Uno se pregunta a menudo cosas como "dime cómo es que se mide la grandeza", si es que existe un detector o un medidor, algo que la haga cuantificable como dato objetivo (dudo que sea para perseguirla, probablemente sea contradictorio ambicionarla), cuando, en realidad, al hablar de grandeza estamos hablando del territorio de la entraña.

Uno se lo pregunta y trata de identificarla y esboza rasgos que no son más que pinceladas al aire o, lo que es lo mismo, palabras, apenas palabras: quedaría para el que escribe, por ejemplo y sin duda, el saber acoger, hacer de cualquier territorio uno común, da igual de dónde vengas porque te hace (esa persona) sentirte parte de los suyos; también estaría esa extraña capacidad de pensar en los demás no antes que en uno mismo, pero sí como proyección de uno mismo (estaré bien si los míos también están bien); podría aparecer el sentido del humor y su red que siempre seduce y no me queda duda alguna de que, con la medalla de oro en las olimpiadas de la grandeza, alzada en lo más alto del pódium, estaría la capacidad de unir a los demás. Tener la capacidad de agrupar y convertirnos en uno, como planetas que orbitan alrededor de una estrella. Sí, sería esa la clave, la capacidad de unir a los demás y ser pegamento diseñado para cubrir cualquier posible grieta, creando por el camino recuerdos imborrables, de los que se quedan. Una vez identificada (la grandeza y sus manos grandes) queda apenas reconocerla, asentir y esbozar una sonrisa, triste, muy triste, cómo va ser de otro modo, en la despedida.