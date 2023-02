Hace diez años recibí el prestigioso ‘Premio A’ al coleccionismo de arte en España de la Fundación ARCO. El oficiante fue su director Carlos Urroz y el motivo la colección ‘De Pictura’, de la que fui su alma máter. Una colección especializada en la pintura española de la segunda mitad del siglo XX, la más importante de entonces.

Ya saben: Tàpies, Saura, Arroyo, Gordillo, Equipo Crónica, Guerrero, Barceló, en buena parte obras maestras, piezas de museo. ‘De Pictura’ se pudo ver en Zaragoza en una doble exposición en Sástago y la Lonja, en 2001. Y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y por toda España. Pero se da la circunstancia de que soy refractario a los premios y demás bagatelas de seres de escaso espíritu nietzscheano. Y como no me interesa el mundo del arte, sino el arte, no volví más a ARCO; y cerré este ciclo con la exposición del Paraninfo ‘El gesto y la ironía’ (2012). Por entonces, el recrecido Pablo Serrano era un continente varado, sin colección. En cultura gobernaban PP y PAR. Se me pidió una reunión secreta. Un pedante con ínfulas a lo Beckford, al que llamé ‘el falso Malraux’ (y su ama, cuyo remoquete es irreproducible), querían negociar la colección. El encuentro terminó en una pizzería del centro de la ciudad; y pagué yo. Pero no les interesó gratis la colección. Politizaron el asunto y este llegó a las Cortes de Aragón, donde se me insultó. No hubo reparación. Nadie –ni un ahuevado cultureta–, salvo el HERALDO, salió a mi encuentro. Por eso lo cuento. Por gratitud.