Cartas al director de HERALDO: Esfuerzo en formación que no sirve para nada

Esfuerzo en formación que no sirve para nada

Empecé a trabajar a los 18 años e intenté estudiar a la vez. Me salieron muchos trabajos basura, la mayoría sin contrato; alguno pillé bueno, pero temporal. Toqué en ese tiempo un ordenador y me pareció increíble lo que el PC y yo podíamos crear de la nada.

Y decidí formarme en diseño gráfico, redes, telecomunicaciones, 3D, cualquier cosa relacionada con ello. Aun con vergüenza, va uno comiendo de la beneficencia. En vez de invertir mi tiempo en disfrutar bebiendo alcohol, algún porro o sexo casual como mis amigos, que me lo decían entre risas, yo me fui formando, incluso invirtiendo algo de dinero en ello. Voy a cumplir 34 años y mi ilusión se va desvaneciendo: acumulo títulos y más títulos que no sirven para nada. He tenido la suerte de presentarme a un taller ocupacional relacionado con la informática que lo hace el Ayuntamiento. Hice la prueba de selección escrita y la entrevista personal. De treinta candidatos que han obtenido una nota alta solo cogían a diez. Poco me parece, comparado con la de millones que se gastan en estúpidas obras de hormigón. Hice la entrevista muy nervioso, acumulaba 6.500 dibujos, gráficos y fotomontajes, aportes gratuitos de algunas revistas creativas a terceros y miles de horas de formación en academia y como autodidacta en casa. Pero al final no me cogieron. Mi decepción fue tal que me pregunto si mereció la pena invertir mi tiempo en seguir formándome tantos años, en vez de gastármelo en vicio como me dijeron mis amigos, entre risas. Al final mis títulos, y viendo cómo va el país, acabarán en la basura. Es una pena la de gente increíble que puede aportar mucho conocimiento y ganas de trabajar, y las empresas y el Estado los van perdiendo por el camino. Aplaudo a los valientes que se van a otros países. Yo si pudiera también lo haría.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo. ZARAGOZA

La mascarilla en el bolsillo

Alegría para muchos y descontento para otros. Está bien, mal, es bueno, malo. La coherencia y el sentido común deben prevalecer por el bien de todos. Muchos teníamos ganas de que no fuera obligatorio el llevarlas en el transporte, pero, ¿sabremos respetar la salud de los demás? Hay personas vulnerables, mayores, niños, con dolencias, bajos de defensas y más cosas, que viajan en trenes, aviones, tranvías y autobuses, no somos solo nosotros los de a pie, los que por suerte gozamos de buena salud, los únicos que viajamos en ellos. Si nos preocupamos por la salud del otro, estaremos protegiendo a la vez la nuestra. Podemos tener la voluntad de pensar y hacer, en subir a dichos transportes con la mascarilla puesta cuando estemos resfriados o creamos que podemos estarlo. Nunca podremos saber a quién o el qué podemos transmitir en el ambiente. La prudencia es buena. Algunas enfermedades se transmiten de unos a otros. La covid no se ha ido de nuestro lado, aún sigue latiendo alrededor nuestro; sí, muchos estamos vacunados, inmunizados, pero... ¿lo estamos del todo y ante todas las variantes? El bicho sigue mutando, no dejemos de pensar en ello y estemos alerta; sin llegar a obsesionarnos. La obsesión también es mala.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Tres hospitales

Un resbalón, una primera cura en el Hospital de Jaca; luego, ya en Zaragoza, operado en el Servet (doctora Angulo) y rehabilitación en San Juan de Dios. No tengo palabras suficientes de agradecimiento a los tres hospitales. No solo en lo profesional, sobre todo con el trato. Curarse con un equipo de fisios que, además de su buen hacer, tratan con gran amabilidad, es impagable. Y no quiero olvidarme de los trabajadores de ambulancias, cuyo servicio es muy importante. Por ello, esta carta espero que sea también reivindicativa para ensalzar la sanidad pública, tan necesaria y efectiva. Me pregunto cómo hay sectores de la sociedad que dejan casi en el olvido algo tan importante como es el servicio público sanitario. Pienso una vez más en el elitismo de algunos para diferenciarse incluso en algo tan importante como nuestra sanidad. No todos pueden curar sus enfermedades desde la tarjeta bancaria. Claro que hay que arreglar temas, pero quizá ciertos intereses impidan esas mejoras a lo público. Educación y sanidad son bases fundamentales para que nuestra sociedad prospere. Privar, no aportando e incluso perjudicando, de la efectividad necesaria a nuestros médicos, enfermería, celadores, auxiliares y anexos es un error enorme. Todos sabemos cómo la privada o resulta más cara o se recurre finalmente a lo público. Tratemos de mejorar, sin recortes de ningún tipo, este gran servicio. No sea que tengamos que pagar cada enfermedad en todos los sentidos. Por mi parte, gracias infinitas a la sanidad pública.

Fermín Alonso López. ZARAGOZA

Sociedad ‘pet friendly’

En contestación a otra carta, publicada recientemente, en contra de la normativa que permite animales domésticos en los centros públicos de Zaragoza, me gustaría saber si la preocupación hacia los individuos alérgicos a los perros y gatos también se aplica a las personas que sufren alergias textiles o ambientales, ya que no son menos graves, ni presentan diferentes síntomas y el porcentaje en la población es mucho mayor. Esta iniciativa tomada por el Ayuntamiento de Zaragoza no perjudica gravemente la salud de ninguna persona, ni supone ningún problema para la población. Es una alegría poder incluir cada vez más a nuestras mascotas en nuestro día a día, ya que somos más de la mitad de la población (62%) los que disfrutamos de su compañía. Y hay una fácil solución para ese 9% de personas hipersensibles y en contra de los animales, traten sus alergias como el resto de la población y aprendan a vivir en una sociedad ‘pet-friendly’, porque os guste o no cada vez somos más.

Carmen Almudí Nadal. ZARAGOZA

Niños y tecnología

Sabemos que la relación entre los dispositivos tecnológicos y sus propietarios puede ser tóxica. Así, uno de los mayores desafíos para los padres en la educación de sus hijos estriba en hacer frente, con el debido cuidado de no asfixiarles y a una determinada edad, al requerimiento de sus pequeños por el uso responsable de la sarta de artilugios que inunda el mercado, entre otros, los móviles. Claro está que desde su misma niñez tratan de imitar el ejemplo que les damos los mayores, pero, en primer lugar, bien debería fijarse tanto la edad apropiada para cada uno de los niños en función de su madurez como que tengan acceso en sus primeros pasos con la presencia de un adulto. Y es que, tal como dijo un gran poeta, músico y dramaturgo del siglo XVI, padre de la literatura canaria: "Cuales fueran las referencias que tomares y las doctrinas que aprendieres, tales serán tus obras y las palabras que dijeres".

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

