Cartas al director de HERALDO: El cuento de la lechera de las subvenciones

El cuento de la lechera de las subvenciones

Hablábamos esta mañana de que mientras en otros países los adolescentes quieren ser médicos, empresarios, actores y otros oficios, en España quieren ser ‘youtubers’ o ‘influencers’, porque piensan que la fama les dará poder y dinero. Y esta es la generación en la que basamos el sueño de las pensiones.

Por desgracia para los autónomos, que somos la mayoría del tejido industrial español, no tenemos peso para despedir a 300 trabajadores ni maldad para preparar un pufo que afecte a tres autonomías distintas con muchos implicados. Para mayor burla de la Administración a estas pequeñas hormigas que somos, te prometen fácil acceso a subvenciones para normativas nuevas que ellos mismos generan solo en España con la excusa UE, como impuesto de solidaridad intergeneracional (intento de disimular la mano que meten al fondo de pensiones), el kit digital (las redes), impuestos al plástico (mamoneo progre), impuestos al gas fluorado (aumento de costes del sector primario para exportación) o la factura digital (controlar la recaudación para malgastar el dinero público, que no es de nadie). Mucho papeleo que te tienes que autogestionar con tu certificado y pagar las minutas de papelitos que Hacienda te pide y tu gestoría sabe. Sin contar el tiempo que pierdes. Para que, una vez entregado todo en plazo y toda tu radiografía empresarial, se peguen un tiempo exagerado en la contestación, se excusen en falta de medios para tramitarlas antes y te respondan que todo estaba bien pero que desgraciadamente no hay bote para tantas peticiones. ¡Pues váyanse a la mierda!, como bien dijo Labordeta, y no hagan perder el tiempo con su incompetente existencia administrativa; y digan lo que hay de bote.

Miguel Pérez López. Épila (Zaragoza)

¡A tomar cierzo!

Ante un conflicto social y humano como la política, hay tres posibles salidas: Dejarla, porque no se encuentra solución, y crear otra realidad social ‘a gusto’. Aceptarla, lo que supone que nos da igual el resultado porque ya tenemos la decisión tomada. Este es el caso de la mayoría de la militancia del PAR, es decir concejales y alcaldes que podemos optar a nuestros ayuntamientos de otra forma. Nos da igual quién esté en los sillones porque seguiremos trabajando por nuestros pueblos y nuestra gente. Y por último, la más humana, democrática y digna, que sería cambiar la realidad conflictiva desde dentro. Apelo al articulo 2 de los Estatutos del PAR en el que se eligen como herramientas, el diálogo y el pacto. Sea cual sea la acción elegida hay que relativizar su importancia. Total, un fracaso humano más. En cuatro generaciones, se olvidan las personas y situaciones, pero es triste que recuerden este proceso como la desintegración de una formación política importantísima para Aragón.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

El solar de la calle Embarcadero

La barriada de Casablanca nació a consecuencia del Canal Imperial de Aragón. Con la llegada de abundante agua al sur de la ciudad se construyeron torres y casas rodeadas por campos de cultivo. Es uno de los barrios más antiguos de Zaragoza. Y es motivo en la actualidad de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la DGA, por el solar de la calle de El Embarcadero, en donde aparcan más de 450 vehículos de los vecinos del barrio. El proyecto era construir allí viviendas públicas en régimen de alquiler, después se pensó construirlas en otros terrenos mediante permuta, para no perjudicar a los vecinos de Casablanca. ¿Dónde aparcar tanto vehículo si se utiliza este terreno para viviendas? Todos los barrios deberían disponer de aparcamiento público gratuito, porque faltan garajes y todo el mundo no puede comprar o alquilar una plaza. Creo que existe un proyecto para construir aparcamientos en solares que no se utilizan. Además, el Ayuntamiento está creando lo que llama ‘supermanzanas’ con prioridad peatonal, lo que supone quitar aparcamientos a los coches. Mientras, aparcar el coche es un problema grave cada día.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Más sobre sanidad

Cada día conozco más casos de personas incluidas en el sistema de sanidad público que recurren sin embargo al médico particular para un caso concreto, o bien contratan un seguro privado. Y no se debe a desconfianza en los profesionales de lo público, sino a los dilatados tiempos de espera para ser atendidos. Tanto en un caso como en el otro, asistencia en caso concreto o como tomadores de seguro, las personas que recurren a estos procedimientos pagan dos veces por el mismo servicio, y de paso, y esto es importante, descargan de trabajo a la sanidad pública. Parece de justicia que puedan resarcirse de ese gasto extraordinario, que lejos de ser un lujo se usa para recobrar la salud. Y el modo inmediato de hacerlo sería a través de su deducción en la declaración del IRPF; de hecho, hubo una época en la que desgravaban parcialmente los seguros médicos. Más aún, si las cuotas a sindicatos o a colegios de licenciados se descuentan del total de la remuneración anual recibida, más lógico es que se conceda lo mismo respecto a gastos médicos. Mientras se resuelve el atasco en sanidad, se podría admitir esa deducción, y estamos a tiempo de que se aplique ya para la declaración del IRPF del año 2022.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

El problema de la educación

La educación en España está al albur del Gobierno de turno. Tras ocho leyes educativas, el resultado es la actual precariedad de los jóvenes. Su situación no les permite independizarse del seno familiar, y si lo hacen no pueden plantearse tener hijos, debido a la carestía de la vida y el coste que conlleva educar a un hijo. Mientras seguimos debatiendo leyes sobre agresiones sexuales, posibles mociones de censura, etc., el tema educativo ni está ni se le espera en el Parlamento. El incremento del fracaso escolar ha pasado desapercibido. Ante la falta de natalidad, el Ministerio responde con aulas de 11 alumnos, en las que podrán convivir hasta de tres cursos distintos. La España vaciada está llegando a las aulas. Las fuerzas políticas deberían llevar en su programa electoral la creación de una mesa de la educación, formada por todos los agentes de este vital sector, a fin de crear una ley que se adapte a los tiempos actuales; será muy importante contemplar la digitalización. La próxima persona responsable del Ejecutivo debería sentar en la vicepresidencia a la responsable del tema educativo. La educación tiene soluciones si se ponen los mimbres. Es cuestión de hacer muchas nueces, y poco ruido.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es