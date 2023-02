El traslado de sedes de empresas de una a otra comunidad autónoma, aunque debe interpretarse con prudencia y en perspectiva, puede ser un indicador del atractivo que cada región tiene para la actividad empresarial y, por consiguiente, de su potencial económico.

En este sentido, hay que prestar atención al cambio de tendencia en Aragón, que el año pasado vio marcharse más empresas de las que llegaron. La Comunidad debe reforzar su capacidad de retener y atraer empresas.

El año pasado trasladaron su sede a Aragón, desde otras regiones españolas, 138 compañías, mientras que se marcharon de la Comunidad 162. Un saldo negativo de 24 empresas que no resulta alarmante, así lo reconocen tanto la patronal aragonesa CEOE como el Gobierno autonómico, pero que supone un toque de atención que no debe pasar desapercibido. Aragón tiene algunos puntos fuertes que contribuyen a atraer la actividad empresarial, como su ubicación geográfica entre las zonas de mayor desarrollo del país, el buen nivel de formación de sus ciudadanos, la estabilidad política y la disposición al diálogo de los agentes sociales. Y así lo demuestran los numerosos proyectos de inversiones importantes que se han puesto en marcha en los últimos años. Pero en un contexto competitivo y frente al influjo que ejerce Madrid sobre los profesionales y las compañías, nuestra Comunidad tiene que fortalecer su capacidad de mantener y captar talento y actividad económica. Hay que mimar el tejido empresarial, teniendo en cuenta por ejemplo los aspectos fiscales. No se trata de entrar en una carrera a la baja en los impuestos, pero sí de diseñar el sistema impositivo de manera que la presión fiscal no pueda actuar como factor de disuasión para la atracción de empresas. Son estas, no hay que olvidarlo, las que crean puestos de trabajo y generan riqueza.