesos, al sacar un pollo adelante hace tres años. Kukula ya fue madre, pero, como a otras madres quebrantahuesos en el Pirineo aragonés, este año se les ha negado la posibilidad de volverlo a ser: un claro ejemplo de maltrato animal. ¿Responsable? El Gobierno de Aragón. ¿Quién se beneficia de estas intervenciones? La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, gracias a proyectos millonarios financiados por Europa. Es la que cría y libera los pollos que salen de los huevos extraídos. Volviendo al título de este escrito, pienso en Kukula, a la que en un triste día de invierno, en el sur del Sobrarbe, le quitaron su huevo y con él la posibilidad de volver a ser madre.

Patxi Legasa Górriz. BARBASTRO

Peregrinar al ibón de Estanés

El bus alunizó en el puerto de Sansanet (Francia), y allí nos envainamos las raquetas para herirla lo menos posible... No era virgen, pero seguía inmaculada. Hacía días que la nieve había hecho acto de presencia y con su hisopo, una a una bendijo todas las montañas. El bosque de hayedos, de abetos, de acebos, de enebros, de sabina rastrera, de serbales de los cazadores guardaba con fervor en las yemas de sus ramas el sagrado testimonio de su manifestación. Para no profanar el manto sagrado, íbamos de puntillas por el silencio, en procesión, orando ensimismados. Cruzamos la Gave d’Aspe con el corazón en vilo y los ojos encharcados. Ascendíamos subsumidos en un trance, espiritualmente extasiados. El bosque dio paso a impecables llanuras y ahí fue donde nos santiguamos. Al llegar al puerto de Estanés me sentí en santidad. Aunque no me estaba permitido, no pude evitar mirar hacia atrás... Quedéme petrificado, trastornado ante tanto misticismo conglomerado. Con el sol como estandarte y el cielo como divisa, nos hilvanamos a la GR-11. Y un poco más adelante, en romería arribamos al ibón de Estanés. Y todos a una, sentados sobre la nieve, cantamos el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen. Y allí fue el esplendor. Y allí fue la alegría. Y allí fue, eso sí, donde dimos las gracias a Dios por tan maravilloso día.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

La vida humana es sagrada

Me incluyo entre los excomulgados. Lo dijo Benedicto XVI: "Hoy en día, cualquiera que se oponga al aborto está socialmente excomulgado". Pues yo lo estoy. El portavoz socialista Patxi López, al hilo de lo sucedido en Castilla y León sobre un nuevo protocolo ‘provida’ (qué mal se explica la derecha, no creo que se trate de coaccionar a la mujer), ha manifestado: "No hay ni gobierno ni Estado ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Solo ellas, cada una es soberana de sí misma". Debería saber que el problema del aborto no es un asunto religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. Y que esa vida humana que se encuentra dentro del seno materno no pertenece a la madre; no puede ni debe disponer de ella a su conveniencia. En España, en los últimos 40 años han descendido un 90% los nacimientos de niños con síndrome de Down. Es obvio que son pocos los casos en que los padres deciden seguir adelante con el embarazo. Deberíamos postular una sociedad que acoja y proteja a todos sin distinción. ¿Qué derecho tenemos a erigirnos en jueces de esa vida que va a venir? Y no, como dice el papa Francisco, no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. La vida siempre debe ser defendida en su totalidad: al principio, durante y al final. Resulta chocante que se quiera reconocer el derecho al aborto como un derecho fundamental. ¿quién velará por esa vida por nacer?, ¿acaso no tiene también un derecho fundamental? Como dice el papa Francisco, la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Si esa convicción decae, no quedan fundamentos sólidos para defender los derechos humanos, que estarían sometidos a conveniencias del poder de turno.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Yo, esquiador

Empecé de joven subiendo en un autobús de club, en el día, que tardaba cinco horas desde Zaragoza y otras tantas de vuelta. Ahora subo en dos escasas horas en el coche. Cuando esquío, decido antes a qué estación voy y no cambio de una a otra. Es una pérdida de tiempo innecesaria. Y me desplazo por las pistas buscando siempre la mejor nieve o el remonte que menos fila tenga. No necesito un teleférico que me lleve a los confines de la tierra, en los que voy a perder mucho tiempo. Porque voy y pago para esquiar, no para viajar colgado. Lo que de verdad necesito cuando esquío son remontes modernos, rápidos y seguros, como las sillas desembragables de cuatro personas. Y no esos remontes de hace más de cuarenta años. Sillas lentas en las que te congelas mientras subes. Perchas que dan tirones a veces imposible de controlar. Filas y atascos que te hacen desistir de acudir los fines de semana. O la falta de salas donde resguardar a los grupos escolares en caso de inclemencias, enfermos o lesionados. Y precios asequibles para jóvenes si quieren crear afición. No necesito ir a otro valle sin saber si me dará tiempo de esquiar y volver a coger el teleférico de vuelta, y que por inclemencias o cualquier otra circunstancia se pare y mi coche se quede en el otro valle. Realmente lo que necesito es renovación de las instalaciones, que ya sabemos que nunca seremos los Alpes por más cables y pilonas que siembren.

Luis Antonio Sin Buil. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es